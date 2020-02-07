Опубликовано второе за два дня видео публичного порицания в Курчалоевсом районе Чечни

07 февраля 2020, 16:48

Пользователи Instagram раскритиковали силовиков за публичное осуждение водителя и пассажира, обвиняемых в нарушении правил дорожного движения. Снятый полицейскими ролик стал вторым с 4 февраля видео беседы с задержанными в Курчалоевском РОВД.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля в соцсетях появилось видео, на котором начальник Курчалоевского отдела полиции Рустам Агуев проводит воспитательную беседу с задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ. Практика публичных порицаний унизительна, упрекнули силовиков местные жители.

7 января стало известно, что один из руководителей Курчалоевского РОВД потребовал от подчиненных изымать машины у нарушителей правил дорожного движения, а водителей отправлять на уборку улиц. Ранее, в декабре 2019 года, Рамзан Кадыров также высказался за конфискацию машин у водителей, повторно уличенных в употреблении алкоголя. В свою очередь, командир полка ППС имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев заявлял, что к нарушителям ПДД "будут относиться как к изменникам" и соответствующим образом наказывать.

На видео, опубликованном в Instagram 6 февраля, водитель на ходу вскакивает с кресла, поворачивается к сидящим на заднем сиденье женщинам и размахивает руками. Попавшая в кадр пожилая женщина явно напугана его поведением. При этом видно, что сидящий впереди пассажир придерживает руль, оставленный водителем. Далее следуют кадры, снятые в кабинете офицера полиции. Силовик, слова которого наложены на видеоряд, на чеченском языке отчитывает двух молодых людей, которые стоят перед ним, опустив головы.

"Куда вы хотите попасть? Сзади женщины, этот отпустил руль и танцует. Это пустышка. Стыдно это. Такое не допускается. Посмотри, рядом с тобой мать, тетя, рядом с тобой этот парень. Едет «КамАЗ», попадешь под «КамАЗ» и умрешь - что делать будешь? Себя ты убиваешь, свою тетю, своего друга убиваешь, свою мать убиваешь… Вашим домашним нет никакого дела до того, что вы делаете. [Но] наш падишах на совещаниях и каждую пятницу все кадии говорят. Есть закон, шариат, есть порядок", - первел корреспондент "Кавказского узла" слова силовика.

"Водителям хотел бы сказать: где бы вы ни находились, - в Чечне или за ее пределами, - не делайте такого", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сказанное в кадре одним из молодых людей.

Согласно тексту, сопровождающему публикацию ролика в группе "ЧП Чечня", с нарушителями разговаривал глава отдела МВД Курчалоевского района. "В соцсетях появилась видеозапись, где молодые люди совершают ряд нарушений ПДД и при этом снимают на мобильный телефон. Сегодня встретился с главными героями данного ролика. Объяснить причину совершенного молодые люди не смогли", - говорится в публикации от имени начальника районной полиции.

К 16.48 мск 7 февраля эта публикация собрала 52,2 тысячи просмотров и 343 комментария. У паблика 105 тысяч подписчиков.

Часть комментаторы поддержала действия силовиков. "Хорошо, что есть власть, которая может вас остановить. Иначе как бы испортился наш народ", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя magomadov.r1. "Клянусь, правильно он это говорит", - написал по-чеченски atalker_chechenec. Если бы так не останавливали, что бы вытворяли эти люди?, - согласилась _yana__beauty_, также написавшая комментарий на чеченском языке.

Комментаторы отметили оперативность, с которой силовики нашли и задержали героев видеоролика. "Как быстро поймали", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова пользователя ayskhanow. "Как увидели видео, видать, сразу туда забрали этих двоих", - высказался на чеченском языке muhammad___417.

Публичные выволочки нарушителей правил дорожного движения могут привести к обратному эффекту, подогревая интерес к роликам с нарушениями правил дорожного движения, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. В Чечне задержанные водители часто сталкиваются с нарушением своих прав, отметил активист Руслан Кутаев.

Пользовательница Instagram maryam.95.23 раскритиковала силовиков за то, что отчитали нарушителей публично. "Ну отчитали ребят, а зачем это выкладывать? Ужасно", - написала она. "Неправильно он сделал, но зачем на весь мир афишировать?" - удивился samir095.9978.

"Когда мы демонстрируем такие ролики, где полиция отчитывает на весь мир, наша республика в глазах мирового сообщества выглядит как полицейская республика, где даже чихнуть неправильно нельзя", - указал parker_slon.

"Иногда хочется взять свой телефон и разбить, чтобы он точно не смог причинить мне вред", - отметил is7514.

Практика публичного осуждения нарушителей малоэффективна, указали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители. "Сколько за последние год-полтора было подобных видео с осуждением всевозможных нарушителей и принесением последними извинений, и не сосчитать. Но толку от этого, видать, мало, если уж раз за разом это повторяется. Этот метод, видать, себя уже изжил", - считает житель Чечни Исраил.

"Одно время было дико видеть, как взрослые люди на камеру приносят извинения, а какие-то силовики их публично разносят. Но теперь это, можно сказать, уже достаточно приелось. Людей не пугает, что их могут выставить на всеобщее обозрение, заставить произносить покаянные речи. К тому же, остальные больше сочувствуют таким", - заявила жительница Чечни Марха.

Жители Чечни регулярно приносят также публичные извинения за неподобающее поведение, за сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников и критику властей. Часть извинений звучит в эфире республиканского телеканала "Грозный". О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".