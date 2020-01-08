Чеченский силовик распорядился забирать машины нарушителей

08 января 2020, 11:39

Один из руководителей Курчалоевского РОВД потребовал от подчиненных изымать машины у нарушителей правил дорожного движения, а водителей отправлять на уборку улиц, следует из опубликованного в Instagram видеоролика.

Видеоролик о совещании в Курчалоевском РОВД размещен 7 января в Instagram-паблике "ЧП/Чечня", насчитывающем 91,1 тысячи подписчиков. На кадрах снятого с разных ракурсов и смонтированного видео показаны офицер полиции и слушающие его подчиненные. Видеоряд сопровождается музыкой и голосом мужчины, говорящего на чеченском языке.

"Кто не соблюдает закон, тот для меня не родственник… Игры закончились. Задача ГИБДД – работать больше, днем и ночью, не отдыхаем… Пьяного если оставлять – наша работа не годится. Лишать прав, машину отобрать, и возвращать не следует. Вывести [нарушителя], чтобы уборками занимался, или мечети заставить чистить, покаянием для него это будет", - говорит на видео мужчина, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

К 11.35 мск 8 января публикация набрала 22 тысячи просмотров, под ней размещен 21 комментарий. Авторы некоторых из них, предположив, что слова на видео произнес руководитель РОВД, раскритиковали озвученную позицию силовика.

"На каком основании сотрудники ГИБДД должны изымать авто у нарушителя правил дорожного движения? Не кажется ли вам, что путь Ахмата-хаджи [Кадырова] противоречит законам РФ? Про родственников, нарушающих правила дорожного движения, которых необходимо также наравне с другими гражданами привлекать к ответственности, мы слышали от Рамзана Ахматовича тоже. Что вышло из этого [...] мы видели", - написал, в частности, rizdus_063.

Сотрудник МВД по Чечне подтвердил, что видео сделано на совещании, которое провел один из руководителей РОВД Курчалоевского района, cообщил сегодня корреспондент "Кавказского узла".

В декабре 2018 года жители Чечни потребовали от Рамзана Кадырова отреагировать на ДТП, в котором погибли люди. Виновником аварии они назвали высокопоставленного чиновника, родственника главы Чечни. МВД возразило, что в аварии участвовал не указанный чиновник, а его троюродный брат. Версию полиции развенчали родные погибших, а также советник Кадырова Адам Шахидов, открыто признавший причастность чиновника к аварии. Сам Кадыров дал понять, что чиновник не будет наказан. Реакция властей ставит под вопрос равенство всех граждан перед законом, указали тогда жители Чечни и пользователи соцсетей.

Чеченские силовики публично озвучивают угрозы с подачи Рамзана Кадырова

Напомним, что 20 декабря 2019 года в соцсетях был размещен ролик, на котором командир полка ППС имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев разъяснил подчиненным, что всех правонарушителей нужно считать "изменниками", которых следует "наказывать".

"Наклеил [тонировочную] пленку [на стекло автомобиля] и едет на машине - он изменник. Превышает скорость - он изменник. Стреляет на свадьбе - он изменник. Эти люди изменники по отношению к нам. По нашему понятию, эти люди изменники", - заявил, в частности, Чалаев. Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители заявили тогда о нагнетании атмосферы страха в республике, а кавказоведы и правозащитники указали, что заявление Чалаева не соответствует ни нормам ислама, ни российскому законодательству.

Ранее, 4 ноября 2019 года, Рамзан Кадыров потребовал "убивать, сажать и запугивать" авторов негативных материалов о Чечне и комментирующих их пользователей соцсетей. "Не пишите ничего, что задевает достоинство. [...] Все эти сплетни и провокации для того, чтобы меж нами не было согласия. А если тех, кто это всё распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся", - сказал глава Чечни на совещании с подчиненными.

После того, как слова Кадырова вызвали резонанс, пресс-секретарь главы Чечни обвинил журналистов в искажении слов шефа, а сам Кадыров заявил, что его слова не должны восприниматься буквально. Дословный перевод речи Кадырова приведен в материале "Кавказского узла" ""Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров".

За этими словами Кадырова 14 ноября последовала шутливо оформленная запись в Instagram-аккаунте главы полиции Аргуна Алихана Цакаева с пропагандой насильственных методов работы с задержанными. "Учеными доказано, что щелчок предохранителя на пистолете заменяет 40 минут воспитательной беседы, а попадание пули в ногу почти со стопроцентной гарантией меняет взгляды человека на жизнь", – написал Цакаев. В реалиях Чечни такой пост не воспринимается как шутка, констатировали тогда пользователи соцсети и жители республики.