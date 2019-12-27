Заявления комполка имени Кадырова вошли в противоречие с исламским правом и законами страны

27 декабря 2019, 05:42

Заявление начальника полка ППС имени Ахмата Кадырова Замида Чалаева, который назвал «изменниками» правонарушителей и пообещал суровую кару для них, не соответствует ни нормам ислама, ни российскому законодательству. При этом выступление Замида Чалаева стало иллюстрацией сложившегося в республике правового нигилизма, считают опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря в соцсетях получил распространение видеоролик под названием "Замид Чалаев провел строевой смотр личного состава". На видео командир полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Чечне Замид Чалаев объясняет подчиненным, что "изменниками" следует считать всех правонарушителей. Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители заявили о нагнетании атмосферы страха в республике.

"Говорю, чтобы вы поняли. Употребляет таблетки - он изменник, пьет спиртное - он изменник, делает то, что запретил наш падишах (Рамзан Кадыров) - он изменник. Он для нас изменник и мы его накажем как изменника. Наклеил пленку (тонировку на стеклах автомобиля) и едет на машине - он изменник. Превышает скорость - он изменник. Стреляет на свадьбе - он изменник. Эти люди изменники по отношению к нам. По нашему понятию, эти люди изменники", - заявил, в частности, Чалаев. При этом Чалаев сослался на волю Всевышнего и напомнил, что все сотрудники полиции "встали на путь Ахмата-хаджи Кадырова". Пользователи соцсетей оставили ироничные комментарии под видеороликом, предложив считать нарушителей правил дорожного движения не просто грешниками, а сразу безбожниками.

Перечисленные правонарушения не имеют никакого отношения к термину «изменник» из адата и шариата, считает профессор Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Владимир Бобровников.

«Кто он [Чалаев] - шариатский судья, муфтий? Он не ссылался ни на какой правовой источник, потому - это пустое перечисление. Есть в российском законодательстве соответствующий термин, его легко найти, но туда эти статьи не подходят. А так, там просто объединено, например, алкоголь и наркотики - [подпадают под] нормы худуд (наказания, которые шариатский судья определяет за преступления против нравственности. — Прим. «Кавказского узла») в исламском праве, а превышение скорости — это совсем другое. Он просто перечислил нехорошие поступки. Пожалуй, эти действия не имеют отношения к адату и сунне. Адат больше апеллирует понятиями исламского права, потому что он вместе с ним развивался», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Бобровников.

Ученый отметил, что в своем высказывании Чалаев не апеллирует ни к адату, ни к шариату.

«Там все же [этого] нет, он не ссылался ни на адат, ни на ислам. (Адат) принято использовать в том случае, если есть какое-то непонятное в шариате, или у разных мусульман есть различия в традициях. С алкоголем тут все однозначно: он запрещен и по мазхабам (шариатско-правовые школы в исламе. — Прим. «Кавказского узла»), и без них. В [Чечне] есть некоторые различия, тот же алкоголь не продают, но это сюда не относится», - заключил Бобровников.

Совершивший проступок человек в глазах командира полка имени Ахмата Кадырова приравнивается к изменнику сложившегося в Чечне режима, отметил старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

«Достаточно четко сказано: «Для нас изменник». Имеется в виду, что он изменник для того режима, который сейчас в Чеченской республике. Там не говорится ни о шариате, ни об адате […] Все очень четко, ясно и понятно о том, что изменник (понимается) лично для главы существующей политической системы, и (глава региона) даже упомянут в цитате. Соответственно, наказание имеется в виду, которое принято с точки зрения соответствующего политического режима», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Ярлыкапов.

Высказывания Чалаева следует оценивать с точки зрения российских законов, а не норм шариата или адата, считает член экспертного совета Московского центра «Карнеги», исламовед Алексей Малашенко.

«Мы живем в России, есть Конституция, российские законы, а адат и шариат нас не касается, а иначе давайте жить по адату и шариату и в Татарстане, и в других регионах. Первый вопрос, изменник кому: Рамзану Кадырову, шариату, российским законам?" - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Малашенко.

"Давайте договоримся, либо мы соблюдаем законы Чечни, либо России. Чечня, при всей ее особенности, - все-таки часть России, потому во всех рассуждениях о том, кто чего нарушает, надо исходить из законов России, а все остальное — лирика. Это должно каким-то образом соответствовать российской Конституции, если не соответствует — это опять же нарушение закона России", - добавил исламовед.

По его словам, в Чечне есть свои нравы, свои принципы соблюдения законности, однако актуальным остается вопрос, является ли регион частью территории, на которой «действует российский закон, либо что-то еще, что этот закон нарушает».

«И это не первый и не второй случай. В Чечне Рамзану Кадырову позволено действовать таким образом, что это не соответствует российским законам. А надо ли за это наказывать или нет - решать федеральному центру. Пока Рамзану Кадырову позволено действовать так, как он хочет... Если придет время, когда ему скажут, что ты не более чем губернатор, глава некоего субъекта РФ, который должен соблюдать российское законодательство - это будет совсем другое. Пока же это промежуточная ситуация, официально это нельзя, а неофициально - позволено. Этот процесс когда-нибудь кончится», - резюмировал Малашенко.

На совещании в правительстве Чечни 4 ноября Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов негативных материалов о республике и комментирующих их пользователей соцсетей. По словам Кадырова, "любой, кто посягнёт на честь и достоинство, понесёт самое строгое наказание". В речи Кадырова, который говорил по-чеченски, звучали более жесткие слова, утверждают "Русская служба Би-би-си" и издание "Настоящее время". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать оценку угрожающим высказываниям Кадырова. В 2017 году публикация "Новой газеты" о преследованиях геев в Чечне вызвала резкую реакцию властей республики. В Грозном заявили, что в регионе вообще нет гомосексуалов. На встрече с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров назвал эти материалы провокацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль доверяет словам Кадырова.

Заявления чеченских политиков и силовиков не соответствуют ни адатам, ни светским законам

В цитате Чалаева нецелесообразно искать глубокие смыслы, считает руководитель Комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина.

«Это языковая распущенность... Можно ли объяснить адатами или чем-то еще мою любимую цитату из Рамзана Кадырова: «Женщина - собственность, мужчина - собственник»? Это соответствует адатам или российскому законодательству? Можно ли интерпретировать или как-то объяснять, чему соответствуют слова Даудова, когда он высказался о правозащитниках: «С врагами народа следовало бы салам алейкум и все». Это все не соответствует никакому праву: ни шариатскому, ни российскому. И все эти цитаты говорят только об одном, что «мы здесь хозяева», что все, кто хоть немного отклоняется от единственного требования - «подчиняться тому, что мы говорим» - все эти люди оказываются вне закона, и они не защищены от наших самых грубых действий»», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» Ганнушкина.

При этом езда на тонированных автомобилях с превышением скорости и стрельба на свадьбах самими кадыровцами практикуется в регионе.

«Конечно, им позволено все. То, что сказал падишах, и вообще то, что он [Чалаев] его так называет. Мы в какой стране и где вообще находимся? То есть у нас не глава субъекта Федерации, а такой бесконтрольный правитель? Это не первый день, мы знаем, что в Чечне действует всего лишь один закон - это приказ Рамзана Кадырова», - заключила правозащитница.

В причинах высказывания Чалаева, в первую очередь, нужно усматривать заискивание перед Рамзаном Кадыровым, считает член Правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.

«В причинах такого высказывания этого должностного лица первично и очевидно процветающее в Чечне лизоблюдство перед тем, кого они называют падишахом. Энное количество лет назад чеченцы гордились своим менталитетом, и было общее утверждение, что в Чечне «каждый мужчина сам себе князь». Действительно, исторически в Чечне никогда не было феодализма. Несколько сот лет назад все, кто претендовал на звание феодальных властителей, были изгнаны из Чечни. Чечня представляла из себя собрание свободных, самоорганизующихся общин, отсюда такая гордость каждого чеченца, что над ним никаких князей нет и не может быть. Сейчас традиционный менталитет чеченского народа сломлен, и у них появился падишах, что было невозможно не так давно. И далее каждое должностное лицо считает для себя не только возможным, но и обязательным публично осуществлять лизоблюдство перед этим падишахом, повторять его слова, говорить, какой он великий, и следом говорить - как сказал падишах, так и надо поступать», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Орлов.

По его словам, стоит поднимать вопрос о профнепригодности многих людей, работающих в органах правопорядка.

«Абсолютно дикая юридическая безграмотность, когда человек при оценке деяний, часть из которых совершенно не является правонарушением, часть - мелким, часть - более серьезными преступлениями - все лепится вместе, в одну кучу, потому что «так сказал падишах» и это почему-то называется словом «измена». Кому, в чем? Если человек занимает какую-то должность, на которой должно быть хотя бы минимальное правосознание, то здесь полная профнепригодность», - считает Орлов.

Подполковник полиции, кавалер высшей награды Чечни - ордена Ахмата Кадырова, однотейповец главы Чечни Замид Чалаев в июле стал командиром полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. В сентябре Чалаев участвовал в публичной выволочке молодых людей, которые написали в соцсетях, что мечеть "Гордость мусульман" в Шали построена на "недозволенные деньги".

По мнению Орлова, правоприменение в таких условиях может быть совершенно непредсказуемым и протекать вне юридических норм и процедур.

"Слова «наказать как изменников» можно трактовать "как ляжет на душу любому правоохранителю". По большому счету, они не имеют юридического смысла, но имеют жизненный смысл. Мы прекрасно понимаем, что в Чечне с людьми поступают не по закону, а по понятиям", - сказал Орлов.

По его мнению, должностные лица, офицеры полиции в республике, хоть и зачастую ссылаются на адаты и шариат, но не действуют в соответствии с ними.

"Адат и шариат, по крайней мере, кодифицировали деяния и как-то определяли норму поведения по отношению к человеку. Да, это не светские законы, не действуют на территории России, но шариат, безусловно, правовая система, адаты - менее, не правовая, но тоже система в каком-то смысле, и это можно назвать традиционным правом. Но эти люди действуют по понятиям, не имеющим теперь отношение ни к светскому закону, ни к адату, ни к шариату, а только к одному - «падишах сказал», - заключил Орлов.

Напомним, что жители Чечни неоднократно приносили публичные извинения за критику властей, распитие алкоголя и другие действия, которые не нравились чиновникам и руководству республики. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заявляли, что публичные извинения за малозначительные проступки идут вразрез с кавказскими традициями, которые предписывали горцам каяться перед старейшинами только за серьезную провинность. Горцы придавали значение не словам извинения, а деятельному раскаянию, отметил исследователь Руслан Гереев.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".