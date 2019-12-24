Пользователи соцсетей раскритиковали командира полка Кадырова за слова об "изменниках"

24 декабря 2019, 04:34

Ироничные комментарии оставили пользователи соцсетей под видеороликом с выступлением командира полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Чечне Замида Чалаева, а опрошенные "Кавказским узлом" местные жители заявили о нагнетании атмосферы тревожности в республике.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря в соцсетях получил распространение видеоролик под названием "Замид Чалаев провел строевой смотр личного состава". На видео командир полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Чечне Замид Чалаев объясняет подчиненным, что "изменниками" следует считать всех правонарушителей.

Подполковник полиции, кавалер высшей награды Чечни - ордена Ахмата Кадырова, однотейповец главы Чечни Замид Чалаев в июле стал командиром полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. В сентябре Чалаев участвовал в публичной выволочке молодых людей, которые написали в соцсетях, что мечеть "Гордость мусульман" в Шали построена на "недозволенные деньги".

Видеоролик с выступлением командира полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Чечне Замида Чалаева, который был опубликован 20 декабря в паблике "ЧП Чечня" в Instagram по данным на 04.34 мск сегодня, 24 декабря набрал 16600 просмотров и 57 комментариев. Видео также было опубликовано на канале агентства "Грозный Информ" в YouTube, где набрало 3528 просмотров, три лайка, девять дизлайков и пять комментариев.

"Говорю, чтобы вы поняли. Употребляет таблетки - он изменник, пьет спиртное - он изменник, делает то, что запретил наш падишах (Рамзан Кадыров) - он изменник. Он для нас изменник и мы его накажем как изменника. Наклеил пленку (тонировку на стеклах автомобиля) и едет на машине - он изменник. Превышает скорость - он изменник. Стреляет на свадьбе - он изменник. Эти люди изменники по отношению к нам. По нашему понятию, эти люди изменники", - заявил, в частности, Чалаев, чье выступление перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Пользователи соцсетей высказали различные мнения о выступлении Чалаева. Некоторые из них поддержали его, другие раскритиковали высказывания.

«Яморт (изменник, предатель, грешник) во всем виноват», - иронично выразил суть выступления комполка bosss__06, напомнив о кадыровском девизе "Ахмат - сила!".

«Не кричишь «Ахмат - сила» - яморт», - также написал bosss__06.

Видеоролик был также опубликован на канале "Политика сегодня" в Youtube. По данным на 04.34 сегодня, 24 декабря ролик набрал 11970 просмотров, 30 лайков, 42 дизлайка и 55 комментариев.

"Почему сразу не безбожник" - интересуется в комментариях к видеоролику Амин А.

"Как у нас в стране любят падишахов и царей", - отметил пользователь с ником 20131010, комментируя введенное в оборот кадыровскими приближенными определение "падишах", которым они называют главу республики.

С октября в чеченских пабликах регулярно появляются публикации о "воспитательных беседах" в райотделах полиции Гудермесского, Курчалоевского и Урус-Мартановского районов с людьми, задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ. 2 декабря стало известно, что в Гудермесском РОВД такую беседу с задержанными провел глава МВД Чечни Руслан Алханов. Жители Чечни предположили, что участие генерала в "воспитательных беседах" не соответствует статусу министра.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни заявили, что подобные заявления усиливают в республике атмосферу тревожности.

«Вообще понятие "ямарт" или "ямартло" достаточно растяжимое. Его можно истолковать и как "предатель", и как "изменник", и как "вероломство", и как "коварство". Но в данном контексте это воспринимается, в первую очередь, как «изменник» или «изменники». Полицейский начальник не зря ведь указал, что правонарушители являются «изменниками по отношению к нам», и что «мы», то бишь силовики, будем всячески пресекать любое нарушение. Это, безусловно, достаточно тревожный сигнал для нашего общества. Люди у нас и без того находятся под жестким прессингом, а чего ожидать дальше, мы пока не знаем», - заметил Салавди.

«Подобные заявления, как мне кажется, направлены на то, чтобы усилить и без того царящую в регионе атмосферу страха и безнадежности», - полагает местный житель Абу, добавив, что до того, чтобы людей, допустивших какое-либо нарушение, публично называли "изменниками", дело еще не доходило.

В республике царит атмосфера страха, ранее указала Международная кризисная группа в докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". Авторы доклада привели слова Рамзана Кадырова, который сам говорит о принуждении жителей Чечни к исполнению его требований.

"В этой республике, если кто-то меня не слушается, я его заставлю, - сказал Рамзан. - Потому что я знаю, что говорит Бог, что говорит закон, и что нужно народу". Ему вторит высокопоставленный представитель МВД: "Будь прокляты те, кто осмелится свернуть вправо или влево с пути, избранного нашим главой". Парламентская ассамблея Совета Европы отметила, что "власти продолжают поддерживать атмосферу всеобщего страха", указывают авторы доклада.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".