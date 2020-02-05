Чеченские силовики продолжили практику массового порицания задержанных

05 февраля 2020, 13:12

Начальник Курчалоевского отдела полиции Рустам Агуев провел воспитательную беседу с задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ, следует из опубликованного 4 февраля видеосюжета. Практика публичных порицаний унизительна, упрекнули силовиков местные жители.

Как писал "Кавказский узел", с октября 2019 года в соцсетях регулярно появляются публикации о "воспитательных беседах" в райотделах полиции Гудермесского, Курчалоевского и Урус-Мартановского районов с людьми, задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ. Так, 14 января стало известно, что силовики и богословы провели такую беседу в отделе полиции Урус-Мартановского района с задержанными за употребление алкоголя и психотропных препаратов.

2 декабря 2019 года стало известно, что к беседе с задержанными подключился глава МВД Чечни Руслан Алханов. Жители республики предположили, что участие генерала в "воспитательных беседах" не соответствует статусу министра.

Очередную "профилактическую беседу" с людьми, задержанными за вождение в нетрезвом состоянии, употребление наркотических и психотропных веществ и "за другие противоправные действия", провел в ОМВД по Курчалоевскому району начальник отдела Рустам Агуев.

"В ходе беседы Р. Агуевым было отмечено, что такое поведение не достойно мусульманина и чеченца, и в первую очередь, подобными действиями они оскорбляют своих родных и близких людей", - сообщило 4 февраля ИА "Грозный-информ".

Видеозапись беседы опубликована в тот же день на YouTube-канале информагентства. В ролике показаны девять молодых людей, стоящих вдоль стены кабинета с опущенными головами. С ними разговаривает сидящий за столом старший лейтенант полиции. "Это стыд, пустое занятие… Не я должен был за вами следить, а ваши отцы и матери. Вам нет дела до отца и матери. [...] Неизвестно, когда вы ночью домой приходите, во сколько утром выходите... Вообще-то это вина ваших отцов и матерей… В (этом) районе я не позволю делать (противозаконное). В районе есть шариат и порядок", - говорит на видео Рустам Агуев, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Чеченские силовики повышают свой рейтинг в глазах руководства, записывая ролики с порицаниями задержанных за употребление психотропных веществ, при этом аптеки продолжают продавать такие препараты без рецептов, указали ранее пользователи соцсетей. Полицейские должны проводить освидетельствование людей на предмет употребления запрещенных веществ, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Практика публичного порицания унизительна, отметил житель Грозного Ахмад. "Но у нас это уже стало привычным и обыденным делом. Если человек в чем-то провинился, то есть закон, привлеките его к ответу. Или пусть родственники на него повлияют. Но не надо его [выставлять напоказ], это унижение человеческого достоинства", - сказал Ахмад корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал сотрудник местной общественной организации Саид. "Мне не нравится, когда у нас людей, что бы они ни сделали, показывают и унижают", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Саид.

Жители Чечни регулярно приносят также публичные извинения за неподобающее поведение, за сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников и критику властей. Часть извинений звучит в эфире республиканского телеканала "Грозный". О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Практика публичных унижений проводится в Чечне без оценки ее эффективности, потому что главным адресатом демонстрации этой деятельности является не чеченское общество, а федеральная власть, сказал ранее "Кавказскому узлу" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Некоторое время я думал, что это демонстрируется жителям Чеченской Республики, но в последнее время я убеждаюсь, что это делается для Кремля: насколько они (чеченские силовики) активны, работают, влияют. В Чечне в эти игры никто не верит, это надоело, от этого устали. В свое время для чеченского общества публичное порицание было серьезным рычагом: не только семья, но и род были опозорены... Сейчас как угодно порицай, люди это уже воспринимают нападками власти на людей. Человек совершил проступок, он достоин порицания, но даже его [обыватели] воспринимают как пострадавшего", - сказал Руслан Кутаев.

Напомним, 7 января стало известно, что один из руководителей Курчалоевского РОВД потребовал от подчиненных изымать машины у нарушителей правил дорожного движения, а водителей отправлять на уборку улиц. Ранее, в декабре 2019 года, Рамзан Кадыров также высказался за конфискацию машин у водителей, повторно уличенных в употреблении алкоголя. В свою очередь, командир полка ППС имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев заявлял, что к нарушителям ПДД "будут относиться как к изменникам" и соответствующим образом наказывать.

15 января один из руководителей Курчалоевского РОВД назвал таких нарушителей "террористами" и повторил угрозу отбирать у них машины. Тогда же стало известно, что силовики заставили задержанных за вождение в пьяном виде жителей Курчалоевского района подметать улицу около мечети.

В конце 2017 года власти Чечни ввели ограничения на продажу спиртного, из-за чего некоторые предприниматели вынуждены были закрыть бизнес в республике. В Грозном алкоголь можно приобрести лишь в одном магазине, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Из-за фактического запрета на алкоголь местные жители выезжают за ним в другие регионы, рассказали "Кавказскому узлу" жители Чечни.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".