Чеченские силовики заставили нарушителей подметать улицы

16 января 2020, 14:18

Силовики заставили жителей Курчалоевского района за вождение в пьяном виде убирать территорию мечети. Один из руководителей РОВД назвал таких нарушителей "террористами" и повторил угрозу отбирать у них машины. Пользователи Instagram поспорили о том, следует ли вводить наказания, не прописанные в административном кодексе.

Как писал "Кавказский узел", в ролике, появившемся в соцсетях в январе, один из руководителей Курчалоевского РОВД потребовал от подчиненных изымать машины у нарушителей правил дорожного движения, а водителей отправлять на уборку улиц. В декабре 2019 года и глава республики Рамзан Кадыров высказался за конфискацию машин у водителей, повторно уличенных в употреблении алкоголя. В свою очередь, командир полка ППС имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев заявлял о том, что к нарушителям ПДД "будут относиться как к изменникам" и соответствующим образом наказывать.

В ОВД Курчалоевского района 15 января состоялась профилактическая беседа с группой местных жителей, задержанных за вождение в нетрезвом состоянии, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД Чечни.

Видеозапись беседы в тот же день опубликовал Instagram-паблик "ЧП Чечня". На видео более десяти мужчин, опустив головы, молча стоят перед полицейским начальником. Он отчитывает их на чеченском языке.

"Хочу сказать тем, кто употребляет спиртное, в пьяном виде совершает наезд [на пешехода], причиняет людям зло. Ты террорист, раз на машине совершаешь наезд на людей, убиваешь людей. Его же домашние его проклинают. В пьяном виде жену бьет, детей бьет. Детей не жалко, родителей не жалко? <...> Я не допущу… Я товарищ нашего падишаха [Рамзана Кадырова], я тружусь на этом пути, <...> у меня сердце за людей болит. Если вам дать возможность свободно ходить пьяными, после употребления таблеток , вы людей убиваете", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова высокопоставленного силовика.

Силовик предупредил о наказании за вождение в пьяном виде. "Клянусь Всевышним, пьяному человеку я машину не отдам. Я задержанного пьяным человека заставлю здесь мечеть чистить", - говорит он. Ролик завершается кадрами, на которых мужчины в обычной городской одежде подметают и убирают мусор у мечети.

К 14.18 мск 16 января эта публикация собрала 24,2 тысячи просмотров и 58 комментариев.

В Чечне осенью и зимой 2019 года силовики неоднократно проводили воспитательные беседы с водителями, задержанными за употребление алкоголя. В частности, в Гудермесском РОВД такую беседу провел сам глава МВД Чечни Руслан Алханов. В декабре 2019 года задержанных за вождение в пьяном виде отчитывали и в Курчалоевском РОВД.

Многие комментаторы поддержали строгое наказание таких нарушителей. "Правильно", - отреагировал на видео _aslan_chechensky_95_. Однако пользователь fyjjttee, высказался против того, чтобы у нарушителей отбирали автомобили. "Не следует отбирать машины за то, что выпил - это пропитание их семей", - написал он на чеченском языке. "Их надо лишить прав, и все", - предложил irsa.57. "Поверь мне, брат, лишением прав ты нечего от них не добьешься. Пьяный человек и без прав поедет", - возразил adam650_95che.

Групповое отчитывание нарушителей вызвало критику. "Это где, в Пхеньяне?" - прокомментировал видео indionapolis, намекая на тоталитаризм в Северной Корее.

Угроза изъять автомобиль и принудить водителя к уборке улиц не используется нигде в мире для улучшения безопасности на дорогах, считает глава «Федерации автовладельцев России» Сергей Канаев, положительно оценив практиковавшееся в Чечне оглашение имен нетрезвых водителей в мечетях. В Чечне задержанные водители часто сталкиваются с нарушением своих прав, отметил активист Руслан Кутаев.

Жители Чечни назвали угрозы силовиков самоуправством

Нарушителей нужно наказывать по закону, указал житель республики Имран. "Где, в каком федеральном законе или норме шариата дается право публично унижать человека за какой-то поступок, отбирать у него его личное имущество - в данном случае, транспорт, - да еще принуждать к уборке территории мечети или другого объекта? Наказывать человека следует по закону, а не так, как это решил силовик", - сказал местный житель корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения наказывается штрафом или лишением водительских прав на срок до двух лет.

"Тут я вижу классическое «пацан сказал – пацан сделал». Какое-то время назад начальник полиции заявил, что не будет возвращать машины задержанным пьяным водителям, что заставит их мести улицы. Теперь он это выполнил. Такая вот демонстрация собственного «я» и крутости. Закон, адаты, шариат и все прочее в расчет не берутся", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Лечи.

В Чечне активно проводится антиалкогольная кампания, там действуют жесткие ограничения на торговлю спиртным. Местные жители указывают, что ограничения на продажу спиртного в Чечне вынудили некоторых предпринимателей закрыть бизнес в республике, но не помешали нелегальной торговле алкоголем. Согласно данным РИА "Рейтинг", по итогам 2018 года Чечня наряду с Ингушетией, Дагестаном, Кабардино-Балкарией и Северной Осетией стала регионом, где меньше всего в России распространены табакокурение и употребление алкоголя. Чеченская Республика набрала 99,4 балла из ста возможных, заняв первое место.