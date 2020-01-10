Принуждение к уборке улиц в Чечне противоречит мировому опыту профилактики ДТП

10 января 2020, 21:24

Угроза изъять автомобиль и принудить водителя к уборке улиц не используется нигде в мире для улучшения безопасности на дорогах, считает глава «Федерации автовладельцев России» Сергей Канаев, положительно оценив практиковавшееся в Чечне оглашение имен нетрезвых водителей в мечетях. В Чечне задержанные водители часто сталкиваются с нарушением своих прав, отметил активист Руслан Кутаев.

Как сообщал «Кавказский узел», один из руководителей Курчалоевского РОВД потребовал от подчиненных изымать машины у нарушителей правил дорожного движения, а водителей отправлять на уборку улиц. Ранее командир полка ППС им.Ахмата Кадырова Замид Чалаев заявил о том, что к нарушителям ПДД «будут относиться как к изменникам» и соответствующим образом наказывать.

Угрозы принуждения к уборке улиц не являются разумной мерой профилактики нетрезвого вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. Борьба с нарушителями ПДД должна вестись не ужесточением наказания, а его неотвратимостью, заявил корреспонденту «Кавказского узла» руководитель «Федерации автовладельцев России», основатель «Национального общественного центра безопасности движения» Сергей Канаев.

«Не знаю, насколько проблема [вождения автомобиля в нетрезвом состоянии] актуальна [в Чечне]? Если массово, то можно и «расстреливать» людей, это тоже действенно. Ну, что такое убирать улицы? Ну молодежь будет убирать, но это же не исполнимо для всех жителей Чечни или Дагестана? С точки зрения мирового опыта, конечно же, ничего подобного нигде нет», - сказал Канаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он назвал передовым опыт США, где степень опасности от вождения авто в нетрезвом виде установили расчетным путем, учитывая скорость реакции человека после 8-часового рабочего дня.

«В свое время обсуждали нулевую промилле и я тогда сказал на одной из пресс-конференций, что нет смысла опускать знамена, есть смысл ввести погрешность, как это сделано во всех странах мира. Американцы измеряли, сколько человек может управлять автомобилем без какой-либо опасности для окружающих и они пришли к выводу, что это максимум 8-часовой рабочей день. Они измерили реакцию человека и когда определяли, что такое «человек пьяный» и когда он опасен, - привели это к 8-часовому рабочему дню. Скорость реакции у человека с 0,5 промилле и человека, отработавшего 8 часов, одна и та же. И они сказали, что далее нельзя ни работать, ни управлять автомобилем», - рассказал Канаев.

В качестве действенной меры в вопросах профилактики ДТП, улучшения безопасности и культуры вождения эксперт назвал изучение международного опыта неотвратимости наказания.

«Не ужесточение, а неотвратимость. Ужесточение наказания не входит даже в пятерку используемых мер в мире. Правило — это закон большинства, поэтому большинство (а у нас 90% законопослушных граждан) нужно отделить и дать им преференции на дороге. С остальными 10% ничего сделать невозможно, это не только у нас, но и в Европе и в Америке, есть люди, которые не соблюдают ПДД и при определенных условиях нарушают их. С ними можно начинать бороться. Второе — соблюдение правил должно стать модным, но пока у нас глава Чечни, другие руководители ездят стаями по городам и показывают пример - все граждане будут стремиться к тому же. Это то, что нужно менять», - заявил он.

Изъятие автомобиля Канаев назвал недейственной мерой в борьбе с нетрезвыми водителями. «Автомобиль ведь может быть даже не его, или просто все пересядут на каршеринг, который не заберут. А сейчас в Москве основная проблема на каршеринге — это управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Мы в свое время наградили начальника чеченского ГИБДД национальной премией в области безопасности дорожного движения за одну очень интересную идею: людей, нарушивших ПДД, заставляли приходить в мечеть и там им читали правила. И это для них было обязательным, а в случае если не придут, для них было какое-то наказание. На Кавказе это очень хорошо работает, свой род позорить не принято», - рассказал Канаев.

Духовный центр мусульман и республиканская ГИБДД в 2009 году решили оглашать имена водителей, замеченных за рулем в нетрезвом состоянии, в мечетях во время пятничной молитвы. Списки оглашенных имен также начали вывешивать на специальных стендах. В 2016 году чеченским имамам рекомендовали не участвовать в похоронах погибших виновников пьяных ДТП и не заниматься в таких случаях вопросами примирения кровников.

В 2009 году имена водителей, замеченных за рулем в нетрезвом состоянии, будут оглашать в мечетях во время пятничной молитвы, а затем списки оглашенных имен будут вывешиваться на специальных стендах.

Специалист также отметил проблему нарушения ПДД людьми, имеющими государственный иммунитет. «Потому неотвратимость наказания - это то, с чего нужно начинать. И плюс прогрессивная шкала штрафов в зависимости от дохода человека. Возможно и у нас нужно так сделать, но у нас все убивает коррупция. Ничего нельзя сделать не решив эту проблему. Как только будет решена проблема неотвратимости наказания, все будет гораздо легче», - заключил эксперт.

В декабре 2018 года жители Чечни потребовали от Рамзана Кадырова отреагировать на ДТП, в котором погибли люди. Виновником аварии они назвали высокопоставленного чиновника, родственника главы Чечни. МВД возразило, что в аварии участвовал не указанный чиновник, а его троюродный брат. Версию полиции развенчали родные погибших, а также советник Кадырова Адам Шахидов, открыто признавший причастность чиновника к аварии. Сам Кадыров дал понять, что чиновник не будет наказан. Реакция властей ставит под вопрос равенство всех граждан перед законом, указали тогда жители Чечни и пользователи соцсетей.

Борьба с нарушениями ПДД в Чечне сопряжена с запугиванием



Меры профилактики нарушений ПДД в Чечне выходят за рамки действующего законодательства, что очень часто приводит к обратным результатам, сказал корреспонденту «Кавказского узла» президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

«В Чечне нарушение любых правил дорожного движения имеет серьезные проблемы и серьезные последствия. Машину изымают, надолго ставят на штраф-площадку, не возвращают. На водителя оказывается разного рода воздействие, что не предусмотрено в ПДД и законах РФ. Жесткость работников правоохранительных структур приводит к тому, что люди не отстаивают свои права по закону, не обращаются в прокуратуру, судебные органы. Надо сказать, что люди не просто побаиваются, а боятся каких-то серьезных последствий, это останавливает многих от нарушения правил ПДД», - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

По информации активиста, доля правонарушений, связанных с вождением автомобиля в нетрезвом виде в чеченском обществе очень мала. «Нетрезвый водитель — это вообще очень редкое явление в современном чеченском обществе, потому что последствия могут быть очень тяжелыми, вплоть до изъятия в пользу государства машины. В отношении нетрезвого водителя очень жесткие меры принимаются. (В целом) нарушители ПДД преследуются чрезмерно жестко, с превышением норм и вопреки законам. Это не имеет серьезных положительных перспектив, потому что нарушается закон», - заключил Руслан Кутаев.

Жесткие меры в отношении нетрезвых водителей оправданны, считает чеченская правозащитница Асет Мальсагова. «Мы кавказцы - люди горячие, вежливые призывы не всегда работают. До правонарушителей, особенно употребляющих спиртные напитки, докричаться практически невозможно. Иногда приходится действовать жестко. Отобранная машина в таких случаях - это, в первую очередь спасенные жизни», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат рекомендовал проверять результаты медосвидетельствования



Лишение водителя прав за вождение в нетрезвом виде часто сопряжено с существенным нарушением закона, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Виталий Зубенко.

По словам юриста, нарушителям во многих случаях не разъясняются их права, к составлению материалов не допускают адвоката, не предъявляют разрешительную документацию на технические средства измерения уровня содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе.

«Лишение права [вождения] за управление в нетрезвом виде может быть осуществлено путем судебного решения. В этом случае мировой суд выносит решение ввиду того, что были установлены признаки опьянения при вождении. Освидетельствование может быть проведено как органами полиции или военной автоинспекции, если речь о военнослужащих, так и в медучреждении. Освидетельствование на опьянение может быть проведено в упрощенном порядке, когда при наличии спецприбора устанавливается наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сейчас норматив составляет 0,16 мг в 1 литре выдыхаемого воздуха. Если возникают сомнения у водителя или инспектора, что освидетельствование является адекватным, тогда [гражданин] направляется на освидетельствование в условиях медстационара», - рассказал Зубенко.

По словам адвоката, подробное описание процедуры есть в «Правилах освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и оформления его результатов» утвержденным постановлением правительства России от 26 июня 2008 года №475.

«Человек может попытаться оспорить результаты этого медосвидетельствования. Очень внимательно нужно подходить к тому, насколько качественно и правильно сертифицировано оборудование, имеется ли у медучреждения лицензия на соответствующую деятельность, в частности речь идет о наркологии. Часто встречаются случаи, когда такой лицензии нет или она просрочена, или оборудование не прошло сертификацию. Прибор, с помощью которого сотрудники полиции проводят исследования, должен иметь соответствующую проверку федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Перед прохождением проверки водитель имеет право проверить прибор на целостность пломбы, которая подтверждает госпроверку данного прибора. Часто сотрудники полиции этого не показывают и в ходе судебного разбирательства можно и нужно требовать изучения госпроверки», - отметил Виталий Зубенко.

Адвокат отметил, что ошибки при определении состояния опьянения встречаются нередко. «Если было выявлено «состояние опьянения», а человек уверен, что он не употреблял - надо очень быстро обратиться в какую-то другую клинику, лучше государственную или муниципальную, сдать соответствующие анализы. Причем сделать это нужно достаточно быстро, чтобы можно было сказать, что с помощью объективных средств было выявлено отсутствие алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе», - говорит Зубенко.

"Кавказский узел" в Чечне писал, что принуждение к уборке улиц власти республики стали использовать наряду с публичным порицанием и принудительными извинениями. Так, 10 октября 2018 года в сети появилось видео, на котором уроженец Чечни Турпал Хасиев кидает жестяную банку в сидящих напротив него пассажиров со словами: "Ахмат - сила", чем возмутил главу Чечни.Хасиев срочно прибыл в Чечню, где глава республики трудоустроил его, сообщив, что молодой человек будет убирать улицы и высаживать цветы.

В октябре 2019 года на уборку улиц отправили жителя Чечни, который распространял насмешливые сообщения и видеоролики в связи с пожаром в грозненском торгово-развлекательном центре. После публичного покаяния мужчина вышел с лопатой на уборку территории у пострадавшего ТРЦ.