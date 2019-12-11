Чеченские полицейские отчитали заподозренных в употреблении алкоголя водителей

11 декабря 2019, 14:30

Руководство Курчалоевского РОВД собрало водителей-нарушителей и подвергло их публичной выволочке с участием представителя духовенства. Мероприятие, запись которого опубликована в Instagram, прошло на фоне поддержки Рамзаном Кадыровым инициативы МВД России конфисковывать машины за повторное вождение в нетрезвом состоянии.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря чеченские силовики в эфире телеканала "Грозный" отчитали Адама Яхъяева за неосторожное вождение машины. С октября в чеченских пабликах были размещены по меньшей мере три публикации о "воспитательных беседах" в отделах полиции Гудермесского, Курчалоевского и Урус-Мартановского районов с задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ.

2 декабря стало известно, что в Гудермесском РОВД такую беседу с задержанными провел глава МВД Чечни, генерал-лейтенант полиции Руслан Алханов. Жители Чечни полагают, что участие генерала в "воспитательных беседах" не соответствует статусу министра. Ранее публичным унижениям также подвергались люди, высказавшие критику по проблемным вопросам в сфере здравоохранения, образования и ЖКХ.

В сообществе "ЧП Чечня" в Instagram появилось сообщение о профилактической беседе, которую провели в Курчалоевском районном ОВД с водителями, уличенными в употреблении алкоголя и психотропных веществ. "На встрече также присутствовал кадий села Гелдаган Исмаил Дамзаев. В ходе беседы было отмечено, что такое поведение недостойно мусульманина и чеченца, и в первую очередь подобными действиями они оскорбляют своих родных и близких людей", - говорится в публикации от 10 декабря.

На видео, которым сопровождается публикация, полицейский, сидящий под портретами Владимира Путина, Ахмата Кадырова и Рамзана Кадырова, отчитывает на чеченском языке десятки людей. К 14.30 мск 11 декабря эта публикация собрала 11,4 тысячи просмотров и 3 комментария.

"Почему пьющих много в Чечне, когда мы называем себя мусульманами, когда такая работа против этих [людей] проводится?" - прокомментировал публикацию magometchechenski.

Жители Чечни приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, отмечается в докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Кадыров призвал изымать машины у пьяных водителей

МВД России предложило начать изымать автомобили у пьяных водителей. Соответствующее дополнение внесено в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ГИБДД Владимир Кузин. "Нами сформированы предложения, которые должны радикально изменить положение вещей - ввести возможность конфискации транспортных средств в случае нарушения правил, связанных с повторным проездом в состоянии алкогольного опьянения", - процитировал Кузина 10 декабря ТАСС.

Глава Чечни заявил, что это и его идея. "Я также говорил, что нужно принять эффективные меры, лишающие такого нарушителя возможности повторно садиться за руль. А именно - конфискацию автомобиля", - написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале 10 декабря.

Он подчеркнул, что считает такую меру пропорциональной. "Некоторые могут сказать, что слишком суровая мера. Если вы так считаете, прочитайте недельную сводку ДТП в России. Закон наказывает террориста, а почему человек за рулем, представляющий такую же угрозу обществу, должен отделываться легким испугом?" - отметил глава Чечни.

Большинство пользователей Instagram, отреагировавших на слова Кадырова в группе Eldit_net Grozny, также поддержали новый способ наказания нетрезвых водителей. "Давно пора", - написал mishka911012. "Безвозвратно, я надеюсь, отберут", - высказался mr.khass_95. "Продать автомобиль и отдать деньги семье", - предложил adam_robinzon.

Однако пользователь ahmd_____98 считает, что нововведение даст откроет возможность злоупотреблений со стороны силовиков. "Сейчас они начнут отбирать машины у людей - мол, за пьяное вождение. И <не> докажешь, что не был пьян", - написал он.

К 14.30 мск 11 декабря эта публикация собрала 1,3 тысячи "лайков" и 49 комментариев.

Высказывание главы Чечни относительно конфискации машин процитировал и пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. К 14.30 мск 11 декабря эта публикация собрала 371 "лайк" и три комментария.