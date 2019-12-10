Житель Чечни публично извинился за лихачество на дороге

10 декабря 2019, 11:10

Чеченские силовики в эфире телеканала "Грозный" отчитали Адама Яхъяева за неосторожное вождение машины. Публичное покаяние молодого водителя жители республики сочли избыточным.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни регулярно подвергаются порицанию и просят прощения, в том числе в эфире республиканского телеканала, за неподобающее поведение, за жалобы чиновникам, за сообщения в соцсетях и за употребление алкоголя. Люди просят прощения добровольно, заявил директор ЧГТРК Ахмед Дудаев. Пользователи соцсетей с иронией отнеслись к этим словам.

Сюжет с извинениями молодого водителя был показан 9 декабря в выпуске новостей ЧГТРК "Грозный" и опубликован также на YouTube-канале телекомпании. В телесюжете показан опубликованный в Instagram видеоролик, на котором легковая машина после пробуксовки стремительно удаляется по дороге.

Водитель автомобиля, житель села Майртуп Курчалоевского района Адам Яхъяев "нарушил сразу несколько правил дорожного движения", заявили авторы телесюжета, не перечислив допущенные нарушения. В репортаже ЧГТРК героя видеоролика и его приятеля отчитал замначальника УГИБДД по Чечне Адам Шатаев.

"Людям создал проблему, шум устроил, камни из-под колес... А если бы кому-то в глаз попало, если бы по заборам попали эти камни, что ты тогда собирался делать?" – сказал, обращаясь к задержанному, офицер полиции, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Адам Яхъяев в телерепортаже покаялся в своих действиях. "Да, допустил оплошность... Сожалею, у всех соотечественников прошу прощения. Не только я и мой товарищ опозорились, но и вся республика опозорена", - сказал молодой человек, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

"В Чечне [...] находятся те, кто считает, что им удастся избежать кары закона за нарушения. Нет, как показывает практика, любые попытки пренебречь правилами дорожного движения будут пресекаться", - заявили авторы телесюжета.

Год назад, в декабре 2018 года, жители Чечни в соцсетях потребовали от главы республики реакции на ДТП, в котором погибли люди. Виновником аварии они назвали высокопоставленного чиновника, родственника Рамзана Кадырова. МВД возразило, что в аварии участвовал не указанный чиновник, а его троюродный брат. Версию полиции развенчали родные погибших, а также советник Кадырова Адам Шахидов, открыто признавший причастность чиновника к аварии. Сам глава республики дал понять, что чиновник не будет наказан. Реакция властей ставит под вопрос равенство всех граждан перед законом, указали тогда жители Чечни и пользователи соцсетей.

Жители республики, не оспаривая необходимость наказывать нарушителей правил дорожного движения, сочли излишними публичные извинения молодого человека в эфире телеканала. "Лишать надо лихачей водительских прав, но не по телевизору показывать и не заставлять каяться. Это ведь не только самого нарушителя позорит, но и его семью и родных", - сказал, в частности, корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Идрис.

Другой житель республики Имран провел аналогию с историей годичной давности, упрекнув власти Чечни в двойных стандартах. "Я этих двух парней не оправдываю, их поведение на дороге заслуживает порицания. Но почему о других нарушителях мы не говорим? Почему нам не показали кающегося [высокопоставленного участника ДТП]? Почему такой избирательный подход?" - сказал Имран корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Чечни приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, отмечается в докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Сам видеоролик, ставший поводом для публичных извинений, опубликован 7 декабря в Instagram-паблике «ЧП Чечня», насчитывающем 87,4 тысячи подписчиков. К 11.09 мск 10 декабря видео набрало 39,7 тысячи просмотров, под ним размещено 314 комментариев.

Авторы большинства из них раскритиковали действия водителя. "То, что делают парни на видео, - это очень плохо", - написал, в частности, ahmatovlion.

Часть комментаторов спрогнозировали публичные извинения героя видео. "Завтра сожалеть будет", - указал, в частности, baytulaev77. "Ждем извинений", - согласился 8 декабря пользователь satuewww_200. "Скоро увидим на ЧГТРК))", - предположил giri_95_reg. "Завтра будет извинение", - подтвердил ozdoev_777.

Некоторые пользователи соцсети выразили непонимание сути нарушения на видео. "Ничего противозаконного не увидел", - написал, в частности, a.s.m105.

Напомним, в марте уроженец Чечни Муслим Джамбеков, по требованию Кадырова явившийся в Москве с повинной после ДТП, в котором погибли два человека, принес извинения дважды. Первую видеозапись извинений Джамбекова опубликовал сам глава Чечни. Позднее Джамбеков, доставленный в Чечню, повторно покаялся в эфире ЧГТРК "Грозный". При этом в телесюжете на его лице были видны несвежие ссадины.

Пострадавшему Роману Роменкову, который потерял в ДТП жену и дочь, Кадыров пообещал подарить автомобиль, а также оказать ему "иную помощь" из средств фонда имени Ахмата Кадырова. Спустя месяц после аварии Роменков констатировал, что не дождался обещанной Кадыровым помощи.

Материалы о практике публичных извинений в Чечне и за ее пределами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет"