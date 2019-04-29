Пользователи соцсетей осудили Кадырова за невыполненное обещание жертве ДТП

29 апреля 2019, 13:59

Житель Смоленска, которому после резонансного ДТП в Москве Рамзан Кадыров пообещал подарить машину и оказать помощь, посетовал, что не дождался обещанного. Пользователи соцсетей раскритиковали главу Чечни после того, как на ситуацию обратил внимание блогер kamikadzedead.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта МВД сообщило, что Муслим Джамбеков, предполагаемый участник аварии на Можайском шоссе в Москве, явился с повинной. Рамзан Кадыров пообещал подарить автомобиль "Нива" пострадавшему в ДТП Роману Роменкову, а также оказать ему "иную помощь" из средств фонда имени Ахмата Кадырова.

В ночь на 25 марта на Можайском шоссе автомобиль Mercedes Gelandewagen, по словам очевидцев, на большой скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Нивой", в которой ехала семья Роменковых из Смоленска. Погибли дочь и жена водителя "Нивы", водитель Mercedes скрылся и был объявлен в розыск.

За месяц после аварии Роман Роменков, по его словам, не дождался обещанной Кадыровым помощи. "Разве он обязан за каждого чеченца отчитываться или что-то делать. Просто, если это было обещание, его обещание, думаю, некрасиво так делать. Можно тогда вообще ничего не обещать", - привело 26 апреля слова Роменкова издание Readovka.news.

28 апреля эту публикацию процитировал блогер kamikadzedead на своем YouTube-канале. "Обещали помочь мужику, [у] которого чеченец сбил дочь и жену насмерть... Но никакой помощи от фонда Кадырова не последовало... Видимо, Кадырову важнее опубликовать видео с извинениями [Муслима Джамбекова], упрочить, так сказать, свое влияние", - прокомментировал на видео блогер.

28 марта после обращения смоленского депутата Рамзан Кадыров потребовал от скрывшегося с места ​аварии "не позорить свой род" и явиться в полицию с повинной. На следующий день Кадыров опубликовал видеозапись извинений Муслима Джамбекова, сообщив, что тот явился с повинной.

Видео блогера kamikadzedead, озаглавленное "Нагиев Против Первого Канала. Скандал на Голос. Дети", длится более 12 минут, сюжету про Роменкова и Кадырова в нем уделено меньше минуты. По состоянию на 13.50 мск видео набрало более 402 тысяч просмотров, под ним опубликовано более 13,3 тысячи комментариев. Те из пользователей, которые прокомментировали ситуацию с Роменковым, раскритиковали главу Чечни.

"Типичное... поведение - пообещать и не сделать (если это тебе лично не нужно)", - написал, в частности, пользователь Leon Qwert.

"Это... не описать словами", - прокомментировал пользователь под ником "Раненый Медвед".

"Пострадавший не извинился, вот и не помогли. А что он хотел", - предположил Стас Иванов.

Рамзан Кадыров,по состоянию на 13.50 мск не прокомментировал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и в своем Telegram-канале заявление Романа Роменкова.

Согласно данным, сохранившимся в кэше поисковой системы "Яндекс", 26 апреля в 21.52 мск ЧГТРК "Грозный" опубликовала на своем сайте новость "Фонд Кадырова купил машину для жителя Смоленска, потерявшего семью в ДТП". "В ближайшее время ключи от машины передадут Роману Романенкову (так указана в публикации фамилия пострадавшего. - Прим. "Кавказского узла"). Как сообщили телеканалу "Грозный" в офисе фонда, представители организации посчитали неэтичным сразу после трагедии явиться к человеку с ключами от машины", - говорилось в публикации, которая позже была удалена с сайта ЧГТРК.

Фонд имени Ахмата Кадырова был создан в 2004 году, вскоре после гибели первого президента Чечни. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность в фонд около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".