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03:49, 26 июля 2025

Жители Чечни пожаловались на массовые перебои с водой и электричеством

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На фоне жары в чеченских селах и Грозном стали нормой многочасовые отключения света и проблемы с подачей воды на фоне бездействия местных властей.

Как сообщал "Кавказский узел", проблемы с водо- и энергоснабжением отмечаются с начала лета по всему Северному Кавказу. В Волгоградской области жители поселка Царицын Городищенского района призвали власти ввести режим ЧС из-за проблем с водоснабжением. А на Ставрополье более 3700 местных жителей подписали петицию к местным властям, требуя модернизировать водопроводные сети и обеспечить бесперебойную подачу воды в населенные пункты. О перебоях в подаче воды сообщают жители Горячего КлючаМахачкалыКотово и других населенных пунктов по всему югу России.

Жители Чечни пишут в Telegram о проблемах с водоснабжением и подачей электроэнергии. Они утверждают, что невозможно даже включить холодильник или вентилятор.

"Элементарно, чтобы включить холодильник - его [электричества] не хватает", - жалуются жители села Шуани в Гудермесском районе. По их словам, электричества нет "в жаркие и холодные периоды", стабилизаторы в домах бесполезны - напряжения недостаточно даже для минимума техники.

По сообщениям телеграм-канала Niyso, большое число обращений по обратной связи поступает из Гудермесского района.

Люди сталкиваются с постоянными скачками и отключениями

"Люди сталкиваются с постоянными скачками и отключениями. Свет моргает, а то вообще пропадает. Электроприборы портятся, еду хранить негде <...> пожилые и больные страдают от жары без вентиляторов", - говорится в публикациях телеграм-канала от 25 июля.

При этом, как утверждается, администрация села делает вид, что ничего страшного не происходит.

Аналогичная ситуация отмечается в селах Шалажа, Беркат-Йурт, Гехи, Валерик и Котар-Йурт. По данным на 17 июля, жители этих населенных пунктов также сообщали об отключениях света.

Острой остается и проблема водоснабжения. В обращении от 16 июля жители станицы Петропавловская сообщают, что село живет без воды уже 20 лет, несмотря на близость к Грозному, до которого всего 10 километров. "На улице жара 37 градусов, а у нас нет воды, людям приходится покупать воду… и в эту жару отключают свет", - говорится в жалобе.

В обращении также подчеркивается, что жители многократно пытались донести проблему до чиновников, но их "никто не слушает и не хочет слушать".

Авторы обращения призывают власти направить в их село местное телевидение, чтобы убедиться в достоверности их жалоб. "Если мы врем вам, то завтра отправьте свое телевидение ЧГТРК в наше село и посмотрите, как тут люди живут", - говорится в письме, поступившем на обратную связь NIYSO.

Жители Грозного жалуются на отсутствие света

Жители Старопромысловского и Ленинского района Грозного рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что отключения электричества становятся нормой в жару за +40°C.

"Свет выключают часто и в районах Грозного. Вчера у нас в микрорайоне не было с обеда до 21.00 вечера", - рассказала жительница Старопромысловского района.

Информацию об отключении водоснабжения люди узнают из домовых чатов и от соседей.

"О выключении света и газа объявляют по местным телеканалам. Но я узнаю об этом от друзей в WhatsApp*", - рассказала жительница.

Из-за отсутствия нормального информирования и перебоев с подачей ресурсов люди вынуждены самостоятельно запасаться водой, как в чрезвычайной ситуации. "Просто запасаемся", - заключила местная жительница.

Жительница Ленинского района Грозного рассказала, что проблемы с хранением продуктов наиболее остро встают при отключении электроэнергии.

Проблемы в небольших магазинах - все тает, если на весь день отключают свет

"Особенно остро проблема ударяет по мелкому бизнесу. Проблемы в небольших магазинах - все тает, если на весь день отключают свет. Предприниматели несут убытки, холодильное оборудование не справляется без электроснабжения. Ситуация повторяется из года в год в жаркий период, и никакой устойчивой схемы оповещения или компенсации за ущерб нет", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Юристы рекомендуют жаловаться в надзорные органы и приемную Путина

Жители, которым не поставляется вода, должны подавать жалобы в жилищные инспекции, прокуратуру, суд и фиксировать ее отсутствие для обоснования прекращения ее оплаты, сообщил в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" руководитель организации "Монитор ЖКХ" Зиявутдин Увайсов.

Нельзя не получать воду и при этом платить за нее

"Нельзя не получать воду и при этом платить за нее. Нужно подать жалобу, зафиксировать, что воды нет, и требовать перерасчет. С момента, как будет зафиксировано, что вода ненадлежащего качества или не подается, можно получить перерасчет. С момента подачи и фиксации жалобы считается, что воды нет, пока не будет доказано обратное. Если же удастся доказать это свидетельскими показаниями, можно произвести перерасчет. Людям не хочется этим заниматься, поэтому они платят", - рассказал Увайсов.

Он отметил, что "ответственность за водоснабжение лежит на муниципалитетах". "Это гарантирует поставщик, который берет деньги за воду, они и должны обеспечить водоснабжением, а прокуратура принимает меры и привлекает к ответственности. Если люди в достаточном количестве будут жаловаться, освещать и говорить об этих проблемах в соцсетях, это может помочь. Поставщику жалобу подавать бессмысленно, надо обращаться в прокуратуру или жилищную инспекцию и в суд. А лучше всего написать Путину через официальный сайт - это очень помогает", - заключил Увайсов.

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Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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