Жители Котово призвали ввести режим ЧС из-за проблем с водоснабжением

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Ремонтные бригады не успевают устранять аварии на изношенной водопроводной сети в Котово, подача воды в дома на большинстве улиц прекращена. Жители города призывают власти ввести режим чрезвычайной ситуации.

Как писал "Кавказский узел", жители Котово неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением, указывая на сильную изношенность городских сетей, частые аварии и отказ властей от модернизации водопроводной системы. 11 июня котовчан предупредили о предстоящем отключении воды с 15 июня на неопределенный срок, хотя к тому моменту в дома многих горожан вода не поступала уже три недели. 19 июня власти отчитались о подвозе воды в Котово на фоне очередной аварии - водоснабжение, по словам горожан, возобновилось только на два дня.

В новогодние праздники горожане остались без воды из-за аварии, которая произошла 28 декабря 2924 года. Режим повышенной готовности, введенный в Котово в связи с аварией лишь 2 января, был отменен 7 января. После восстановления водоснабжения в январе жители Котова жаловались на плохое качество воды.

Отключения воды в райцентре стали постоянными, ремонтные бригады не успевают ликвидировать постоянно возникающие течи в изношенных трубах, заявили опрошенные «Кавказским узлом» жители Котово.

На протяжении двух летних месяцев водоснабжение в Котово прекращается «систематически», заявил временно безработный котовчанин Сергей Бондаренко. «Я устал уже считать, сколько раз воду отключают и снижают давление в трубах до минимума. По пальцам можно пересчитать дни, когда вода шла с хорошим напором и чистая при этом», - возмутился мужчина.

Бондаренко перечислил улицы райцентра, на которых 11 июля отсутствует водоснабжение: Бауманская, Мичурина, Свердлова, имени ВЛКСМ, Коммунистическая, Мира, Зеленая, Победы. На улице Ленина давление в трубах низкое.

«Мы питьевую воду набираем у друзей, у них колодец в частном подворье. Бочки (подвоз воды) не ждем. Когда воду подвозят, многие на работе. Знаю стариков, которым соседи помогают воду в квартиры заносить. Если же соседей нет, люди без воды сидят. Хотя я слышал, что некоторым волонтеры помогают, но я их не видел ни разу», - рассказал Сергей.

По словам Сергея, проблема с отключениями водоснабжения в Котово за последние три года усугубилась настолько, что создает угрозу «в плане санитарно-эпидемиологической обстановки». «Призываю через СМИ наши областные власти ввести у нас ЧС», - заявил Бондаренко.

Жительница частного сектора Котово, представившаяся Ириной, живет с несовершеннолетним сыном. Женщина призналась, что вода в ее дом поступает, но давление с 7 июля очень низкое. Она также сообщила, что подвоз воды на ее улице не организован. «Пока жители не начнут, наверное, в дверь главы ногами стучать. Управляющие структуры ничего конкретного не отвечают, как всегда, абстрактно все. Благо у меня на улице есть колодец с водой, берем воду оттуда. Но еще ж есть огород, который в такую жару не наполиваешь тасканием воды из колодца», - пожаловалась Ирина.

Женщина также не видела волонтеров, которые помогают заносит воду в квартиры инвалидам и пенсионерам. Многим старикам, по ее словам, помогают родственники. Взрослые и дети купаются в тазиках. «Жители, конечно, уже устали от такого беспредела и беззакония. Во все инстанции пишут и жалуются, а воз и ныне там, никого не наказали, ничего не контролируется, одни бестолковые отписки. Мне не понятно, почему управленцы из области ничего с этим не делают.. Я не думаю, что этот вопрос прям совсем настолько невозможно решить и это же не первый год такая беда. Три года, это точно», - сказала Ирина.

По словам Ирины, для частного сектора проблема с водой не так остра, как для жильцов верхних этажей многоквартирных домов, куда при низком давлении вода вовсе не поступают. «В больнице и детских садах даже не представляю, как обходятся без воды. Сотрудники ранее носили (воду), в детских садах запасаются по возможности и бочка привозит воду», - рассказала Ирина.

Андрей Ханбеков живет с семьей в соседнем Камышинском районе. Своих престарелых родителей, которые живут в Котово, он забрал на лето к себе. «Ну как им там жить? На четвертый этаж в их квартиру вода не заходит. Та вода, которую я им привожу, быстро заканчивается, а ездить к ним каждый день я не могу. И я, и жена работаем. И покупать баклажки с водой каждый день накладно. Никто им не помогает, в поликлинику там не попасть. Очереди и неудобства из-за отсутствия воды. Оба (отец и мать) у нас инвалиды, еле ходят. Вот такая благодарность от властей за их тяжелую трудовую жизнь», - сказал Ханбеков.

Жительница улицы Нефтяников Наталья Афонина сообщила, что ее супруг занимался перепиской с властями по поводу проблемы водоснабжения, но власти никак не отреагировали на запросы. «Вода у нас идет, но со спичку (толщиной). Колонка не зажигается, а хочется и душ принять, жара. А вообще питьевую воду возим с родника, из крана даже не пьем, она грязная», - рассказала женщина.

Опрос подписчиков телеграмм-канала «Общественный контроль города Котово» показал, что 11 июля у 30% опрошенных в квартирах нет воды, у 41% в трубах низкое давление и вода поступает в краны грязная. У 23% опрошенных проблем нет — вода чистая, напор нормативный.

Ресурсоснабжающей организацией по водоснабжению и водоотведению в Котово является муниципальное унитарное предприятие «Котово-Водоканал», созданное в мае 2022 года. Учредитель этого предприятия - городская администрация. Помимо жителей и предприятий райцентра, Котово-Водоканал снабжает питьевой водой села Ефимовка и Нижние Коробки. Забор воды осуществляется из подземных скважин Филинского месторождения, расположенного в 38 километрах от Котово. Для перекачки воды используют насосы марки ЦНС-300. Их срок эксплуатации - более 50 лет, говорится в ответе и.о. замглавы администрации Котово Арама Аванесяна в ответе на обращение одного из активистов в аппарат правительства РФ от 7 июля.

«Магистральный водовод Филино-Котово, водозаборные сооружения Филинского водозабора, многие водопроводные сети г. Котово уже полностью выработали свой технический ресурс и поддерживаются только за счет регулярных ремонтов. Общий износ водопровода составляет 96%, при этом износ отдельных участков водопровода достигает 100%. С каждым годом степень износа и аварийности инженерных систем увеличивается, что приводит к прорывам на водопроводных сетях, а вместе с этим увеличиваются и затраты на их эксплуатацию и текущий ремонт», - пояснил причины частых отключений водоснабжения в Котово Арам Аванесян.

Он также перечислил основные трудности, возникающие у ремонтных бригад и властей во время устранения повреждений. Так, для проведения сварочных ремонтных работ, необходимо полностью опустошить весь водовод протяженностью 38 километров, так как «запорные устройства, которые позволяют перекрыть отдельные участки водовода, при строительстве не были предусмотрены».

«Требуется не менее девяти часов на слив воды из водовода, а после устранения повреждений приходится не менее шести часов наполнять пустой водовод, постепенно увеличивая давление во избежание гидроудара. То есть время отсутствия воды у потребителей увеличивается в разы и составляет 18-20 часов при устранении одного повреждения», - пояснил чиновник. Аванесян сообщил также о составе ремонтных бригад: три звена сварщиков, слесарей, экскаватор на гусеничном ходу, трал, автокран, а также 7 единиц спецтехники для подвоза воды жителям райцентра.

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