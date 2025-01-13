Жители Котово пожаловались на качество воды

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Вода в домах жителей Котово имеет сильный запах хлорки, они считают ее непригодной для питья и стирки, при этом сегодня вновь были отключения. Ответственность за качество воды должны нести представители обслуживающей организации, уверены юристы.

Как писал "Кавказский узел", жители Котово 28 декабря 2024 года остались без воды из-за аварии на водоводе. 30 декабря власти отчитались о ликвидации аварии, но даже 1 января вода не поступила в дома. Котовчане потребовали организовать подвоз воды и срочно возобновить водоснабжение. 2 января глава Котовского района сообщил, что аварийные работы на водоводе Филино-Котово завершены и началась подача воды в систему водоснабжения. Режим повышенной готовности, введенный в Котово в связи с аварией лишь 2 января, был отменен 7 января. Горожане в этот день выразили уверенность, что вскоре произойдут новые аварии, так как водопроводная система чрезвычайно изношена, а власти свернули проект ее модернизации.

Жители Котово Волгоградской области говорят о плохом качестве поставляемой в их квартиры питьевой воды. На некоторых участках вновь были отключения воды. Невыполнение обслуживающей организацией своих обязанностей должно нести за собой юридическую ответственность, в том числе гражданско-правовую, административную и, в особых случаях, уголовную, считают юристы.

12 января корреспондент «Кавказского узла» выяснил ситуацию с водоснабжением жителей города Котово Волгоградской области. Большая часть опрошенных журналистом граждан пожаловалась на качество поставляемой в их дома воды.

"Меняем фильтры с частотой раз в неделю, реже раз в две недели. Сильный запах хлорки. Но, спасибо коммунальщикам, вода в доме есть", - сказал корреспонденту пятидесятилетний Алексей. Он с семьей из четырех человек проживает в доме на улице Мира.

"У нас фильтр за день забивается. Приобретает коричневый цвет и неприятный запах. Вода хлоркой пахнет. Мы ее отстаиваем в ведрах перед употреблением. Образуется осадок — не то ржавчина, ни то песок. Не поймем. Вода бутилированная в магазинах есть. Не заметила, чтобы цена на нее как-то выросла по сравнению с прошедшим месяцем. Затраты на фильтры и бутилированную воду у нас в районе 3-4 тысяч рублей в месяц получаются. Платим за воду исправно. Соседи наши тоже. Стирать водой из-под крана нельзя. Возим белье к родителям в село стирать. Боимся машинку тут включать. Может испортиться от такой воды», - сказала Светлана Пригожина. Женщина с мужем снимают квартиру на улице Дзержинского.

Жители некоторых домов на улице Октябрьской, Неглинной и Мира сообщили, что 12 января у них отключали воду. Но сейчас вода в кранах есть, "хотя и ненадлежащего качества".

"Звонила (когда отключили воду - прим. "Кавказского узла") в 112, приняли обращение. Никто не знает причину (отключения воды)", - сообщила женщина, не назвавшая своего имени.

"Очень хотелось бы узнать, кто понесет наказание за испорченные новогодние праздники. Крайних нам не называют. На сайтах администраций района, области и города никакой информации по ЧП и его устранению нету. Вот такая у нас гласность. Чиновникам, похоже, нечего сказать. Хотят замять проблему. Когда это кончится - вот главный вопрос, который задают жители Котово", - сказала Елена Иванова, проживающая на улице Ленина.

Активист из группы «Общественный контроль города Котово», на правах анонимности пояснил корреспонденту, что «в целом» проблема с водоснабжением горожан решена.

"Случаются иногда отключения воды. Но это мелочи. Водоподачу быстро восстанавливают. Сейчас проблема с сильным запахом хлорки", - пояснил мужчина.

Согласно правовым предписаниям, организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем), планово-предупредительных ремонтов, устранение крупных дефектов в строительно-монтажных работах по монтажу систем водопровода и канализации, - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» юрист Роман Мельниченко.

"Вся вина в данном случае лежит на обслуживающей организации, так как она добровольно взяла в обслуживание этот жилой фонд, а значит, приняла на себя все риски текущего ремонта", - пояснил Роман Мельниченко.

Невыполнение обслуживающей организацией своих обязанностей, по мнению юриста, должно нести за собой юридическую ответственность, в том числе гражданско-правовую, административную и, в особых случаях, уголовную.

"В данном случае мы видим массовые негативные последствия невыполнения своих обязанностей, что позволяет прибегнуть к публичным формам защиты нарушенных прав жильцов и обращения в правоохранительные органы", - отметил Мельниченко.

Роман Мельниченко также затронул тему капитального ремонта, в фонд которого все владельцы жилых многоквартирных домов ежемесячно перечисляют денежные средства.

"Необходимо знать, какую форму работы с Фондом капитального ремонта выбрали жильцы. В зависимости от формы, определяется порядок проведения капитального ремонта по замене труб водоснабжения", - сказал Мельниченко, сославшись при этом на Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 (с изм. от 22.06.2022) "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 N 5176).

Юрист Сергей Иващенко также добавил, что "застарелую и вопиющую" проблему водоснабжения города Котово должны решить финансовые средства федеральной целевой программы «Чистая вода».

"Водовод из Филино в Котово нужно полностью менять. В район нужно вернуть федеральную целевую программу "Чистая вода". Своими средствами местные власти не потянут такие расходы. Там нужно на три миллиарда затрат на замену трубопровода. Причина, почему отозвали деньги с проекта в Котово, неизвестна. Не понятно, почему районное и городское руководство не отстаивали свои интересы в областном центре. Много вопросов. Тем более что с каждым разом аварии на этом проблемном водоводе приобретают все более катастрофический характер. Должны вмешаться прокуратура, а, если есть коррупционная составляющая в этом деле, то и Следственный комитет", - заявил Сергей Иващенко.

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