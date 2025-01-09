Жители Котово раскритиковали бездействие властей в свете проблем с водоснабжением

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Авария, из-за которой жители Котово остались без воды в новогодние праздники, устранена, вода поступает в дома горожан, но местные жители уверены, что вскоре произойдут новые аварии: водопроводная система чрезвычайно изношена, а власти свернули проект ее модернизации.

Как писал "Кавказский узел", жители Котово 28 декабря остались без воды из-за аварии на водоводе. 30 декабря власти отчитались о ликвидации аварии, но даже 1 января вода не поступила в дома. Котовчане потребовали организовать подвоз воды и срочно возобновить водоснабжение. 2 января глава Котовского района сообщил, что аварийные работы на водоводе Филино-Котово завершены и началась подача воды в систему водоснабжения. Режим повышенной готовности, введенный в Котово в связи с аварией лишь 2 января, был отменен 7 января.

По состоянию на 8 января водоснабжение Котово восстановлено, подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" горожане.

"Воду пока дали, люди купаются, стирают и делают запасы. Власти отчитались, что анализ (питьевой воды в системе городского водоснабжения, — прим. "Кавказского узла") соответствует ГОСТу, а как на самом деле — никто не знает. Сайты (районных и областных органов власти) закрыты, с жителями встреч не устраивают. Народ боится говорить, чтобы не потерять работу", — рассказала корреспонденту "Кавказского узла" котовчанка, представившаяся Риторией.

Женщина отметила, что проблема отсутствия водоснабжения активно обсуждалась все новогодние праздники. На вопрос, выросли ли цены на бутилированную воду в магазинах, женщина ответила, что воды в розничной продаже перед новогодними праздниками вообще не было. Сейчас по словам женщины, воду в большую часть города дали, но жители некоторых отдаленных районов города и микрорайонов, где новые трубы не проложили, жалуются на низкий напор воды в кранах.

Проблема водоснабжения в Котово "застарелая", люди давно привыкли к отключениям воды и уверены, что новые аварии скоро обязательно произойдут, добавила она. "У меня на пятом этаже всегда есть большой запас воды, давно боюсь без нее жить. И рядом с подъездом поставили автомат с водой, только никто не знает, какая там очистка. Один раз как-то набрала из бочки на тракторе с куском ржавчины, но больше не рискую. Праздники отмечали немытыми. Люди плакали, причитали — как год встретишь, таким он и будет", — рассказала Ритория.

Евгений Буров, уроженец соседнего с Котовским Еланского района, забрал к себе пожилых родственников из Котово на время отсутствия воды. Тесть и теща Евгения — пенсионеры, у тестя вторая группа инвалидности, их частный дом находится в микрорайоне, называемом "Старое Котово".

"Как вы себе представляете жизнь стариков совершенно без воды? Колодца нет, скважины нет, а центральное водоснабжение не функционирует. Теща позвонила перед Новым годом — спасай, сынок, погибаем. Приехал, а у них даже в чайнике воды нет. Посадил их в машину, нестираные вещи, немытую посуду побросал в багажник, жена их встретила дома, плачет. Разве можно так издеваться над старыми людьми!" — возмутился Евгений.

Мужчина сообщил, что 7 января назад вода стала поступать в дома соседей родителей жены, но из-за слабого напора он не решается возвращать стариков в их дом.

47-летний водитель, представившийся Сергеем, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что система водоснабжения в городе "очень старая". "Ее износ запредельный. Пытался как-то узнать из открытых источников, каков процент износа, так и не нашел, но все видно невооруженным глазом, когда при ремонте начинают сварку труб, а они просто от ржавчины рассыпаются. Поэтому не сварка идет, а просто новые трубы в старые всовывают. Ну и вся глина из котлована потом в воду попадает", — рассказал Сергей.

В домах на улице Мира, где живет Сергей, напор воды в кранах слабый. Сначала вода шла грязная, мутная с сильным запахом хлорки. "Но сейчас уже вроде нормальная пошла — прозрачная. Говорят в Роспотребнадзоре, что ее можно пить, но мы через фильтр все-таки пропускаем и кипятим. Пытался колонку запустить, но не включается, слабый напор. Праздники провели у друзей в соседнем селе. Тут многие уехали к друзьям и родственникам, вон из города. Решили с женой, что будем требовать перерасчета за водоснабжение. Они (власти) виноваты, а мы еще и платить должны", — сказал Сергей.

Он выразил уверенность, что аварии и отключения воды в городе в скором времени должны повториться. "Полтора месяца в 2023 году без воды сидели, сейчас нас без новогодних праздников оставили. Залатали старое, а надо менять всю сеть, она гнилая совсем. Для этого не миллионы, а миллиарды нужны. Кто нам их даст? Так что делаем запасы воды в квартирах, ждем новых прорывов", — посетовал Сергей.

Мужчина, представившийся Саней Ивановым, заявил, что Новый год был испорчен проблемой с водой. "Вряд ли можно предположить, что отсутствие воды добавило праздничного настроения на Новый год, а вот лишних хлопот и бытовых неудобств — с лихвой. Вода в магазине "Чижик" осталась по той же цене, подвезли еще. В другие магазины тоже подвезли, но там дороже", — рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Котовчанин, пожелавший не называть своего имени, также пожаловался, что Новый год для горожан был испорчен. "Праздник был испорчен. Обычно на праздник гости, внуки на каникулах, но не до гостей (было). Лишний раз руки не помоешь, не говоря уже о стряпне и бане. Руководство скудненько сообщало о том, что идут работы, о том, что прорыв устранен, через сутки дали грязь (в трубы). Пока грязь слили, вода закончилась, опять прорыв. Правда, после устранения второго прорыва произошло чудо или фокус, вода пришла через два часа после объявления об устранении аварии. Сейчас мы с водой, но, к сожалению, праздники и каникулы закончились", - сказал мужчина.

Жильцы домов №№177, 105, 107, 109, 112 на улице Мира сообщали в конце декабря о том, что в их дома поступает грязная и вонючая вода, цветом похожая на какао. 8 января они сообщили, что теперь вода в кранах чистая, без запаха хлора. "Сейчас чистая. С осадком, но беленькая, хоть не страшно купаться", - сказала женщина, представившаяся Натальей.

В Котово, где живет более 20 тысяч человек, нет собственных водовозок на случай чрезвычайных ситуаций, ни районная, ни областная администрация их не приобрели, сообщил один из активистов группы "Общественный контроль города Котово" на условиях анонимности.

"Когда исчезла вода в наших домах перед Новым годом, развозить питьевую воду по микрорайонам было не на чем. Людям пообещали воду привозить, но не привозили. Мы забили тревогу. Пожарные машины стали привозить техническую воду, которую из пруда брали, понятно, что она была грязная. И вот прислали аж из Елани (соседний райцентр) водовозки. Они работали не по графику, а по звонкам горожан. Долго приходилось ждать машины, на всех не хватало воды. И вот вроде исправили водопровод, дали воду. А тут опять прорыв — опять отключили", — рассказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что 31 декабря еланские водовозки неожиданно уехали из Котово, и горожане остались на Новый год без воды. "У людей истерика, власти ничего не предпринимают, чтобы ситуацию исправить. Беру фотоаппарат, еду, фиксирую все на фото и видео. В магазинах нет бутилированной воды, в кранах нет воды, полное отсутствие воды в городе. Обращаемся к журналистам, в соцсетях подняли волну. Трагедия, катастрофа в городе. Звоним в аппарат губернатора, там нам говорят: “Да нет у вас проблем”. Мы кричим, как же нет! 2 января последовала реакция властей наконец, в город приехал замгубернатора. Нам сообщали, что решена проблема, начинают все регулировать. Подключились Следком и прокуратура, повторилась ситуация 2023 года — Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль", - пояснил активист.

Когда в Котово стала поступать вода, группа общественного контроля продолжила контролировать ситуацию и сообщать о проблемах общественности — замеряли давление в трубах, фиксировали все на видео и документировали. Активист заметил, что система водоснабжения Котово имеет "запредельный износ и требует скорейшей замены". По его словам, Котово попало в целевую федеральную программу "Чистая вода". Были выделены 1 миллиард 200 миллионов рублей на ее реализацию в городе, и даже прошел процесс проектирования. Реализация программы была намечена на 2025 год, но областные власти "зачем-то свернули проект и деньги отозвали".

"Думали, наверное, что само рассосется. Водовод из Филоново в Котово имеет протяженность 37 километров, заменить успели только 11 километров, а 26 километров остаются в убитом состоянии. И то, что нам сейчас воду дали, не значит, что не прорвет в ближайшее время снова на этом старом участке", - сказал активист.

2 января на сайте администрации города Котово было опубликовано Постановление №1, подписанное главой города Н.Н. Ефимченко. Документ декларировал "введение режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил городского звена … единой системы предупреждения и ликвидации ЧС". Был установлен местный режим реагирования с организацией ремонта сетей водоснабжения, подвоза населению питьевой воды, обеспечения сбора и обмена информацией по ходу работ в режиме ЧС. 8 января работы по ликвидации аварии на водопроводе были закончены, и режим ЧС был снят.

На сайте управления Роспотребнадзора по Волгоградской области 8 января появилась информация о том, что сотрудники надзорного ведомства контролируют качество питьевой воды у потребителей города Котово. После устранения аварийной ситуации на водопроводе "для обеспечения эпидемиологической безопасности был временно повышен уровень хлорсодержащих обеззараживающих средств, что может приводить к появлению характерного запаха". По утверждению экспертов, 8 января качество питьевой воды по микробиологическим показателям соответствовало гигиеническим нормам.

"В период с 2 по 8 января в пробах воды, отобранных у потребителей, отмечалось повышение мутности и железа, содержание которых постепенно снижается. Содержание остаточного хлора в разводящей сети соответствует гигиеническим нормативам", - говорилось в официальном сообщении Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства посоветовали жителям "до полной стабилизации ситуации" "кипятить воду перед употреблением либо использовать бутилированную воду".

На сайте администрации Котовского района нет информации о бедственном положении жителей райцентра в связи с возникшими проблемами с водоснабжением. На последнем заседании районной думы, состоявшемся 26 декабря, эта тема не поднималась.

Чтобы добиться перерасчета за коммунальную услугу, потребитель обязан сообщить о нарушении качества услуг в письменной форме или устно, в том числе по телефону, указал юрист Роман Мельниченко. Сообщение подлежит обязательной регистрации аварийно-диспетчерской службой, при этом потребитель обязан сообщить свои фамилию, имя, отчество, точный адрес помещения и вид той услуги, качество которой нарушено. Сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан сообщить потребителю свои данные и номер регистрации сообщения.

"Это обращение является юридическим фактом, на основании которого поставщик услуги обязан сделать перерасчет", - пояснил Роман Мельниченко корреспонденту "Кавказского узла". Юрист сослался на требования постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

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