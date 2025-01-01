Жители Котово потребовали возобновить подачу воды
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Жители Котово с 28 декабря остаются без воды из-за аварии на водоводе. Власти отчитались о ликвидации аварии, но питьевая вода так и не поступает. Котовчане потребовали организовать подвоз воды и как можно быстрее возобновить водоснабжение.
В Волгоградской области город Котово пятые сутки остается без питьевой воды. Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на то что глава местной администрации Наталья Ефимченко ещё 30 декабря 2024 года отрапортовала о завершении ремонтных работ, фактически нормальное водоснабжение города так и не было восстановлено 1 января 2025 года, сообщила "Высота 102"
"Я проживаю вместе с пожилой бабушкой, мамой и несовершеннолетним сыном. Мы пятый день, как когда-то наши предки в осаждённом фашистами Сталинграде, вынуждены ходить за питьевой водой на родник. Я в отчаянии. Мы никому не нужны. Не знаю, что делать, это какой то ад", – рассказала изданию жительница дома №169 на улице Мира Анна Марусина.
По ее словам, в ее квартире на третьем этаже многоэтажки "тонкой струйкой идёт какая-то гремучая смесь кофейного цвета". "Это не вода, это разжиженная окалина. Её не то чтобы пить нельзя, кран с такой водой опасно просто открывать. Она тут же выводит из строя всю сантехнику", - приводятся ее слова в публикации.
Проблемы с водой начались 28 декабря. На водоводе Филино — Котово началась утечка, работа системы водоснабжения была приостановлена. Запустили водоснабжение утром 29 декабря, однако при заполнении системы водой был выявлен еще один порыв — в 30 километрах от Котово.30 декабря глава Котовского района Олег Кузьмин в своем телеграм-канале рассказал о том, как идут работы по реконструкции водовода, и пообещал, что проблемы с водой решатся. Сроков решения проблемы чиновник, впрочем, не назвал, предупредив при этом, что отключения будут продолжаться и дальше.
Утром 31 декабря в телеграм-канале «Единый портал ЖКХ администрации города Котово» появилась запись о том, что водовод заполняется, но через три часа появилось еще одно сообщение о том, что подвоз воды продолжается и что в Котово пришла дополнительная коммунальная техника для работы на этом направлении, сообщило сегодня V1.
Сегодня также власти сообщили, что в дни аварийного отключения воды вода будет подвозиться во дворы многоквартирных домов. "Волонтеры будут помогать поднимать воду в квартиру. В первую очередь, мы будем оказывать помощь одиноким пенсионерам и матерям-одиночкам с малолетними детьми", - говорится в сообщение в Telegram-канале. Власти также сообщили, что для помощи с доставкой воды необходимо подать заявку и пригласили жителей города в ряды волонтеров, которые будут доставлять воду.
Между тем Анна Марусина рассказала сегодня изданию "Высота 102", что ближайшая к ее дому точка подвоза воды находится на расстоянии 5-6 километров. "У нас много бабушек-дедушек, у большинства нет личного транспорта. И как нам преодолевать с вёдрами это расстояние. При этом оставить свой адрес для подвоза невозможно. Мы всем домом несколько суток звонили – ни у кого не получилось дозвониться до оператора. Там, судя по всему, один человек сидит, и линия не справляется с нагрузкой", - сообщила она.
Пользователи в Telegram-канале "Общественный контроль Котово" сообщили, что уже обратились в главе Следкома Александру бастрыкину, а также организовали кампанию по отправке писем в приемную президента России.
В этом же Telegram-канале, на который подписаны 5583 человека, проводится опрос о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации. По данным на 14.45 мск из 258 участников голосования 88% поддержали введение режима ЧС.
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