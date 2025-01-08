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10:10, 8 января 2025

Режим повышенной готовности в Котово снят после подачи воды жителям

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Котово отменен режим повышенной готовности, введенный после аварии на водоводе.

Как писал "Кавказский узел", 2 января глава Котовского района сообщил, что аварийные работы на водоводе Филино - Котово завершены и началась подача воды в систему водоснабжения.

Жители Котово 28 декабря остались без воды из-за аварии на водоводе. 30 декабря власти отчитались о ликвидации аварии, но даже 1 января вода не поступила в дома. Котовчане потребовали организовать подвоз воды и срочно возобновить водоснабжение.

Режим повышенной готовности в Котово снят 7 января постановлением главы города Натальи Ефимченко, сообщил в своем телеграм-канале глава Котовского района Олег Кузьмин.

"Он был введён на территории города 2 января в связи с аварией на водоводе «Филино-Котово». Режим позволил использовать средства резервного фонда и привлечь дополнительные силы и средства для обеспечения жителей питьевой и технической водой; увеличить частоту подвоза воды в жилые кварталы; поставить в сетевые магазины дополнительные запасы питьевой воды", - пояснил он.

Обстановка в городе стабилизировалась, вода вернулась в дома, отметил чиновник. "Сейчас в Котово ведётся подготовка к продолжению работ по замене водовода", - говорится в публикации. По состоянию на 10.05 мск 8 января, под публикацией не размещено ни одного комментария.

Напомним, 28 декабря 2024 года на водоводе Филино - Котово началась утечка, работа системы водоснабжения была приостановлена. Запустили водоснабжение утром 29 декабря, однако при заполнении системы водой был выявлен еще один порыв - в 30 километрах от Котово.

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Автор: "Кавказский узел"

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