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02:05, 3 января 2025

Жители Котово заявили об отсутствии воды после отчета главы о ее подаче

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Котовского района отчитался о завершении ремонта водовода и подаче воды, однако жители Котово спустя четыре часа после этого сообщения воды не получили. Жителям частного сектора Котово в подвозе воды отказывают, заявили пользователи соцсети. 

Как писал "Кавказский узел", жители Котово с 28 декабря остаются без воды из-за аварии на водоводе. Власти отчитались о ликвидации аварии еще 30 декабря, но вода даже 1 января не поступила в дома. Котовчане потребовали организовать подвоз воды и как можно скорее возобновить водоснабжение.

На водоводе Филино — Котово 28 декабря началась утечка, работа системы водоснабжения была приостановлена. Запустили водоснабжение утром 29 декабря, однако при заполнении системы водой был выявлен еще один порыв — в 30 километрах от Котово. 30 декабря глава Котовского района Олег Кузьмин в своем телеграм-канале пообещал, что проблемы с водой решатся, но сроков не назвал.

Глава Котовского муниципального района Олег Кузьмин вечером 2 января сообщил, что аварийные работы на водоводе Филино-Котово завершены и началась подача воды в систему. 

"По объективным причинам – расстоянию до города и диаметру трубы, вода в дома жителей Котово начнет поступать в течение суток. (...) подвоз питьевой и технической воды жителям Котово будет осуществляться до тех пор, пока это необходимо", - написал Кузьмин в своем телеграм-канале в 20.07 мск.

По состоянию на 00.08 мск сегодня вода в Котово не поступает, сообщил телеграм-канал "Котовский разворот 18+". В публикациях канала отмечается, что со 2 января в Котово действует "режим повышенной готовности", хотя горожане настаивают на введении режима ЧС.

Также авторы канала напомнили, что на замену аварийного водопровода менее полутора лет назад выделяли более 630 млн рублей из областного бюджета - пресс-служба губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова рапортовала об этом решении в сентябре 2023 года. 

Администрация района распространила сообщение, что с 08.00 до 21.10 3 января воду жителям Котово будут развозить 11 машин - семь для питьевой воды и четыре для технической. 

Пользователь "ВКонтакте" Татьяна Приходченко днем 2 января написала, что пыталась заказать подвоз воды по телефону, который распространили местные власти. "У меня дома инвалид второй группы, мне отвечают, что в частный сектор нет подвоза воды (...) сказали: "Мы вам подвезем только две пятилитровые бутылки", - рассказала пользователь соцсетей в сообществе "Подслушано Котово". 

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Автор: "Кавказский узел"

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