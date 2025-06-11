Жителей Котово предупредили об отключении воды на неопределенный срок

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Водоснабжение в городе Котово Волгоградской области в условиях летнего зноя будет отключено на неопределенный срок, без воды останутся даже учреждения здравоохранения. Водоканал заявляет об отсутствии средств на обновление сетей, местные власти отказываются комментировать ситуацию.

Как писал "Кавказский узел", жители Котово неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением, указывая на сильную изношенность городских сетей, частые аварии и отказ властей от модернизации водопроводной системы.

В новогодние праздники горожане остались без воды из-за аварии, которая произошла 28 декабря 2924 года. Режим повышенной готовности, введенный в Котово в связи с аварией лишь 2 января, был отменен 7 января. После восстановления водоснабжения в январе жители Котова жаловались на плохое качество воды.

Руководитель МУП "Котово-Водоканал" Вячеслав Мордвин сегодня, 11 июня, направил телефонограмму главе Котовского муниципального района Олегу Кузьмину (исходящий номер 616, документ имеется в распоряжении "Кавказского узла"), уведомив администрацию райцентра об аварийных работах на водоводе Филино-Котово и "о прекращении подачи холодной воды потребителям г. Котово 15 июня с 13.00 до полного завершения работ". Жители Котово прокомментировали ситуацию "Кавказскому узлу", отметив, что воды во многих домах города уже нет.

"Водоканал только 15 июня отключит воду. Они не в курсе, что воды нет 22 дня. Главы (районной и городской администраций, - прим. "Кавказского узла") молчат, Водоканал отмалчивается. Просто беспредел", - возмутилась жительница города Елена Автюхова.

Она сообщила, что на улице ВЛКСМ "на третьем этаже вода подается на пару часов (в сутки), колонка не зажигается, стиральная машина воду не набирает". "Водоканал заявки фиксирует регулярно, как и 112, и УДДС", - заметила Елена.

Женщина перечислила улицы, на которых нет воды: Ангарская, Мичурина, Бауманская, Зеленая, весь район Серино. Она назвала ситуацию с отсутствием нормального водоснабжения критической, особенно для семей с детьми и инвалидами.

Другая жительница Котово, тоже Елена, воспитывает троих детей. Семья живет в микрорайоне Серино на улице Бауманской. "Ходим на родник за водой. Воду не покупаем, единственное на что тратили деньги, это на покупку нескольких бочек, чтобы натаскивать в них воду. Воду греем, стираем и моемся в тазах. Стираем, конечно же, только мелкую одежду", - рассказала Елена.

Временно безработный котовчанин Владимир Гуренко выразил уверенность, что в городе нужно вводить режим чрезвычайной ситуации. "Как можно жить горожанам без воды во время летней жары? В области введен особый противопожарный режим. Как обезвоженный город будет обеспечивать пожарную безопасность? Как власти будут противостоять инфекциям и эпидемиям, если таковые вдруг появятся в городе?" - возмутился он.

Мужчина также раскритиковал руководство Водоканала, которое посоветовало горожанам запастись водой на период ремонта труб. "Как можно запастись водой, если ее нет уже сутки?" - недоумевает он. Владимир заметил, что в его доме на улице Северной воды нет "ни днем, ни ночью", а в Водоканал он не может дозвониться.

Общественный деятель из Котово на правах анонимности прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" проблему водоснабжения в городе Котово. Он напомнил, что износ водовода и труб водоснабжения райцентра в 2023 году был признан практически стопроцентным, "трубы сгнили совсем". В 2024 году в Котово была объявлена ЧС. Губернатор Андрей Бочаров пообещал построить на участке Филино-Котово новый водовод протяженностью 38 километров, но средств резервного фонда области хватило лишь на замену труб на участке в 12 километров. В начале января 2025 года Бочаров обещал котовчанам решить проблему полностью. Спустя шесть дней президент России Владимир Путин потребовал от правительства выделить средства на решение проблем водоснабжения, - "не только в Котово, а во всей стране".

"Но заявления губернатора и президента проблему не решили. В проекте замены нашего водовода обнаружили ошибки, которые не исправлены до сих пор. К работам так и не приступили. Стоимость проекта из-за инфляции заметно выросла. А в Котово из-за катастрофического состояния системы водоснабжения скоро придется вновь объявлять ЧС", - сказал местный активист.

По словам общественного деятеля, отключения в городе проходят "неофициально", без предупреждений и объяснений ситуации со стороны руководства водоканала и местных властей. Если воду не отключать, то при создании напора, необходимого для подачи воды на пятые этажи многоквартирных домов, будут происходить новые аварии, которые и так случаются регулярно. "Власти игнорируют запросы людей, а местные СМИ никак ситуацию не освещают. Молчание полное", - констатировал активист.

Он назвал наиболее уязвимые объекты города. По его данным, в последние 22 дня периодически остаются без водоснабжения котовская ЦРБ и психоневрологический интернат, где живет до 500 пациентов ("многие из которых лежачие"). С 15 июня эти учреждения будут полностью отключены от водоснабжения на неопределенный срок.

Юрист Сергей Иващенко усмотрел в ситуации, которая сложилась в Котово, многочисленные нарушения конституционных прав граждан на благоприятное жилье и безопасную и здоровую среду обитания. По мнению юриста, в действиях руководства районной администрации видны признаки халатности. Иващенко напомнил о том, что причина отзыва финансирования проекта реконструкции водовода Филино-Котово, неизвестна. Он высказал недоумение по поводу того, что районное и городское руководство не отстаивают свои интересы в областном центре, тем более что с каждым разом аварии на проблемном водоводе носят все более сложный характер.

"Должна вмешаться прокуратура, а если есть коррупционная составляющая в этом деле, то и Следственный комитет", - заявил Сергей Иващенко корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист указал, что проблема отключения водоснабжения регулируется положениями федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" (№ 416-ФЗ). "Согласно этому закону, все вопросы, связанные с урегулированием проблемы, лежат на плечах местной исполнительной власти. Районная администрация должна составить план мероприятий по решению проблемы своевременной и качественной подачи питьевой воды в дома граждан. Они же этого не делают", - считает Иващенко.

Он также пояснил, что администрация Котово обязана была в течение суток проинформировать население и организовать подвоз воды в микрорайоны, куда не подается вода. Иващенко изучил сайт администрации Котово и не обнаружил там никакой информации о решении проблемы отсутствия качественного водоснабжения в городе за последние 22 дня.

"Все, что сделала местная власть - разместила на сайте Постановление о порядке ликвидации аварийных ситуаций, в том числе и на системах водоснабжения (от 29 мая). Но этого явно недостаточно. Да это вообще бессмысленно, так как простым гражданам такой документ ничего не обещает и не объясняет", - возмутился юрист.

Сергей Иващенко предлагает потребителям обращаться с жалобами в Роспотребнадзор и в прокуратуру. "Подобные нарушения недопустимы. Жалобы в надзорные органы просто необходимы. Нужно ли требовать компенсации? Не думаю, что это разумно, так как на судебные издержки больше потратятся люди, а итог судов в этом случае сомнителен. Пусть надзорники бодаются с администрациями и Водоканалом", - считает он.

Юрист также отметил, что правоохранительные органы "вряд ли станут возбуждать уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ), "так как серьезные пагубные последствия пока не наступили". "Но если ситуация со столь масштабным отключением воды в Котово продлится и пострадают люди, будет нанесен крупный ущерб, уголовное дело по этой статье могут и возбудить. В зависимости от последствий виновный чиновник может либо подвергнуться крупному штрафу, либо лишиться свободы на срок до пяти лет", - пояснил Иващенко.

В администрациях Котово и района корреспонденту "Кавказского узла" отказались комментировать ситуацию по телефону, предложив направить официальный запрос на информацию в пресс-службу аппарата губернатора области. В МУП "Котово-Водоканал" также отказались отвечать на вопросы журналиста. Сотрудник, не назвавший своего имени, лишь заметил, что у Водоканала нет денег "даже на реагирование на заявки потребителей, не то что на серьезный ремонт системы". "Все вопросы и претензии - к администрации. Мы делаем все, что в наших возможностях и силах", - заключил он.

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