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23:23, 19 июня 2025

Власти объявили о подвозе воды жителям Котово на фоне очередной аварии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подача воды дома жителей Котово в Волгоградской области прекращена спустя два дня после ее возобновления. Районные власти сообщили о ликвидации очередной аварии, объявив, что подвоз воды в Котово осуществляется по заявкам жителей.

Как писал "Кавказский узел", жители Котово неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением, указывая на сильную изношенность городских сетей, частые аварии и отказ властей от модернизации водопроводной системы. 11 июня котовчан предупредили о предстоящем отключении воды с 15 июня на неопределенный срок, хотя к тому моменту в дома многих горожан вода не поступала уже три недели. 

В новогодние праздники горожане остались без воды из-за аварии, которая произошла 28 декабря 2924 года. Режим повышенной готовности, введенный в Котово в связи с аварией лишь 2 января, был отменен 7 января. После восстановления водоснабжения в январе жители Котова жаловались на плохое качество воды. 

Около 5 часов утра 19 июня произошло «резкое падение давления на водоводе» Филино-Котово, сообщил глава Котовского муниципального района Олег Кузьмин в своем Telegram-канале. По его данным, бригады специалистов «оперативно выехали на его обследование» и обнаружили новый прорыв на водоводе в 12 километрах от города, после чего приступили к аварийным работам. По словам Кузьмина, в 17.10 мск течь была устранена, «открыты задвижки, и вода начала поступать в водовод». Наполнение водовода, по уверениям главы района, завершится к утру 20 июня. «Подвоз воды будет продолжен по заявкам граждан», - подчеркнул Кузьмин.

Жители Котово, комментируя публикацию главы района, возмутились ситуацией. «Сейчас новые чопики вобьют и еще денек продержимся до нового прорыва», - написал в городском чате «Общественный контроль» горожанин, представившийся Андреем. «Это эксперименты над человеческим терпением», - заявил анонимный участник чата.

«После прорывов дали ржавую воду (17 июня). Пока мы ждали светлой воды, чтобы искупаться, снова прорывы, опять нас готовят к отключениям. Кто там следующий из Волгограда [чиновник с обещаниями исправить ситуацию]? Можете опять приезжать к нам пиариться, изображать бурную деятельность и строгий контроль», - возмутилась участница чата Татьяна. «Терпение на исходе… Так жить невозможно», - написала Ирина С.

Двухдневная подача воды в краны горожан 17 и 18 июня лишь «усугубила возмущение граждан», сообщил житель Котово Владимир Гуренко в телефонном разговоре с корреспондентом «Кавказского узла». 

«Воду дали ржавую и вонючую. Аварию ликвидировали, но замена 12 метров трубы на водоводе не решает кардинально нашу проблему. Вот сегодня новый прорыв, и такое издевательство над людьми будет бесконечным. Власть должна заменить весь гнилой и изношенный участок водовода, а это километры трубы, не десятки метров. И это полтора миллиарда рублей расходов, а не по сусекам наскрести. Здесь нужно принимать принципиальное решение на уровне губернатора, а не возлагать ответственность на нищую районную власть и замученные и бессильные аварийные бригады. И вот еще проблема пришла, думаю с водой также связанная, вернее, с низким ее давлением: по всему городу происходят утечки газа. Люди бросились анализаторы скупать», - заявил Гуренко.

Светлана Жаркова живет с семьей в частном доме на улице Советской в Котово. Она подтвердила, что в последние дни ощущается запах газа, однако не связывает это с проблемами водоснабжения. «Стал отчетливо ощущаться запах бытового газа, а точнее примесей (меркаптанов), которые в него добавляют, чтобы определить утечку. При вызове бригады, работники сказали, что замешали больше обычного (примеси), или какую-то новую примесь добавили, мол, не успевает до конца сгорать (газ). Из-за этого запах стоит постоянно, даже если весь день не пользоваться газовым оборудованием», - высказала корреспонденту «Кавказского узла» свою версию утечки газа Светлана.

Жаркова отметила, что в беседе с ней специалисты газовой службы говорили, что «в день по 30 вызовов с этой проблемой». В ее доме вода отсутствовала только 17 июня, во время заявленных районными властями аварийно-ремонтных работ, однако затем вода поступала в квартиру «грязноватая».

Виктория Звонникова сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что в ее доме воду отключали с 15 по 16 июня. 17 июня вода появилась, но 19 июня из-за новой аварии на водоводе в доме Звонниковой вновь нет воды. Запаха газа в последние дни она не ощущала. «В последние два дня запаха газа нет при работе плиты. Колонку проверить не могу, так как нет воды в городе. Ранее чувствовался запах газа при работе оборудования, но не из-за его неисправности, так как все прошло проверку специалистами и газовой службы и ЖЭУ. Есть ощущение, что газ не сгорал в полном объеме. Заказала анализатор газа, буду отслеживать дальнейшую ситуацию с его помощью», - сказала котовчанка.

Все опрошенные журналистом котовчане отметили, что подвоз воды в городе осуществляется по заявкам. «Проблема с подвозом воды только одна — ее привозят в часы, когда большая часть населения находится на работах или в школах. А пенсионеры, понятно, много воды не натаскают. Да, там есть волонтеры, которые помогают немощным воду занести в квартиры, но их не так много», - пояснил Владимир Гуренко.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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