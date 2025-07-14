Жители Горячего Ключа раскритиковали отчет мэра об улучшении водоснабжения

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Возобновлена подача воды жителям нескольких микрорайонов Горячего Ключа, отчитался сегодня мэр. Горожане возразили в комментариях, что по их адресам воды нет уже несколько суток.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля произошла авария на магистральном водоводе в Горячем Ключе, после чего был остановлен центральный водозабор, а запас воды в нем оказался почти исчерпан. Наиболее сложная обстановка на Чепурковой и Курортной горах, сообщил 13 июля мэр Сергей Белопольский и отчитался об отработке заявок на подвоз воды. Жители горных районов города несколько суток остаются без водоснабжения, и эта проблема наблюдается регулярно, но власти не решили ее, заявили горожане.

Запас воды на водозаборе удалось увеличить до 1800 кубометров, сообщил сегодня в 08.37 мск Сергей Белопольский. "Это позволило возобновить подачу воды на Чепуркову и Курортную гору. Сейчас система продолжает набираться. Сегодня работы по устранению нехватки воды будут продолжены", - написал он в своем телеграм-канале.

По состоянию на 10.55 мск, под публикацией размещено 20 комментариев. Авторы комментариев, позиционирующие себя как жителей Горячего Ключа, сочли недостаточно эффективными принятые меры.

"На Кунпановой поляне воды не слышно с 10 утра воскресенья", - написал Дмитрий Михеев. "На верху Кунпановой поляны пятые сутки нет воды!!!! Ни капли", - заявила Alla.

"Стабильная подача во всем городе вообще планируется в каком нибудь году?" – задался вопросом пользователь с ником О П. "Все понимаем — авария, работа, трудности. Но 6 дней — это уже не «неудобства», а издевательство. Дайте конкретный ответ: в какие сроки восстановят подачу воды?" – потребовала Анастасия, не получив к 10.55 мск ответа на свой вопрос.

Что вы называете подачей поды? На Курортной горе вода из крана пока не идёт

"Простите, что вы называете подачей поды? На Курортной горе вода из крана пока не идёт, и даже не слышно, чтобы качали в ёмкость", - написала Белопольскому в 08.41 мск Ирэн.

"Куда и кому подали воду?? Берёзовая без воды!!! Вчера включали на минут 30... Это всё за 6 суток!!!! Как так можно издеваться над людьми КАЖДЫЙ ГОД!!!! И каждый год обещать и хвастаться, как много сделали для решения задач проблем водоснабжения. Насосы новые, скважины. Где это всё????? И где наша вода????" – эмоционально написала Юлия.

"Работа по увеличению мощностей для наполнения водозабора ведется непрерывно. Заявки на подвоз воды принимают в ЕДДС по номеру 3-60-08", - ответил на это представитель пресс-службы мэрии.

Воды как не было, так и нет ни капли уже пятые сутки

"Никакой воды на Чепурковой горе не было... Кому Вы её подавали?" – написала другая жительница, также с ником Юлия. "Район открыт на раздачу, но вода в емкость набирается медленно. На водозаборе с утра было 1800 кубов, а для нормального режима водоснабжения нужно 4000. Сколько смогут, будут накачивать", - ответил представитель мэрии. "Да нам-то что от этого? Воды как не было, так и нет ни капли уже пятые сутки... Вечное издевательство над людьми с Чепурковой горы летом", - возмутилась в ответ Юлия.

Напомним, в июле 2023 года жители Горячего Ключа, жалующиеся на проблемы с подачей воды, провели митинг и организовали сбор подписей с требованием принять меры к руководству "Водоканала". Чиновники тогда заявили горожанам, что сломались три из четырех насосов, которые качали воду в горные районы города. По словам жителей, из "Водоканала" в ответ на их обращение пришла обычная отписка.