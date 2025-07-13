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14:55, 13 июля 2025

Перебои с подачей воды вызвали недовольство жителей Горячего Ключа

Раздача привозной воды жителям Горячего Ключа. Фото администрации города https://t.me/adm_gorkluch/38785

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После аварии на водоводе жители горных районов Горячего Ключа несколько суток остаются без водоснабжения. Эта проблема наблюдается регулярно, но власти не решили ее, заявили горожане.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2023 года жители Горячего Ключа, жалующиеся на проблемы с подачей воды, провели митинг и организовали сбор подписей с требованием принять меры к руководству "Водоканала". Чиновники тогда заявили горожанам, что сломались три из четырех насосов, которые качали воду в горные районы города. По словам жителей, из "Водоканала" в ответ на их обращение пришла обычная отписка.

Авария на на магистральном водоводе в Горячем Ключе произошла 9 июля, после чего был остановлен центральный водозабор. "В результате стремительного разбора воды для наполнения опустевшей после аварии системы, запасы воды на водозаборе были практически исчерпаны", - сообщил 11 июля в своем телеграм-канале мэр Сергей Белопольский.

В связи с ограничением водоснабжения власти организовали 11 июля три стационарных пункта разбора воды. "Продолжаем работу по наполнению запасов воды на городском водозаборе. Сейчас здесь около 1,2 тысячи кубометров. С ночи открыли на раздачу все районы до санатория Горный. Регулировать подачу приходится в зависимости от объема воды на водозаборе", - написал сегодня Белопольский.

По его словам, наиболее сложная обстановка на Чепурковой и Курортной горах. "Объема воды для наполнения емкостей не хватает. Введение графика подачи пока не представляется возможным. Привезли из Туапсинского района 5 емкостей - спасибо коллегам за поддержку. Сейчас их расставляют по горным улицам: Щорса / Нагорная, Щорса / Южная, Радищева / Горького, Радищева / Южная, Щорса, 46", - говорится в публикации.

Емкости, ранее установленные в районах, сегодня продолжают наполнять водой, заявил мэр. "С утра приступили к отработке заявок на подвоз воды. Понимаю, что всем хотелось бы услышать какие-то четкие сроки решения проблемы. Однако на данный момент прогнозировать ситуацию сложно", - написал он в 10.26 мск. По состоянию на 14.50 мск, новых публикаций в телеграм-канале мэра не появилось.

Каждое лето горные районы без воды! У вас всегда аварийная ситуация!

Авторы комментариев под публикациями Сергея Белопольского высказали претензии в связи с нерешенной проблемой перебоев с водоснабжением. "Безответственность и безалаберность! Каждое лето горные районы без воды! У вас всегда аварийная ситуация! Сколько можно!" – возмутилась, в частности, Елена.

"Мы живем на Совхозной улице, нет подачи воды, если в начале улицы она и идёт, то до 10 номера не доходит. Четверо суток без капли воды. Неужели нельзя дать напор помощнее, чтобы и до нас дошла? Спим на кухне с открытым краном, воды ночью тоже нет", - пожаловалась Светлана Юмукян.

"Светлана, к сожалению, помощнее нельзя - нет запаса на водозаборе. Сейчас там набирают воду и одновременно работают над подключением резервов", - ответил на это представитель мэрии.

Люди ни помыться, ни постираться не могут. И никак не решается

"Каждый год одно и то же. И не надоело же сказки про белого бычка рассказывать за график и т.д. На улице пекло, и люди ни помыться, ни постираться не могут. И никак не решается", - написала Kris.

"Ни капли за ночь, пятые сутки без воды", - констатировала утром 12 июля Оксана. "Черняховского 49, нет воды. Сколько можно? Что можно с маленькими детьми делать? Как их мыть? Кормить чем?" – написала сегодня Sokolova.

Люди устали жить по сценарию ЧС

"Проблема уже не в том, что вы “делаете всё возможное”, а в том, почему каждый год ситуация повторяется. Люди устали жить по сценарию ЧС. Разве это нормальная практика — «лить» воду из машин в баки летом в курортном городе? Где долгосрочные решения, где ответственность за прошлые провалы?" – обратилась к чиновникам Анастасия.

"Да им фиолетово, они живут другой жизнью", - высказался в ответ Sergei. "Да, именно это и обидно — власть живёт своей жизнью, отчётность — отдельно, реальность — отдельно. А мы живём без воды", - согласилась Анастасия.

"Два года назад жителей уверяли, что с введением новых скважин ситуация изменится в лучшую сторону. А ничего не изменилось. Жара в городе каждое лето!!! Это не оправдание. Надо готовиться к лету заблаговременно", - возмутилась Ирэн.

"Мне в тазике приходится стирать, потому что стиралка в ошибку сразу падает, воды ей не хватает. Да и с двумя мелкими приходится каждый день стирать", - пожаловалась Kristina.

"Гора в районе третьей школы тоже без воды. Три дня ни капли нет. До этого пару часов в день еле струйка текла. До нас когда-нибудь вода дойдёт?" – написала сегодня Лариса ГК.

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Автор: "Кавказский узел"

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