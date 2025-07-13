Перебои с подачей воды вызвали недовольство жителей Горячего Ключа

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После аварии на водоводе жители горных районов Горячего Ключа несколько суток остаются без водоснабжения. Эта проблема наблюдается регулярно, но власти не решили ее, заявили горожане.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2023 года жители Горячего Ключа, жалующиеся на проблемы с подачей воды, провели митинг и организовали сбор подписей с требованием принять меры к руководству "Водоканала". Чиновники тогда заявили горожанам, что сломались три из четырех насосов, которые качали воду в горные районы города. По словам жителей, из "Водоканала" в ответ на их обращение пришла обычная отписка.

Авария на на магистральном водоводе в Горячем Ключе произошла 9 июля, после чего был остановлен центральный водозабор. "В результате стремительного разбора воды для наполнения опустевшей после аварии системы, запасы воды на водозаборе были практически исчерпаны", - сообщил 11 июля в своем телеграм-канале мэр Сергей Белопольский.

В связи с ограничением водоснабжения власти организовали 11 июля три стационарных пункта разбора воды. "Продолжаем работу по наполнению запасов воды на городском водозаборе. Сейчас здесь около 1,2 тысячи кубометров. С ночи открыли на раздачу все районы до санатория Горный. Регулировать подачу приходится в зависимости от объема воды на водозаборе", - написал сегодня Белопольский.

По его словам, наиболее сложная обстановка на Чепурковой и Курортной горах. "Объема воды для наполнения емкостей не хватает. Введение графика подачи пока не представляется возможным. Привезли из Туапсинского района 5 емкостей - спасибо коллегам за поддержку. Сейчас их расставляют по горным улицам: Щорса / Нагорная, Щорса / Южная, Радищева / Горького, Радищева / Южная, Щорса, 46", - говорится в публикации.

Емкости, ранее установленные в районах, сегодня продолжают наполнять водой, заявил мэр. "С утра приступили к отработке заявок на подвоз воды. Понимаю, что всем хотелось бы услышать какие-то четкие сроки решения проблемы. Однако на данный момент прогнозировать ситуацию сложно", - написал он в 10.26 мск. По состоянию на 14.50 мск, новых публикаций в телеграм-канале мэра не появилось.

Каждое лето горные районы без воды! У вас всегда аварийная ситуация!

Авторы комментариев под публикациями Сергея Белопольского высказали претензии в связи с нерешенной проблемой перебоев с водоснабжением. "Безответственность и безалаберность! Каждое лето горные районы без воды! У вас всегда аварийная ситуация! Сколько можно!" – возмутилась, в частности, Елена.

"Мы живем на Совхозной улице, нет подачи воды, если в начале улицы она и идёт, то до 10 номера не доходит. Четверо суток без капли воды. Неужели нельзя дать напор помощнее, чтобы и до нас дошла? Спим на кухне с открытым краном, воды ночью тоже нет", - пожаловалась Светлана Юмукян.

"Светлана, к сожалению, помощнее нельзя - нет запаса на водозаборе. Сейчас там набирают воду и одновременно работают над подключением резервов", - ответил на это представитель мэрии.

Люди ни помыться, ни постираться не могут. И никак не решается

"Каждый год одно и то же. И не надоело же сказки про белого бычка рассказывать за график и т.д. На улице пекло, и люди ни помыться, ни постираться не могут. И никак не решается", - написала Kris.

"Ни капли за ночь, пятые сутки без воды", - констатировала утром 12 июля Оксана. "Черняховского 49, нет воды. Сколько можно? Что можно с маленькими детьми делать? Как их мыть? Кормить чем?" – написала сегодня Sokolova.

Люди устали жить по сценарию ЧС

"Проблема уже не в том, что вы “делаете всё возможное”, а в том, почему каждый год ситуация повторяется. Люди устали жить по сценарию ЧС. Разве это нормальная практика — «лить» воду из машин в баки летом в курортном городе? Где долгосрочные решения, где ответственность за прошлые провалы?" – обратилась к чиновникам Анастасия.

"Да им фиолетово, они живут другой жизнью", - высказался в ответ Sergei. "Да, именно это и обидно — власть живёт своей жизнью, отчётность — отдельно, реальность — отдельно. А мы живём без воды", - согласилась Анастасия.

"Два года назад жителей уверяли, что с введением новых скважин ситуация изменится в лучшую сторону. А ничего не изменилось. Жара в городе каждое лето!!! Это не оправдание. Надо готовиться к лету заблаговременно", - возмутилась Ирэн.

"Мне в тазике приходится стирать, потому что стиралка в ошибку сразу падает, воды ей не хватает. Да и с двумя мелкими приходится каждый день стирать", - пожаловалась Kristina.

"Гора в районе третьей школы тоже без воды. Три дня ни капли нет. До этого пару часов в день еле струйка текла. До нас когда-нибудь вода дойдёт?" – написала сегодня Лариса ГК.