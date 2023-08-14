Жители Горячего Ключа пожаловались на проблему с подачей воды в условиях жары

14 августа 2023, 04:37

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Чиновники, комментируя проблемы с подачей воды в Горячем Ключе, сослались на то, что три из четырех насосов, которые качали воду в горные районы города, сломались, рассказали местные жители. По их словам, из местного "Водоканала" в ответ на их обращение пришла обычная отписка.

Как писал "Кавказский узел", в июле жителя Горячего Ключа, жалующиеся на проблемы с подачей воды, провели митинг и организовали сбор подписей с требованием принять меры в руководству "Водоканала".

13 августа жители Горячего Ключа, которые потребовали у местного "Водоканала" решить проблему с подачей воды, получили ответ от организации, который сочли отпиской.

Они рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о регулярных проблемах с подачей воды.

«Столбик термометра в Горячем Ключе» показывает 37 градусов, а воды как не было с 19 июня, так и нет. Речь о питьевой воде и о ее не подвозе к домам. После митинга привезли и поставили три цистерны с технической водой. Питьевую покупаем сами. Горячий Ключ, чтобы вы понимали, это в основном гористая местность; Малоэтажная застройка. Перебои с водой были всегда в горной местности, но такого, как сейчас, никогда! Страдают пожилые люди, инвалиды, дети… Это вопрос жизни и смерти. Ко всему еще отключали на длительный срок электричество. Потекли холодильники, пропали продукты в жару под 40 градусов. Не все в состоянии спуститься вниз с горы к магазину и затем на гору тащить баклажки с питьевой водой. У нас на Чепурковой горе воды нет два месяца, один раз привезли одну бочку и все! Два старика-блокадника из Питера - 89 и 85 лет - от бочки воду не донесут, живут просто без воды, а за окном 37 градусов! Куда нам еще писать, к кому обращаться? Я написала в общем чате «Горячего ключа» про них, так что вы думаете? Им сразу же стали названивать с администрации Горячего Ключа и обвинять в необоснованных жалобах, что якобы они сами виноваты! А в чем они виноваты, если у них в кране нет воды?» - задается Нина Арцишевская.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Горячем Ключе прогнозируется переменная облачность, температура воздуха +33 градуса, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 15 августа будет также переменная облачность, скорость ветра снизится до 1 метра в секунду, температура воздуха – до +24 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Она организовала для своих соседей подвоз питьевой воды из магазина, а также помогала с волонтерами натаскать старикам в дом технической воды. «Это и антисанитария, и жажда, и боязнь инфекционных болезней, а нам рассказывают какие-то сказки про ремонт скважин. Но этот ремонт длится у них уже третий десяток лет. Люди потеряли всю веру», - рассказала женщина.

По ее словам, в "Водоканале" ей рассказали, что в городе ранее было четыре насоса, которые качали воду в расположенные в горах дома, но три из них сломались. Оставшийся работает "с перебоями", не справляясь с объемом.

Виктория Тарасенко живет в доме на улицу Новая. «Наша семья состоит из четырех человек - мой муж и его родители. Вчера (12 августа) ночью дали воду холодную в два часа ночи на очень короткий период. Свекор, свекровь и муж выпили этой воды и все трое не могли встать, началась сильная рвота. Единственная, кто не выпил воды, это я. И у меня ничего не было. Эта ситуация с водой постоянная. Воду мы покупаем и таскаем в гору», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Валентина Шостак рассказала, что люди обнаружили пробитую трубу с питьевой водой, которая текла по улице Агатовой целый день, тогда как дежурная часть "Водоканала" просто не отвечала на звонки граждан. «Вода при ее отсутствии в кранах хлещет по уличным дорогам рекой», - рассказала активистка корреспонденту "Кавказского узла". Ее слова подтвердил Александр Путевицкий.

Тимур Фахретдинов рассказал, что после митинга воду дали на час, но потом опять отключили. Вместо этого завезли в город три бочки с технической водой, но не все могут дойти до этих бочек в силу возраста и здоровья. При этом за питьевой водой надо идти в магазин.

«Мне в администрации, куда я обращался от нашей организации «Народный Совет г. Горячий Ключ», которую я создал специально в прошлом году, чтобы объединить людей для борьбы за воду, ответили устно, что они делают проект по реставрации насосов, вышедших из строя, и на это выделено порядка восьми миллионов рублей <...> Где ведутся эти работы - нам неизвестно. Могу точно сказать, что воды как не было, так и нет второй месяц. Даже ржавой, которая ранее текла из крана», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Фахретдинова, ответов из прокуратуры подписанты не видели. "Ответ пришел от тех, на кого мы жалуемся - от руководителя "Водоканала", -рассказал он.

Он показал корреспонденту ответ за подписью директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Горячей Ключ "Водоканал" Р. Французова. Последний отметил, что общественная организация "Народный Совет г. Горячий Ключ" "в Едином государственном реестре юридических лиц не значится, вероятно, указанная ОО "НС ГК" была создана без образования юридического лица". Он также попросил "в кратчайшие сроки предоставить копию протокола общего собрания учредителей ОО "НС ГК" на электронную почту.

"Потребитель услуги холодного водоснабжения вправе обратиться к её исполнителю для принятия мер по перерасчёту платы не надлежаще предоставленную коммунальной услуги. Для удовлетворения требований по перерасчёту платы за некачественно оказанную коммунальную услугу потребителю необходимо предъявить доказательства. подтверждающие несоблюдение исполнителем регламентированных требований при осуществлении деятельности по оказанию коммунальных услуг. Перерасчеты платы за некачественно оказанную услугу холодного водоснабжения производятся в индивидуальном заявительном порядке от потребителей услуг. Перерасчеты платы за общедомовые нужды (бДН) в связи с некачественным оказанием услуг холодного водоснабжения производятся также в заявительном порядке от управляющей компании Вашего дома (адрес не указан)», - сказано в ответе.

По мнению адвоката Сергея Костюка, «чиновники, которые допустили разрушение трех насосов, снабжающих водой город, и оставили людей без питьевой воды на срок более 24 часов, допустили халатность, за которую наступает ответственность по статье 293 УК РФ". "А что касается качества воды и ее ржавый вид, то отравление этой явно не питьевой водой может принести более тяжкие последствия, за что наступает ответственность по статье 250 УК РФ», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат также добавил, что при отсутствии питьевой воды более 24 часов должен вводиться режим ЧС и питьевая, а не техническая вода должна подаваться в водовозках круглосуточно.

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