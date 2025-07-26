×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:52, 26 июля 2025

Высказывания Дивнича и реакция Алаудинова вызвали полемику об ужесточении законодательства

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Действия блогера Макса Дивнича едва ли можно назвать экстремистскими, а реакция на его высказывания со стороны командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова является скорее попыткой остаться в информационном поле.

Как писал "Кавказский узел", глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов потребовал от блогера, бойца ММА Макса Дивнича извинений за то, что тот очернил спецназ "Ахмат" и самого Алаудинова, причислив к спецназу "Ахмат" бойца чеченского происхождения, устроившего конфликт в Луганске. Позднее Алаудинов заявил о необходимости ужесточить наказание за разжигание междунациональной вражды.

Дивнич опубликовал в своем Telegram-канале видео о конфликте в луганском бассейне. По его словам, он вступил в конфликт с чеченским военнослужащим Алиханом Берсаевым, так как тот неприемлемо вел себя по отношению к девушкам. Также блогер заявил, что тот представлялся бойцом спецназа "Ахмат". На одном из опубликованных видео, которые "Кавказский узел" не размещает из-за обилия ненормативной лексики, участник конфликта кричит: "Ты еще узнаешь, что такое "Ахмат".

Насколько спор командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова с блогером Максом Дивничем и последующие высказывания Алаудинова в состоянии повлиять на ужесточение законодательства в области межнациональных отношений корреспонденту "Кавказского узла" 25 июля прокомментировали политолог Андрей Колесников*, чеченский политолог Руслан Кутаев*, председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*, адвокат Тимофей Широков и руководитель исследовательского центра "Сова"* Александр Верховский.

По мнению Андрея Колесникова*, комментируя высказывание Алаудинова, нельзя говорить об общей повестке.

Способ не выпасть из обоймы и информационного поля

«У каждого своя повестка, а главное - критерии эффективности работы - все представители политического класса должны выходить с инициативами ужесточения законодательства. Вот и он решил не отставать от депутатского корпуса. Способ не выпасть из обоймы и информационного поля», - считает он.

Позиция Алаудинова не связана с работой, считает Руслан Кутаев*.

«Это его позиция, потому что это позиция мусульман и нерусских народов. Дивнич ведёт себя провокационно, вызывающе, потому что у него есть какие-то гарантии, которые дали ему русские власти по безопасности. Он для этого, собственно говоря, и выпущен», - заявил он.

По мнению политолога, так как в российской власти есть представители нерусских народов, они должны реагировать на выпады таких лиц. «Они должны реагировать, они должны давать знать и понять, что в равной степени наказание за разжигание межнациональной розни касается всех - и их в том числе, а не просто потому что они Алаудинову не нравятся», - добавил Кутаев*.

Светлана Ганнушкина* удивлена, что пьяной ссоре придали политический характер.

«И делать из этого какую-то ни было политику, мне кажется, совершенно нелепо. Причем не важно, русские или не русские, а если кто-то высказывается, так сказать, обвиняет человека, который в таком состоянии что-то себе позволил, именно оскорбляя его этническое происхождение, то, мне кажется, это нелепо и вообще уже в наше время как-то совершенно даже странно», - сказала она.

По словам правозащитницы, действия Дивнича вряд ли могут считаться экстремизмом. "Мне кажется, что это не экстремизм, а просто отсутствие воспитания и какой бы то ни было логики. Есть вещи, которые неприлично просто", - считает Ганнушкина*.

То, что из бытового конфликта вырастает межэтнический, говорит о том, насколько все обострено

При этом она указала на то, что в нынешней ситуации в России всё очень обострено. "То, что из бытового конфликта вырастает межэтнический, говорит о том, насколько все обострено, насколько люди перестали воспринимать себя как часть человечества, а воспринимают себя как часть некой группы. И каждое замечание, которое касается группы, воспринимается чрезвычайно остро», - подчеркнула правозащитница.

В настоящее время статья 282 мягче, чем ряд других «политических статей», и стала применяться реже, отметил Тимофей Широков.

«Мне попадалась статистика, что сейчас по 282-й меньше привлекают, чем до [СВО]. Это конечно не связано с либерализацией правоприменения, а, наоборот, с ужесточением правоприменения. Потому что сейчас сразу же на терроризм натягивают какие-то действия. Которые ранее по экстремистским статьям осуждались. Поэтому можно сказать, что человеку повезло, если ему экстремизм впаяли. Потому что по отдельным пунктам 205 статьи минимальная планка наказания - 10 лет лишения свободы», - рассказал он.

Раньше 282-ю чаще применяли к разжиганию межнациональной розни, отметил адвокат. «Русские националисты её называли «русской», позиционируя себя «борцами с режимом». На самом деле и тогда по ней было осуждено масса нерусских, например, за участие в запрещенных организациях. <...> Но сейчас часто известны случаи приговоров по 282-й за действия, связанные с Украиной. Допустим, кто-то исполнил гимн Украины», - пояснил Широков.

Александр Верховский считает Дивнича близким к "Русской общине" деятелем.

«Там его иногда называют соратником. Он с ними, по крайней мере, дружит», - отметил он.

Совершенно понятно возмущение Дивнича тем персонажем

По мнению исследователя, конфликт со стороны Дивнича в начале был обоснован. "Совершенно понятно возмущение Дивнича тем персонажем. Так же верно и то, что сначала он говорил аккуратно, но потом несколько раз все же сформулировал так, что претензии у него не к бухим гопникам, пусть даже только с Кавказа, а к чеченцам или кавказцам в целом", - пояснил Верховский. 

Он не видит необходимости ужесточать статью 282 УК РФ. "Собственно, ее только что ужесточили вообще-то", - указал Верховский.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Депортация уроженца Чечни. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
19:52, 25 июля 2025
Правозащитники опубликовали рассказ выдворенного из Австрии чеченца
Крушение самолета AZAL. Фото: МЧС Республики Казахстан
17:56, 25 июля 2025
Азербайджанские журналисты опубликовали имена причастных к крушению самолета AZAL
Военный заходит в автобус. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:56, 24 июля 2025
Саралиев отчитался о новом этапе обмена пленными
Апти Алаудинов. Кадр видео из его Telegram-канала.
19:57, 21 июля 2025
Алаудинов потребовал ужесточить статью об экстремизме
Cайд-Мухаммад Джумаев. Скриншот видео https://islamnews.ru/2025/7/18/osuzhdennyy-za-nasilie-v-otnoshenii-omona-sayd-mukhammad-dzhumaev-vyshel-na-svobodu
14:45, 21 июля 2025
Отказ откликнуться на призыв властей Чечни стал решающим фактором в полном сроке заключения Джумаева
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Восстановительные работы в Тырныаузе. Кадр видео пресс-службы местной администрации.
25 июля 2025, 20:59
Власти отчитались о восстановлении водоснабжения в Тырныаузе

Крушение самолета AZAL. Фото: МЧС Республики Казахстан
25 июля 2025, 17:56
Азербайджанские журналисты опубликовали имена причастных к крушению самолета AZAL

Ульви Гасанли. Фото: https://abzas.org/az/2025/7/abzas-mediann-direktoru-ulvb68f50f1-c/
25 июля 2025, 11:55
Ухудшилось состояние здоровья голодающего в заключении Гасанли

Песок с мазутом в Воскресенском. Стоп-кадр видео Kub_mash от 23.07.25, https://t.me/kub_mash/9680/
24 июля 2025, 19:53
Оперштаб сообщил об очередном переносе сроков вывоза песка с мазутом из Воскресенского

Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Показать больше