Высказывания Дивнича и реакция Алаудинова вызвали полемику об ужесточении законодательства

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Действия блогера Макса Дивнича едва ли можно назвать экстремистскими, а реакция на его высказывания со стороны командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова является скорее попыткой остаться в информационном поле.

Как писал "Кавказский узел", глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов потребовал от блогера, бойца ММА Макса Дивнича извинений за то, что тот очернил спецназ "Ахмат" и самого Алаудинова, причислив к спецназу "Ахмат" бойца чеченского происхождения, устроившего конфликт в Луганске. Позднее Алаудинов заявил о необходимости ужесточить наказание за разжигание междунациональной вражды.

Дивнич опубликовал в своем Telegram-канале видео о конфликте в луганском бассейне. По его словам, он вступил в конфликт с чеченским военнослужащим Алиханом Берсаевым, так как тот неприемлемо вел себя по отношению к девушкам. Также блогер заявил, что тот представлялся бойцом спецназа "Ахмат". На одном из опубликованных видео, которые "Кавказский узел" не размещает из-за обилия ненормативной лексики, участник конфликта кричит: "Ты еще узнаешь, что такое "Ахмат".

Насколько спор командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова с блогером Максом Дивничем и последующие высказывания Алаудинова в состоянии повлиять на ужесточение законодательства в области межнациональных отношений корреспонденту "Кавказского узла" 25 июля прокомментировали политолог Андрей Колесников*, чеченский политолог Руслан Кутаев*, председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*, адвокат Тимофей Широков и руководитель исследовательского центра "Сова"* Александр Верховский.

По мнению Андрея Колесникова*, комментируя высказывание Алаудинова, нельзя говорить об общей повестке.

Способ не выпасть из обоймы и информационного поля

«У каждого своя повестка, а главное - критерии эффективности работы - все представители политического класса должны выходить с инициативами ужесточения законодательства. Вот и он решил не отставать от депутатского корпуса. Способ не выпасть из обоймы и информационного поля», - считает он.

Позиция Алаудинова не связана с работой, считает Руслан Кутаев*.

«Это его позиция, потому что это позиция мусульман и нерусских народов. Дивнич ведёт себя провокационно, вызывающе, потому что у него есть какие-то гарантии, которые дали ему русские власти по безопасности. Он для этого, собственно говоря, и выпущен», - заявил он.

По мнению политолога, так как в российской власти есть представители нерусских народов, они должны реагировать на выпады таких лиц. «Они должны реагировать, они должны давать знать и понять, что в равной степени наказание за разжигание межнациональной розни касается всех - и их в том числе, а не просто потому что они Алаудинову не нравятся», - добавил Кутаев*.

Светлана Ганнушкина* удивлена, что пьяной ссоре придали политический характер.

«И делать из этого какую-то ни было политику, мне кажется, совершенно нелепо. Причем не важно, русские или не русские, а если кто-то высказывается, так сказать, обвиняет человека, который в таком состоянии что-то себе позволил, именно оскорбляя его этническое происхождение, то, мне кажется, это нелепо и вообще уже в наше время как-то совершенно даже странно», - сказала она.

По словам правозащитницы, действия Дивнича вряд ли могут считаться экстремизмом. "Мне кажется, что это не экстремизм, а просто отсутствие воспитания и какой бы то ни было логики. Есть вещи, которые неприлично просто", - считает Ганнушкина*.

То, что из бытового конфликта вырастает межэтнический, говорит о том, насколько все обострено

При этом она указала на то, что в нынешней ситуации в России всё очень обострено. "То, что из бытового конфликта вырастает межэтнический, говорит о том, насколько все обострено, насколько люди перестали воспринимать себя как часть человечества, а воспринимают себя как часть некой группы. И каждое замечание, которое касается группы, воспринимается чрезвычайно остро», - подчеркнула правозащитница.

В настоящее время статья 282 мягче, чем ряд других «политических статей», и стала применяться реже, отметил Тимофей Широков.

«Мне попадалась статистика, что сейчас по 282-й меньше привлекают, чем до [СВО]. Это конечно не связано с либерализацией правоприменения, а, наоборот, с ужесточением правоприменения. Потому что сейчас сразу же на терроризм натягивают какие-то действия. Которые ранее по экстремистским статьям осуждались. Поэтому можно сказать, что человеку повезло, если ему экстремизм впаяли. Потому что по отдельным пунктам 205 статьи минимальная планка наказания - 10 лет лишения свободы», - рассказал он.

Раньше 282-ю чаще применяли к разжиганию межнациональной розни, отметил адвокат. «Русские националисты её называли «русской», позиционируя себя «борцами с режимом». На самом деле и тогда по ней было осуждено масса нерусских, например, за участие в запрещенных организациях. <...> Но сейчас часто известны случаи приговоров по 282-й за действия, связанные с Украиной. Допустим, кто-то исполнил гимн Украины», - пояснил Широков.

Александр Верховский считает Дивнича близким к "Русской общине" деятелем.

«Там его иногда называют соратником. Он с ними, по крайней мере, дружит», - отметил он.

Совершенно понятно возмущение Дивнича тем персонажем

По мнению исследователя, конфликт со стороны Дивнича в начале был обоснован. "Совершенно понятно возмущение Дивнича тем персонажем. Так же верно и то, что сначала он говорил аккуратно, но потом несколько раз все же сформулировал так, что претензии у него не к бухим гопникам, пусть даже только с Кавказа, а к чеченцам или кавказцам в целом", - пояснил Верховский.

Он не видит необходимости ужесточать статью 282 УК РФ. "Собственно, ее только что ужесточили вообще-то", - указал Верховский.

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