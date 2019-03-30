Силовики доставили Джамбекова из Грозного в Москву

30 марта 2019, 11:12

Муслим Джамбеков, по настоянию Кадырова явившийся с повинной после ДТП в Москве, привезен полицейскими в столицу для передачи следователям. Новое видео с его извинениями перед главой Чечни вызвало недоумение у опрошенных "Кавказским узлом" жителей республики. Они указали, что после аналогичной аварии в Грозном с участием родственника Кадырова наказания не последовало.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 25 марта на Можайском шоссе в Москве произошла авария, в ней погибли два человека. 28 марта Рамзан Кадыров потребовал от скрывшегося с места ​аварии на Можайском шоссе "не позорить свой род" и явиться в полицию. Этому призыву предшествовало обращение смоленского депутата по поводу ДТП к главе Чечни. На следующий день Кадыров опубликовал видеозапись извинений Муслима Джамбекова, а МВД подтвердило его явку с повинной. Пострадавшему, потерявшему в ДТП жену и дочь, Кадыров пообещал подарить автомобиль.

"Сегодня из Грозного в Москву сотрудниками полиции доставлен Муслим Джамбеков. <...> В ближайшее время Джамбеков будет передан сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на сайте ведомства.

Джамбеков повторно извинился перед Кадыровым

29 марта в ночных новостях государственного телеканала "Грозный" был показан сюжет с участием Джамбекова, который извинился перед Кадыровым. "Я в шоковом состоянии был после всего этого, когда мне сказали, что там два погибших… Узнал, что глава республики обратился в мой адрес, чтобы я пришел, достойно, как полагается. Принял. Я приношу свои извинения всему чеченскому народу и главе Чеченской республики Рамзану Ахматовичу Кадырову", - сказал Джамбеков. Новое обращение Джамбекова было записано в отделе полиции.

"Достаточно странная ситуация, если сказать по правде. Сначала этот парень (Джамбеков. - Прим. "Кавказского узла") делает заявление на фоне мечети «Сердце Чечни», а затем уже следует новое заявление, уже в отделе полиции. Первое опубликовал Рамзан [Кадыров]. Второе нам вчера показали по телевидению. Сомнений в том, что парень сдастся после озвученного Кадыровм требования, в принципе, не было, поскольку в таких случаях включаются все ресурсы, привлекаются родственники и знакомые, и человеку просто некуда деваться", - отметил корреспонденту "Кавказского узла" житель республики Умар.

"Сюжет явно постановочный. Он дает пояснения, а ему задают наводящие вопросы: "в каком вы были состоянии?", еще что-то. Наша власть просто хорошо пропиарилась и заработала себе новые очки на этой трагедии. Очередное подтверждение того, что Кадыров полностью контролирует ситуацию в регионе", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Фатима.

Она считает, что Джамбеков выбрал слишком много адресатов для принесения извинений. "Его извинения родственникам погибших понятны, но зачем было извиняться перед Рамзаном и чеченским народом? Выглядело это немного нелепо", - считает она.

Жители Чечни уличили власти в двойных стандартах

Случай с Джамбековым продемонстрировал двойные стандарты Кадырова, считает работник одного из грозненских предприятий Ваха. "То, что виновника гибели двух человек нашли и теперь накажут по закону, я приветствую. Это заслуга Кадырова, что тоже понятно. Но вот почему-то в другой аналогичной ситуации, что была несколько недель назад в Грозном он не проявил такой же принципиальности. Даже с работы человека не сняли, не говоря уже о том, чтобы привлечь к уголовной ответственности. Получается, что закон у нас не одинаков для всех? Одним все можно и все прощается, а другие должны отвечать? Это двойные стандарты в действии", - сказал местный житель корреспонденту "Кавказского узла".

В начале декабря 2018 года жители Чечни в соцсетях потребовали от главы республики реакции на ДТП, виновником которого они назвали высокопоставленного чиновника, двоюродного брата Рамзана Кадырова. Глава Чечни дал понять, что чиновник не будет наказан. Реакция властей на инцидент ставит под вопрос равенство всех граждан перед законом, заявили жители Чечни и пользователи соцсетей.

В аварии в Грозном, о которой напомнил репортаж о Джамбекове, погибло больше людей, чем в московском ДТП, отметил чеченский педагог Магомед. "[Чиновник] продолжает работать, как ни в чем не бывало, и совещания проводит, и по телевидению его показывают. Где тут справедливость, о которой так любят говорить наша власть, вот что хотелось бы знать", - сказал местный житель корреспонденту "Кавказского узла".