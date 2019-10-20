Силовики в Чечне публично отчитали задержанных за употребление алкоголя

20 октября 2019, 17:34

Употребление алкоголя и психотропных препаратов стало поводом для "профилактической беседы" силовиков с задержанными в Чечне мужчинами. Местные жители и пользователи Instagram сочли излишним публичное порицание задержанных.

Офицер полиции публично назвал задержанных "существами без чести"

Начальник ОМВД по Курчалоевскому району Рустам Агуев провел "профилактическую беседу" с людьми, доставленными за употребление психотропных средств и пребывание в общественном месте в состоянии опьянения.

Он напомнил им, что "подобные правонарушения" недопустимы в чеченском обществе, сообщает сегодня ИА "Грозный-информ".

Видео с аналогичной аннотацией опубликовано на странице паблика "ЧП/Чечня" в Instagram. На кадрах видны семь мужчин разного возраста, стоящих с опущенными головами у стены в кабинете начальника отдела полиции.

"Пьянство делает [человека] пустышкой… Употребляющий спиртное - это существо, которое не имеет чести и достоинства… Таких никчемных вещей у нас никогда не было. Выпьет таблеток и впадает в кому, напьется алкоголя – повышается давление... На этом пути ни одному человеку не дадим сбиться, того, кто не понимает, останавливали... Говорю вам, братья, оставьте это ради Всевышнего", - сказал на видео офицер полиции, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Пользователи Instagram поспорили о правомерности действий силовиков

Видео набрало к 17.30 мск 23,1 тысячи просмотров, под ним опубликовано 70 комментариев. Авторы некоторых из них раскритиковали действия силовиков. "Если человек выпил - это его грех... Но оскорблять этих людей никто не дал права. Аллах сказал скрывать чужое плохое и скроет твоё", - написал, в частности, waching_oo7.

"Тотальный запрет и контроль рождает беспредел. Каждый выбирает сам себе дорогу и сам за это отвечает!" – поделился мнением gai.gazan. "Этим публичным показом унижая их достоинство, вы усугубляете положение перед обществом! И вы считаете, что этим можно решить проблему, вы глубоко заблуждаетесь", - написал andarbek41_95.

При этом несколько комментаторов высказали одобрение действиям правоохранителей. "Правильно говорит - пьянство делает человека пустышкой", - написал, в частности, sayd_1990, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Практика публичного осуждения людей, задержанных за употребление наркотиков и алкоголя, не первый год распространена в Чечне, констатировал сотрудник одной из НПО Магомед.

"Такие вещи уже стали у нас нормой. Задержанных за какие-либо поступки могут публично унижать, оскорблять, обзывать и так далее. Это называется "воспитательной работой", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Чечни в конце 2017 года ввели ограничения на продажу спиртного, в результате некоторые предприниматели вынуждены были закрыть бизнес в республике. В Грозном алкоголь можно приобрести только в одном магазине, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. В канун нового 2019 года силовики провели рейды в этом магазине и домах, где продают алкоголь. Были задержаны около 20 покупателей и продавцов, их отпустили после уплаты штрафов и профилактических бесед.

"Рассчитывать на то, что такого рода меры воздействия дадут долгосрочный эффект, по моему мнению, ошибочно. Это воспринимается как вседозволенность представителей органов власти, и не более того", - поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" местная жительница Роза.

Юристы указали на неправомерность публичных "воспитательных бесед"



Напомним, что в июне телекомпания "Грозный" показала сюжет о трех жителях Чечни, публично извинившихся за покупку спиртного во время мусульманского праздника. В новостном сюжете были приведены кадры воспитательной беседы, которую провел с молодыми людьми замначальника ОВД.

Правоохранители не имеют права публично критиковать граждан, сообщил тогда "Кавказскому узлу" почетный адвокат России, главный редактор журнала "Религия и право" Анатолий Пчелинцев. "Согласно статье 7 закона "О полиции", сотрудники полиции при осуществлении своих должностных полномочий обязаны соблюдать нейтральность. Если закон не нарушен, то сотрудник полиции не вправе вмешиваться в частную жизнь гражданина", - рассказал Пчелинцев.

Сам факт употребления спиртного "не образует состав правонарушения", поэтому задержания людей могут быть расценены как злоупотребление полномочиями, указала ранее "Кавказскому узлу" юрист московской правозащитной организации "Право-45" Юлия Федотова.

В начале октября поводом для "разъяснительной беседы" с двумя местными жителями в здании отдела полиции стали и сообщения в соцсетях о похищении ребенка в Курчалое. Полицейским следует заниматься более серьезными делами, заявили тогда пользователи Instagram, комментируя новость о "разъяснительной беседе" со сплетниками.

Поводом для публичных порицаний не раз становились сообщения жителей Чечни в соцсетях и мессенджерах. Так, 5 августа 2018 года жительница Грозненского района, которая сообщила в WhatsApp о попытке похищения ребенка на улице, в эфире ЧГТРК "Грозный" объяснила свой поступок "эмоциями". В ноябре 2018 года житель села Автуры в эфире ЧГТРК "Грозный" назвал ошибкой публикацию в мессенджере своего видеоролика с критикой работников местного медучреждения.

Публичные извинения нередко следуют и за обращениями к Рамзану Кадырову с просьбой о помощи. В частности, в июле жительница Чечни пожаловалась на отсутствие помощи от властей республики. Женщина сообщила, что она парализована и потеряла зрение, а власти отказываются переселять ее из аварийного дома. 3 июля Исакова и ее сын были арестованы по делу о мошенничестве со статусом инвалида. Телевидение Чечни показало серию спецрепортажей о Лизан Исаковой и ее сыне. Власти Чечни устроили из разоблачения Исаковой "политическое телешоу", отметили тогда жители республики.

О практике принуждения к извинениям, с подачи Рамзана Кадырова распространившейся за пределами Северного Кавказа, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".