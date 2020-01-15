Дагестанские водители сочли позор эффективным наказанием для лихачей

15 января 2020, 01:28

Распространенная в Чечне практика публичных извинений может быть действенной воспитательной мерой для нарушителей правил дорожного движения, считают дагестанские водители. Публичные извинения привлекают повышенный интерес к инциденту, отметили опрошенные «Кавказский узлом» аналитики.

Как писал "Кавказский узел", МВД Дагестана в январе опубликовало видео с извинениями жителя Хасавюрта за нарушение правил дорожного движения, объявив административный штраф недостаточной воспитательной мерой. Подобная практика была перенята у чеченских коллег, которые осенью и зимой 2019 года в разных районах Чечни проводили "воспитательные беседы" с задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ, в том числе водителями. В частности, в декабре руководство Курчалоевского РОВД собрало водителей-нарушителей и подвергло их публичной выволочке, запись которой была опубликована в Instagram.

Жители Чечни регулярно приносят публичные извинения за неподобающее поведение, за сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников и критику властей. Часть извинений звучит в эфире республиканского телеканала "Грозный". Люди вынуждены публично каяться после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Практику публичных извинений нарушителей ПДД в регионе поддержали дагестанские водители

Хвастовство в соцсетях своими нарушениями правил дорожного движения является «своего рода вызовом обществу, и публикация извинений такого лихача служит контрмерой», считает руководитель Независимого профсоюза водителей и предпринимателей Дагестана Исалмагомед Набиев.

«Если бы этот водитель не выставлял ролик напоказ, то это было бы совсем другое дело. Но тут есть элемент (хвастовства) своим поступком, и поэтому нужна ответная реакция. К такому водителю применяются меры административного воздействия, но если просто отпустить водителя, выписав штраф, о котором никто бы не узнал, это не способствовало бы его исправлению. И он, возможно, и дальше бы хвастался этим перед друзьями, а гласность и публикация видео с извинениями имеет значение в воспитательных целях», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Набиев.

По его словам, подобные действия со стороны сотрудников правопорядка не регламентируются действующим законодательством. «Но других мер воздействия пока нет. О необходимости соблюдения правил дорожного движения постоянного говорят и в мечетях, но молодые люди выходят из мечети и все равно нарушают их. Видимо, такой менталитет, уровень воспитания у них, и измениться за короткий срок они не могут», - предположил глава профсоюза.

Набиев также отметил, что публичное покаяние в подобных случаях способствует тому воспитанию других. «Действие закона стало ощутимее, потому что раньше водители встречных машин могли спокойно остановиться посередине дороги и переговариваться между собой, а за ними образовывалась пробка. Сейчас этого уже нет. Кроме того, улучшению ситуации на дорогах поспособствовали и камеры, фиксирующие нарушения», - отметил Набиев.

Публикацию извинений нарушителя ПДД положительно оценил водитель маршрутного такси в Махачкале Махмуд. «Я таких водителей, которые безобразно ездят по улицам, вижу каждый день. Бывает какие-то незначительные нарушения, но когда нарушают специально, выезжают на тротуары, проскакивают между машинами в плотном потоке, то это создает проблемы другим участникам движения. Денежные штрафы могут успокоить не всех, потому что в основном так ведет себя молодежь, которая получает «легкие деньги». Тот, кто зарабатывает деньги с трудом, после первого штрафа образумился бы», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Махмуд.

По его мнению, подобная практика с обнародованием извинений может дать хороший эффект. «Если у людей есть совесть, им станет стыдно после такого ролика, и они не захотят заниматься такими вещами. Как еще воспитать их, я не знаю. Если их застыдить, то им уже не захочется оказаться вновь в этом положении. И это может стать уроком другим. Но применять такое надо ко всем, вне зависимости от того, является ли он родственником известного человека», - считает водитель общественного транспорта.

Ситуация, в которой оказался житель Хасавюрта, будет показательной для остальных, заявил водитель междугороднего рейсового микроавтобуса Шамиль.

«На дорогах сейчас лихачить уже крайне опасно из-за большого количества машин. К тому же, даже если ты нарушаешь, не чтобы (публиковать) где-то, то сейчас у всех есть телефоны с видеокамерой и видеорегистраторы в машинах. И любое злостное нарушение может быть опубликовано в сети. И поэтому надо понимать, что любое правонарушение может быть запечатлено и выставлено в Instagram», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Шамиль.

11 января в Instagram-паблике "ЧП/Чечня" была размещена видеозапись с извинением жителя Гудермесского района Хизира Алмаскаева за публикацию ролика, в котором он произносит слова осуждения в адрес проезжающего наряда ГИБДД. В этот же день другой житель Чечни обнародовал видео, в котором попросил прощения за публикацию видеозаписи со съехавшей в канаву машиной ГИБДД. Принуждение к извинению за обычную уличную съемку сочли абсурдным пользователи Instagram и жители республики.

Публичные извинения за опубликованное в интернете видео повысят интерес к ним

Извинения жителя Чечни, который стал автором уличной съемки со съехавшей в канаву машиной ГИБДД, могут иметь так называемый «эффект Стрейзанд», считает блогер, корреспондент Alif.tv Расул Тавдиряков.

«Извинения автора видео за ролик могут иметь обратный эффект и повысить интерес к нему. Если до извинений мало кто знал про видео, то сейчас о нем узнаю многие. То есть малоизвестное видео заинтересует большое число людей, которые бы не узнали о его существовании, если бы не извинения. Это называется «эффект Стрейзанд». Вот я не интересовался этим видео до тех пор, пока не узнал, что автор принес извинения за то, что снял на видео», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Тадиряков.

«Эффект Стрейзанд» получил свое название по имени американской актрисы и певицы Барбары Стрейзанд и сводится к тому, что любая попытка запретить, цензурировать или изъять информацию из интернета приводит к ее распространению с удвоенной силой, поясняется суть социального эффекта в статье газеты «Ведомости», опубликованной на сайте издания 29 мая 2019 года.

Он уверен, что помимо того, что извинения вызовут интерес к видео, они еще и станут поводом недовольства действиями властей.

«Заставлять извиняться люди считают неправильным. Те, кто это делают, подвергаются осуждению со стороны простых граждан. Им уже надоели эти вечные извинения за каждый шаг. Сейчас у всех есть телефоны с камерами, и все снимается именно на них. Теперь и за это придется извиняться. Люди питают ненависть к такой ситуации - к принуждению к извинениям», - отметил журналист, добавив, что невозможно полностью удалить видеоролик из интернета.

«Если видео попало в сеть, и к нему есть интерес, то оно моментально тиражируется. Видео где-то сохраняется, и рано или поздно оно снова «всплывет». Можно поймать автора видео, заставить извиниться, но невозможно очистить весь интернет от этого видео. Попытки очистить тоже повысят интерес к этому видео», - заключил блогер.

С этим мнением согласен и директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский. «Конечно, (публичные извинения) повысят интерес к видео. Всегда так бывает, когда есть попытка запретить какую-либо информацию или заставляют извиниться за что-то. Любая борьба против подобного рода явления и любой запрет приводят к тому, что еще больше людей заинтересуются предметом спора», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Верховский.

По его словам, удалить видеоролик со всех интернет-площадок невозможно. «Если это видео интересно людям, то оно все равно будет распространяться», - подчеркнул он.

Об этом заявил и член Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко. «Удалить видео могут владельцы аккаунтов, где опубликовано это видео. Таких аккаунтов, скорее всего, очень много, и вряд ли все они добровольно удалят видео. Вероятность, что все они разом примут такое добровольное решение, не очень велика», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Кравченко.

По его словам, если в этом видеоролике есть какие-то нарушения, то против каждого из опубликовавших это видео можно начать юридические процедуры. «Можно требовать удалить видео через суд. Есть еще процедура блокировки сайта в случае, если видео не будет удалено. Чаще всего для блокировки нужно решение суда. Но в последнее время эта процедура работает достаточно удачно»,- пояснил Кравченко.

Он также отметил что, попытки запретить доступ к информации может привести к ее популяризации. «Какие-то блокировки, увы, сами по себе являются новостью. Когда пишут, что что-то было заблокировано, это, конечно, может привлечь дополнительное внимание. Но больше это будет внимание или маленькое, предсказать, как правило, сложно»,- отметил он.

В Чечне и за ее пределами действует система публичных извинений

"Кавказский узел" писал, что 4 ноября Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов негативных материалов о Чечне и пользователей соцсетей, комментирующих эти публикации. 14 ноября глава Чечни вернулся к этой теме, обвинив "провокаторов" в попытках исказить его слова. Он пояснил тогда, что его угрозы "побить" и "убить" соответствуют адатам и не должны восприниматься буквально. 18 ноября в Instagram появились видеообращения двух пользователей соцсетей, которые попросили у Кадырова прощения за комментарии.

Пользователи соцсетей также неоднократно извинялись перед чеченскими властями. Так, в начале января пользователи Facebook и Youtube раскритиковали чеченских силовиков, которые отчитали молодых людей за скандирование "Бачи-Юрт - сила!" на новогоднем празднике. Такая практика способна лишь озлобить молодежь, указали авторы комментариев. Скандирование "Бачи-Юрт - сила!" стало скрытым протестом против навязываемого властями культа Ахмата Кадырова и лозунга "Ахмат - сила!", предположил глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Публично отчитывая молодых людей за кричалку, силовики невольно демонстрируют, что у культа Ахмата Кадырова есть противники, согласился востоковед Ахмет Ярлыкапов.

Уроженка Карачаево-Черкесии Иман Курбанова распространила видеообращение, в котором выразила раскаяние в критических публикациях о главе Чечни и муфтии республики. Недопустимость таких высказываний, по словам девушки, ей разъяснили родители. За публичным раскаянием Курбановой стоит "министерство извинений Чечни", считают пользователи Instagram. Часть комментаторов в соцсети укорили девушку, а другие указали на свободу слова.

Поводом для извинений становилась не только критика власти, но и ложные сообщения в соцсетях. Так, в ноябре жительница Чечни извинилась за недостоверное сообщение об "убийстве чести", а до этого, в октябре, в эфире республиканской гостелерадиокомпании принесли извинения двое жителей Чечни, сообщившие о похищении ребенка в Курчалое.

Материалы о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".