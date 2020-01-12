Полиция Дагестана переняла опыт Чечни с публичными покаяниями нарушителей

12 января 2020, 15:57

МВД Дагестана по примеру чеченских коллег опубликовало видео с извинениями жителя Хасавюрта за нарушение правил дорожного движения, объявив административный штраф недостаточной воспитательной мерой.

Как писал "Кавказский узел", осенью и зимой 2019 года силовики в разных районах Чечни проводили "воспитательные беседы" с задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ, в том числе водителями. В частности, в декабре руководство Курчалоевского РОВД собрало водителей-нарушителей и подвергло их публичной выволочке, запись которой была опубликована в Instagram.

Принуждение к извинениям с подачи главы Чечни Рамзана Кадырова практикуется и в других регионах. Об этих случаях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

МВД по Дагестану минувшей ночью опубликовало на своей странице в Instagram кадры видеозаписей, на которых видно, как легковой автомобиль едет по пешеходной дорожке, разделяющей проезжую часть дороги. "10 января 2020 года примерно в 8 вечера 20-летний водитель автомашины ВАЗ-217030 нарушил пункт 9.9 ПДД, т.е. управлял автомобилем по пешеходной дорожке (аллее) по улице Магидова в городе Хасавюрте. Водитель привлечён к административной ответственности по статье 12.15 ч.2 КоАП РФ", - говорится в аннотации к видео.

Также в видеоролике присутствует обращение задержанного водителя, который, глядя в камеру, признает, что был за рулем "Приоры" и проехал по аллее. "Свою ошибку я осознаю. Прошу других участников дорожного движения не совершать такую же ошибку", - говорит на видео молодой человек.

"Судя по таким поступкам, этим людям (как правило довольно молодым), явно хочется публичного признания их "смелости" и "дерзости", и мы предоставляем им возможность выступить, и так же публично пояснить, что именно побудило их совершить такой поступок", - пояснила пресс-служба МВД по Дагестану, указав, что штрафы для таких водителей – мера "увы, неэффективная".

Часть 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение правил дорожного движения) предусматривает штраф в размере 2000 рублей.

"У каждого есть возможность НЕ оказаться на этой странице. Дело выбора", - подчеркивается в сообщении министерства.

Публикация набрала к 15.55 мск 58,8 тысячи просмотров, под ней размещено 662 комментария. Авторы многих из них в резких выражениях раскритиковали молодого водителя.

Пользователь gadggi05 похвалил главу пресс-службы МВД по Дагестану Гаяну Гариеву за публикацию видео с извинениями водителя. "Гаяна молодец, вот таких [людей] надо почаще скидывать сюда, пусть обсуждают и видят этого [человека]", - написал он.

Лишь несколько комментариев содержат сомнение в необходимости публичного унижения нарушителей. "Зачем оскорблять пацана, проехал да проехал, сделает выводы и исправится в следующий раз", - написал он.

Напомним, что в соседней Чечне в 2009 году Духовный центр мусульман и республиканская ГИБДД решили оглашать в мечетях во время пятничной молитвы имена водителей, которые садились пьяными за руль. Списки оглашенных имен также начали вывешивать на специальных стендах. В 2016 году чеченским имамам порекомендовали не участвовать в похоронах погибших виновников пьяных ДТП и не заниматься в таких случаях вопросами примирения кровников.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".