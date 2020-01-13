Публичное покаяние за уличную видеосъемку вызвало возмущение у жителей Чечни

13 января 2020, 12:09

Житель Чечни обнародовал видео, в котором попросил прощения за публикацию видеозаписи со съехавшей в канаву машиной ГИБДД. Принуждение к извинению за обычную уличную съемку сочли абсурдным пользователи Instagram и жители республики.

Как писал "Кавказский узел", 11 января в Instagram-паблике "ЧП/Чечня" была размещена видеозапись с извинением жителя Гудермесского района Хизира Алмаскаева за публикацию ролика, в котором он произносит слова осуждения в адрес проезжающего наряда ГИБДД.

Видео с извинениями другого жителя Чечни было опубликовано 11 января на странице Instagram-сообщества eldit_net, насчитывающего 162 тысячи подписчиков.

Запись сделана в режиме селфи, на кадрах видно лишь лицо мужчины средних лет, стоящего на улице. "Вчера я сделал съемку по ошибке, как машина ГАИ съехала в канаву. Так получилось у меня. Прошу прощения. Молодым, наоборот, должен был внушение делать, говорить – не делайте (такого). Так получилось. Без правоохранителей нам не обойтись. Их сразу, как что-то случается, мы вызываем, и ГАИ, и других сотрудников... У кого есть (эта съемка), удалите ее", – говорит на видео мужчина, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По состоянию на 12.08 мск, публикация набрала 16,6 тысячи просмотров, под ней размещено 88 комментариев, большинство из них на чеченском языке. Авторы многих комментариев выразили негодование, предположив, что мужчину вынудили покаяться.

"До чего же мы дошли? Неужели съемку нельзя сделать, сказать ничего нельзя? А где же свобода слова? Ее отменили, что ли? Мне очень жалко этого человека. Он не маленький, чтобы так извинения просить. У кого? За что? У меня шок", – написал, в частности, пользователь d231_22, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Сейчас этих извинений настолько много, что уже не знаешь, за что человек извиняется", – отметил _mertv95. "Неужто и сказать ничего нельзя?" – задался вопросом dobriy_177_. "Когда-нибудь это закончится, надеюсь", – написал gayrahanov2.0.

"Почему выложили его?" – поинтересовался ismaill_70. " Чтобы нам неповадно было", – объяснил imranzhurzhaev.

Практика публичных покаяний доведена в Чечне "до полнейшего абсурда", прокомментировала извинения за видеосъемку сотрудница одной из республиканских НПО Марина. "Сказал что-то не то – извиняйся. Снял не понравившееся кому-то видео – извиняйся. Пошутил не так – извиняйся... Сколько можно?" – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Аналогичное мнение высказал житель Грозного Имран. "Людей вынуждают уже извиняться за малейшие проступки и неосторожные слова. Такое впечатление, что власть все делает для того, чтобы как можно больше унизить людей", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец.

Напомним, что жители Чечни регулярно приносят публичные извинения за неподобающее поведение, за сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников и критику властей. Часть извинений звучит в эфире республиканского телеканала "Грозный". Люди вынуждены публично каяться после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Материалы о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".