Кадр видео с извинением Хизира Алмаскаева. Скриншот публикации в Instagram-паблике "ЧП/Чечня" https://www.instagram.com/p/B7MBDY3lipZ/

12 января 2020, 11:52

Житель Чечни публично извинился за слова о полицейских

Молодой человек из Гудермесского района попросил прощения за осуждение сотрудников полиции Чечни, следует из опубликованного в Instagram видеоролика.

Как писал "Кавказский узел",  жители Чечни регулярно приносят публичные извинения за неподобающее поведение, за сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников и критику властей. Часть извинений звучит в эфире республиканского телеканала "Грозный". Люди вынуждены публично каяться после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Видео с извинениями молодого человека опубликовано сегодня ночью на странице Instagram-паблика "ЧП/Чечня", насчитывающем 93,2 тысячи подписчиков. Публикация набрала к 11.50 мск 47,7 тысячи просмотров, однако ни одного комментария под ней не размещено.

Молодой человек, заметно волнуясь, представился перед камерой Хизиром Алмаскаевым из поселка Ойсхара (Новогрозный) Гудермесского района. "В [селе] Автуры Шалинского района, когда проезжала машина ГИБДД, я снял видео со словами «Да осудит вас Всевышний», забросил в группу. То, что я сделал, - немужской поступок, неправильный. Прошу прощении у всех", - говорит на видео Алмаскаев, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Где и кем снято видео, неясно, поскольку в кадре показано только лицо молодого человека. "Главное - признать свою ошибку", - говорится в краткой аннотации к видеоролику.

Напомним, что в начале января пользователи Facebook и Youtube раскритиковали чеченских силовиков, которые отчитали молодых людей за скандирование "Бачи-Юрт - сила!" на новогоднем празднике. Такая практика способна лишь озлобить молодежь, указали авторы комментариев.

Скандирование "Бачи-Юрт - сила!" стало скрытым протестом против навязываемого властями культа Ахмата Кадырова и лозунга "Ахмат - сила!", предположил глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Публично отчитывая молодых людей за кричалку, силовики невольно демонстрируют, что у культа Ахмата Кадырова есть противники, согласился востоковед Ахмет Ярлыкапов.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Примечание:

"Извинения москвички за критику Кадырова пользователи Instagram назвали вынужденными", "Блогер извинился за пародийный ролик про Кадырова", "Жительница Чечни публично раскаялась в колдовстве".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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