Москвичка Иман Курбанова распространила видеообращение. Стоп-кадр видео Instagram https://www.instagram.com/p/B5bDda3oPQX/

29 ноября 2019, 16:03

Уроженка Карачаево-Черкесии извинилась за критику Кадырова и Межиева

Москвичка Иман Курбанова распространила видеообращение, в котором выразила раскаяние в критических публикациях о главе Чечни и муфтии республики. Недопустимость таких высказываний, по словам девушки, ей разъяснили родители.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 ноября Рамзан Кадыров на совещании в правительстве Чечни потребовал "убивать, сажать и запугивать" авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы. Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что угрозы побить и убить соответствуют адатам и не должны восприниматься буквально.

Кадырова поддержал муфтий Чечни Салах Межиев. Слова главы муфтия относительно "провокаторов" и распространителей слухов могут быть связаны не только с резкими высказывания Кадырова, но и с претензиями в адрес Межиева и духовенства Чечни со стороны некоторых арабских богословов, которые обвиняли их в нарушениях норм ислама, считают опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

Пользовательница Instagram Иман Курбанова поздно вечером 28 ноября опубликовала на своей странице iman__kkk видео, в котором раскаялась в критических публикации в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова и муфтия республики Салаха Межиева. "Тем самым я унижала честь и достоинство мужчины и главу региона, чего я делать не должна была. Мне мои родители доходчиво объяснили, и вас также я призываю не делать этого", - заявила Курбанова. К 16.00 мск 29 ноября данная публикация собрала 29 "лайков", комментарии отсутствуют.

Курбанова не раскрыла сути критических публикаций, но пояснила, что речь идет о записях в другом ее аккаунте, iman_baisultanova. По состоянию на 16.00 мск 29 ноября эта страница недоступна.

Согласно данным профиля iman__kkk, Иманова живет в Москве. В Instagram-сообществах "Типичная Чечня" и eldit_net, которые разместили видеообращение Курбановой, она названа уроженкой Карачаево-Черкесии.

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался давать оценку угрожающим высказываниям главы Чечни, а Правозащитный центр "Мемориал" и Московская Хельсинкская группа попросили главу Следкома провести проверку слов Кадырова. Ведомство вряд ли даст ход заявлению по поводу угроз Кадырова, считают правозащитники.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

О практике публичных извинений в Чечне и за ее пределами "Кавказский узел" рассказывает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Примечание:

"Видео с Исламом Кадыровым и электрошокером выявило правовые пробелы", "Молчание властей спровоцировало споры о судьбе Ислама Кадырова", "Публикация сюжета об Исламе Кадырове подтвердила версию Тумсо".

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