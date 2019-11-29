Уроженка Карачаево-Черкесии извинилась за критику Кадырова и Межиева

Москвичка Иман Курбанова распространила видеообращение, в котором выразила раскаяние в критических публикациях о главе Чечни и муфтии республики. Недопустимость таких высказываний, по словам девушки, ей разъяснили родители.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 ноября Рамзан Кадыров на совещании в правительстве Чечни потребовал "убивать, сажать и запугивать" авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы. Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что угрозы побить и убить соответствуют адатам и не должны восприниматься буквально.

Кадырова поддержал муфтий Чечни Салах Межиев. Слова главы муфтия относительно "провокаторов" и распространителей слухов могут быть связаны не только с резкими высказывания Кадырова, но и с претензиями в адрес Межиева и духовенства Чечни со стороны некоторых арабских богословов, которые обвиняли их в нарушениях норм ислама, считают опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

Пользовательница Instagram Иман Курбанова поздно вечером 28 ноября опубликовала на своей странице iman__kkk видео, в котором раскаялась в критических публикации в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова и муфтия республики Салаха Межиева. "Тем самым я унижала честь и достоинство мужчины и главу региона, чего я делать не должна была. Мне мои родители доходчиво объяснили, и вас также я призываю не делать этого", - заявила Курбанова. К 16.00 мск 29 ноября данная публикация собрала 29 "лайков", комментарии отсутствуют.

Курбанова не раскрыла сути критических публикаций, но пояснила, что речь идет о записях в другом ее аккаунте, iman_baisultanova. По состоянию на 16.00 мск 29 ноября эта страница недоступна.

Согласно данным профиля iman__kkk, Иманова живет в Москве. В Instagram-сообществах "Типичная Чечня" и eldit_net, которые разместили видеообращение Курбановой, она названа уроженкой Карачаево-Черкесии.