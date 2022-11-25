Поправки в Конституцию Карачаево-Черкесии напомнили о нерешенных проблемах с границами республики

25 ноября 2022, 19:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Парламент Карачаево-Черкесии пообещал провести общественное обсуждение поправок в Конституцию республики, которые, в частности, снимают ответственность с главы региона за территориальную целостность. Принятие поправок может реанимировать территориальные проблемы на Северном Кавказе, отметили председатель Конгресса карачаевского народа Кады-хаджи Халкечев и депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии Расул Кубанов.

Как писал "Кавказский узел" 24 октября Конгресса карачаевского народа выступил с обращением в Парламент Карачаево-Черкесии за разъяснением ситуации с принятием поправок в Конституцию региона. Обеспокоенность общественников вызвала аналогичная ситуация в Дагестане, где изменение Конституции региона избавляет главу республики от ответственности за любые изменения границы субъекта. Активисты призвали депутатов разъяснить, какие изменения были внесены в региональное законодательство на последней сессии Народного собрания от 20 октября.

Парламент пообещал провести общественное обсуждение поправок

Конгресс карачаевского народа получил ответ на свое обращение из парламента республики, в котором сообщается, что "проект конституционного закона Карачаево-Черкесии разработан на основании предложения прокурора Карачаево-Черкесии из которого следует, что в Конституции Карачаево-Черкесии используются понятия, относящиеся к исключительно компетенции РФ".

Управлением Минюста по Карачаево-Черкесии проведена правовая экспертиза Конституции республики на предмет соответствия ее федеральным законам, указано в ответе. Экспертное заключение о необходимости приведения положений Конституции Карачаево-Черкесии в соответствие с положениями Конституции РФ направлено в Народное собрание региона, подчеркивается в ответе парламента за подписью первого заместителя председателя парламента республики Дагира Смакуева (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В ответе также сообщается, что изменения коснутся статей 8 и 68 Конституции Карачаево-Черкесии, проект конституционного закона был опубликован на сайте парламента 27 июня для проведения независимой антикоррупционной экспертизы, и прошел все стадии.

Согласно пункту а, статьи 68 Конституции Карачаево-Черкесии глава региона обеспечивает обеспечивает безопасность и территориальную целостность Карачаево-Черкесии. Изменения в части этой статьи выводят из под ответственности главы региона соблюдение целостности территории субъекта.

20 октября проект закона принят в первом чтении парламентом республики. Его внесение в парламент для окончательного чтения предполагается только после тщательной доработки и дальнейшего обсуждения с депутатским корпусом, с руководителями общественных организаций, с привлечением депутатов прежних созывов, которые принимали участие в разработке проекта Конституции 1996 года, преподавателями вузов, научных сотрудников в области права, прокурором республики, говорится в заключении ответа парламента, который поступил в Конгресс карачаевского народа 23 ноября.

Конгресс карачаевского народа предложил наложить мораторий на изменение Конституции региона

Следующая сессия парламента Карачаево-Черкесии запланирована на начало декабря, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель Конгресса карачаевского народа, председатель Союза репрессированных народов России Кады-хаджи Халкечев.

Несмотря на то, что в ответе Парламента региона сообщается, что окончательное чтение законопроекта предполагается после тщательного обсуждения с общественными организациями, Халкечев выразил сомнение относительно состава участников таких обсуждений и их независимости от региональных властей.

«Мы категорически против и позицию менять не будем, у нас есть и доводы и опасения, один из главных — глава республики, как гарант Конституции несет ответственность за территориальную целостность. Это наши права, жителей [КЧР], которые мы делегировали через наших народных избранников главе региона. Лишая его этого права — лишают и нас. Кроме того, у нас имеются еще не разрешенные острые вопросы межевания границы с Кабардино-Балкарией и Ставропольем», - заявил Халкечев.

Он отметил тенденцию "пошагового демонтажа республик". "После бесланских событий отменили прямые выборы глав республик. А сейчас получается, что федеральный центр даже своим ставленникам не верит, которых он же назначает, забирая у главы региона одно из основополагающих его прав. Конституционные суды в других республиках были - их упразднили. Наименование должности "президент республики" — упразднили. Складывается устойчивое впечатление, что это планомерный пошаговый демонтаж республик. Под соусом оптимизации многие структуры передали в соседние регионы. Был Национальный банк Карачаево-Черкесии, сейчас он стал отделением, а управление находится в Ставрополе. Налоговая — головная инспекция в Волгограде, это даже не СКФО. И так отнимают полномочия, много несуразиц", - рассказал Халкечев.

Он отметил, что сейчас члены и президиум Конгресса ожидают дальнейших шагов парламентариев. "Мы свою позицию четко выразили в виде опасения и несогласия, далее будем смотреть. Нашу позицию поддержала многотысячная аудитория Конгресса, состоящая из представителей разных национальностей. В свое время, действующая Конституция проходила процедуру экспертизы в правовом управлении администрации президента России и Минюсте России. Она полностью соответствует российскому законодательству", - отметил Халкечев.

По его мнению, в складывающейся ситуации единственно верным решением являлось бы наложение моратория на изменение Конституции региона, как минимум до тех пор, пока не будет завершен процесс межевания границ с соседними регионами.

"Границы с Краснодарским краем согласованы, со Ставропольем договоримся, вопрос острый по Кабардино-Балкарии. Раньше граница между Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесией проходила по седловине Эльбруса, западная вершина в Карачаево-Черкесии, восточная в Кабардино-Балкарии. Сейчас - обе в Кабардино-Балкарии, кусочек пирамиды в Карачаево-Черкесии и местами, где-то пять, где-то восемь километров спорны. Если уточнять, то нужно смотреть на границы бывшей Карачаевской Автономной области, а если глубже копнуть — то на Карачаево-Балкарские земли", - рассказал Халкечев.

По мнению ряда ученых и экспертов, насильственные депортации народов Северного Кавказа были связаны с желанием Сталина и Берии расширить этническую территорию исторической Грузии за счет республик Северного Кавказа, отметил Халкечев.

Он напомнил, что в 90-х годах XX века с большим трудом общество республики смогло устоять перед расколом и перекройке границ региона по этническому принципу.

"В 90-е годы в Карачаево-Черкесии предпринимались упорные попытки перекройки границ территории республики по этническому признаку. И все же, здоровая часть Карачаево-Черкесии с непомерным трудом, вместе с общественными активистами и главой республики, отстояли территориальную целостность и мир в республике. Без ложной скромности скажу, что я один из тех, кто приложил максимум усилий для этого и принимал активное непосредственной участие по умиротворению сторон и приведению ситуации в правовое поле, вместе с другими своими соратниками и единомышленниками. Остается непонятным, кто является выгодоприобретателем актуализации в обществе этих острых вопросов, в период сложного времени (специальной военной операции на Украине) - подобные изменения сейчас создают ненужное напряжение в обществе. Надеемся на благоразумие депутатов Парламента Карачаево-Черкесии, руководства и всех заинтересованных сторон", - заключил Халкечев.

Публикация ответа парламента Карачаево-Черкесии в Instagram* Конгресса карачаевского народа набрала к 18.50 мск 10 комментариев.

Пользователи выразили опасения в связи с принятыми в первом чтении поправками в основной закон республики.

"Если такими темпами будут и дальше развиваться урезание прав глав республик, то у школьного сторожа например из Кызыл-тогая, будет больше прав чем у глав республик", - написал пользователь соцсети под ником alibekkh_09. "Все ближе подходят к упразднению национальных республик", - отметил world_travels_tours.

Общественные обсуждения поправок счел обязательными депутат парламента республики

Депутаты парламента не стали идти на конфликт со спикером и приняли законопроект в первом чтении, сообщил депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии Расул Кубанов.

"Составлена таблица поправок и решено собрать все общественные, национальные организации, всех заинтересованных лиц в республике и обсудить этот вопрос. Так как законопроект внёс председатель парламента, то большинство не стало противоречить ему. На конфронтацию депутаты не пошли. В первом чтении приняли. Но пока законопроект оставлен в подвешенном состоянии", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

До второго чтения законопроект может дойти, только когда по его поводу выскажется общественность, указал депутат. "У людей неоднозначная реакция на эти поправки. Выступая на заседании фракции ("Единой России" - Прим. "Кавказского узла") я сказал, что такие поправки принимать без ведома народа, без общественного обсуждения не правильно. Ведь это главный документ для республики", - пояснил Кубанов.

По его словам, среди поправок основной вопрос вызывает то, что из полномочий главы республики убирается обязательство по сохранению территориальной целостности республики.

"Но эти же слова о защите территориальной целостности остаются в клятве главы республики, которая тоже прописана в Конституции. Может быть противоречие между этими положениями Конституции. С одной стороны глава клянется гарантировать безопасность и территориальную целостность республики. А с другой стороны, убираются полномочия", - отметил Кубанов.

Не менее проблемной по его мнению может стать поправка, предусмотренная тем же законопроектом о запрете определенных организаций, указал он.

"Так, в пункте 4 статьи 8 нынешней Конституции говорится: "Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Карачаево-Черкесской Республики и Российской Федерации, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание на территории Карачаево-Черкесской Республики любых вооруженных или военизированных формирований, не предусмотренных Конституцией Российской Федерациии федеральным законом". Поправками предусмотрено убрать упоминание в этой статье о целостности Карачаево-Черкесской республики. Спрашивается, зачем? Конечно, имея в виду целостность в Конституции РФ имеется в виду целостность её общей территории. Но и внутри России не нужно перекраивать границы субъектов. Между субъектами есть исторические противоречия — что, кому принадлежит. Это вызовет споры", - указал также Кубанов.

По его словам, формат общественных обсуждений пока не определён и общественные обсуждения могут затянуться.

Дагестанский активист усомнился в наличии оснований для изменения конституций республик

27 октября парламент Дагестана принял поправки в Конституцию республики. Обсуждение поправок проходило в Дагестане в напряженной атмосфере взаимных упреков, как со стороны противников изменений, так и со стороны властей. Противники поправок анонсировали митинг в день обсуждения законопроекта, но получили отказ мэрии.

Обоснования для внесения поправок в Конституцию Дагестана, как и в Карачаево-Черкесии не состоятельны, указал сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Деньга Халидов. "Мы хотим обратиться за экспертизой. А затем может быть в суд. Ссылка на новую Конституцию РФ и на закон №414 от 21.12 2021 ("О принципах организации власти в субъектах РФ") не правильны. Оттуда не вытекает, что республики должны внести такие поправки, как снятие ответственности с главы республики за территориальную целостность. Президент России действительно отвечает за территориальную целостность, но это касается внешних границ государства. А у республики в РФ есть свои территории, свои границы", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Инициировать общественные слушания по поправкам в Конституцию должна была Общественная палат республики — это её полномочия, указал Халидов. "Но она самоустранилась от этого, за исключением отдельных её членов. И общественного обсуждения практически не было", - посетовал он.

По его мнению, вопрос о территориальной целостности республик снимается из конституций для того, чтобы в перспективе федеральному центру было бы проще в условиях чрезвычайного или военного положения, например, отделять какие-то куски из субъектов федерации для образования федеральных округов.

Четко прописанных законов о том, как должны меняться конституции в субъектах РФ нет, заявила специалист по конституционному праву Елена Лукьянова. "В Конституции РФ нет механизма внесения поправок в конституции субъектов", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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