25 октября 2022, 00:47

Поправки в Конституцию Дагестана встревожили активистов в Карачаево-Черкесии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ситуация с поправками в Конституцию Дагестана, которые избавят главу республики от ответственности за любые изменения границы региона, вызвала обеспокоенность в Карачаево-Черкесии, говорится в обращении Конгресса карачаевского народа к парламентариям. Активисты призвали депутатов разъяснить, какие изменения были внесены в региональное законодательство на последней сессии Народного собрания.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября представителей общественных организаций и независимых СМИ не пустили на слушания поправок в Конституцию Дагестана, которые в формате круглого стола начались в министерстве по делам национальностей. Не менее ста жителей Махачкалы вышли на стихийный сход к зданию Парламента региона. Активисты, выступающие против снятия с главы республики ответственности за территориальную целостность Дагестана, смогли высказать свою позицию на обсуждении, но не добились никаких результатов. Они настаивают на встрече с главой республики.

30 июня парламент Дагестана в первом чтении принял законопроект о поправках в Конституцию, в том числе тех, которые снимают с главы республики обязанность соблюдать территориальную целостность Дагестана. Перед сессией парламента представители общественных организаций указали на недопустимость принятия проекта закона в этом виде. 22 октября участники дискуссии в Махачкале призвали депутатов отклонить поправки в Конституцию.

Конгресс карачаевского народа 24 октября выступил с обращением на имя парламентариев, отреагировав на ситуацию с внесением поправок в Конституцию Дагестана. Члены конгресса выразили «полную обескураженность и тревожное беспокойство обращением общественных деятелей и активистов республики Дагестан к своим депутатам Народного Собрания в связи с анонсированным внесением изменений в Конституцию региона в части, касающейся обеспечения соблюдения сохранения единства и территориальной целостности республики».

«Мотивацией для нашего беспокойства является то, что вышеуказанные поправки могут быть вынесены на голосование депутатами Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики без доведения до широкой общественности посредством СМИ и социальных сетей или уже могли быть приняты на 41 сессии (состоявшейся 20 октября) без дальнейшего опубликования на официальном сайте Парламента КЧР. Очевидно, что такой основополагающий вопрос Республики Карачаево-Черкесия, не может быть принят без предварительного ознакомления общественностью КЧР», - говорится в обращении конгресса за подписью его председателя Кады-хажи Халкечева.

Конгресс напоминает парламенту, что "согласно статьи 68 Конституции КЧР, глава [региона] обеспечивает безопасность и территориальную целостность КЧР". «Конституция КЧР была принята в далеком 1996 году выдающимися сынами и дочерями нашей республики. Высокий уровень осознания ответственности депутатов в 1996 году перед будущими поколениями проявился даже в том, что (в сравнении с Конституциями других республик) в преамбуле именно Конституции КЧР подчеркивается ответственность депутатов перед многонациональным народом республики... В 1996 году проект Конституции КЧР был направлен в соответствующие вышестоящие федеральные структуры в целях прохождения правовой экспертизы и далее, после получения одобрения, принят парламентом КЧР. Многонациональный народ республики через своих избранных представителей в парламенте КЧР делегирует свои права по сохранению территориальной целостности главе КЧР. Это право каждого жителя, которое должно быть реализовано через высшее должностное лицо республики. Нивелирование этой обязанности у главы КЧР проецируется и на жителей республики», - говорится в обращении.

Представители конгресса просят парламент предоставить информацию о том, были ли внесены какие-либо поправки в Конституцию КЧР на прошедшей 41 сессии VI созыва Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики (копия обращения имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

На фоне незавершенности вопроса межевания границ с соседними субъектами, процесс которого проходит по поручению Росреестра и во многих регионах не может быть завершен в связи с наличием территориальных проблем, односторонние действия законодательного органа Дагестана вызывают обеспокоенность и в Карачаево-Черкесии, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» председатель Общественного движения «Конгресс карачаевского народа» Кады-хажи Халкечев.

«Как оказалось, в четверг у нас прошла сессия Народного собрания. В первом чтении они приняли законопроект о внесении поправок. На сайте написано обо всем и ни о чем. Об этом [изменениях в Конституцию] они не написали. Потому мы сделали официальный запрос, чтобы общество знало, что было принято и для чего, какие цели изменения основополагающего закона — Конституции КЧР - преследуются», - рассказал он.

Халкечев также отметил, что в регионе нет таких острых территориальных проблем, как в соседних регионах, однако не исключен риск их возникновения в будущем. «У нас также проходило межевание, его продлевали, затем приостановили. Нам до сих пор не известно, как определили границы со Ставропольем и КБР. На наш запрос отвечали, что работа продолжается, поэтому нас это беспокоит. Мы полагаем, что в сложное время, как сейчас, не стоит будоражить республику такими вопросами», - заявил Халкечев.

Комментариями властей Карачаево-Черкесии по поводу обращения Конгресса карачаевского народа "Кавказский узел" пока не располагает.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Журналисты отметили важность общественного обсуждения поправок в Конституцию Дагестана", "Аналитики оценили риски Меликова в решении вопроса о границе с Чечней", "Аналитики указали на ключевую роль Кремля в демаркации между Чечней и Дагестаном".

Автор: Алихан Мамсуров источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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