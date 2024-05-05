Контрактник из Краснодарского края отправлен на три года в колонию за побеги со службы

05 мая 2024, 22:58

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Краснодарский гарнизонный суд приговорил к трем годам колонии военнослужащего Артема Служилова, который признан виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации. В апелляции защита просила заменить срок условным, но Южный окружной военный суд оставил приговор в силе.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации, а также часть 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации). Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.