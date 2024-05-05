05 мая 2024, 22:58
Контрактник из Краснодарского края отправлен на три года в колонию за побеги со службы
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Краснодарский гарнизонный суд приговорил к трем годам колонии военнослужащего Артема Служилова, который признан виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации. В апелляции защита просила заменить срок условным, но Южный окружной военный суд оставил приговор в силе.
Как сообщал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации, а также часть 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации). Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.
21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.
Согласно материалам дела, Артем Служилов дважды самовольно оставлял воинскую часть во время прохождения военной службы по контракту в период мобилизации. В первый раз Служилов оставил войсковую часть "с целью временно уклониться от военной службы и отдохнуть от исполнения служебных обязанностей" на срок от двух до десяти суток. Однако затем мужчина самостоятельно явился в военную комендатуру Краснодарского гарнизона.
Во второй раз Служилов без уважительных причин не являлся на службу "свыше десяти суток, но не более одного месяца", после чего был задержан и доставлен в часть, указано в апелляционном определении на сайте суда.
В апелляционной жалобе защита Артема Служилова назвала приговор "несправедливым вследствие чрезмерной суровости назначенного наказания" и просила изменить его, назначив не связанное с лишением свободы наказание. Адвокат обосновал свою позицию тем, что при назначении наказания суд не учел раскаяние Служилова, наличие у него на иждивении двух малолетних детей и супруг, а также его желание продолжить службу в зоне СВО.
Однако апелляционная инстанция оставила приговор Краснодарского гарнизонного военного суда в силе.
Ранее "Кавказский узел" также писал, что военнослужащий контрактной службы Владислав Корнеев из Ростовской области приговорен к двум с половиной годам колонии за отсутствие на службе, в том числе в период мобилизации.
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Автор: "Кавказский узел"