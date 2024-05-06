06 мая 2024, 00:56

Ограничения на использование электросамокатов введены в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Ростова-на-Дону запретили движение на электросамокатах в центре города и ограничили скорость движения в ряде районов.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2023 года были введены ограничения на движение электросамокатов на части территории Сочи.

Власти Ростова-на-Дону ввели ограничение на использование электросамокатов в городе. В парковой зоне на улице Пушкинской от пересечения переулка Доломановского до проспекта Театрального движение электросамокатов будет запрещено полностью, пишет 4 мая 161.ru.

Кроме того, в ряде районов снижена максимальная скорость движения до 15 километров в час. Речь идет о парках имени Октябрьской революции, имени 1 мая, Горького, Покровском сквере и сквере 1-й Конной армии, площади Советов и части улиц Большая Садовая и Береговая. Причем запрет движение и ограничение скорости будут введены на программном уровне электросамокатов, информирует Donday.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне 2021 года мэр Кисловодска Александр Курбатов получил тяжелую черепно-мозговую травму при падении с электросамоката и был госпитализирован.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Велосипедисты указали Дадаеву на неприспособленность Махачкалы для велопоездок", "Пользователи соцсети поспорили по поводу жесткой критики губернатора в адрес мэра Кисловодска", "WWF счел тактической победой отмену тендера на строительство велотерренкура в Кавминводах".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 мая 2024, 23:57

05 мая 2024, 22:58

05 мая 2024, 21:59

  • Правозащитники признали политзаключенной Ление Умерову

    Уголовное преследование Ление Умеровой, которая была задержана на КПП в Северной Осетии и обвинена в шпионаже, противоречит Женевской Конвенции о защите гражданского населения, заявил правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

05 мая 2024, 20:59

05 мая 2024, 20:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи