Ограничения на использование электросамокатов введены в Ростове-на-Дону

06 мая 2024, 00:56

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Власти Ростова-на-Дону запретили движение на электросамокатах в центре города и ограничили скорость движения в ряде районов.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2023 года были введены ограничения на движение электросамокатов на части территории Сочи.

Власти Ростова-на-Дону ввели ограничение на использование электросамокатов в городе. В парковой зоне на улице Пушкинской от пересечения переулка Доломановского до проспекта Театрального движение электросамокатов будет запрещено полностью, пишет 4 мая 161.ru.

Кроме того, в ряде районов снижена максимальная скорость движения до 15 километров в час. Речь идет о парках имени Октябрьской революции, имени 1 мая, Горького, Покровском сквере и сквере 1-й Конной армии, площади Советов и части улиц Большая Садовая и Береговая. Причем запрет движение и ограничение скорости будут введены на программном уровне электросамокатов, информирует Donday.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне 2021 года мэр Кисловодска Александр Курбатов получил тяжелую черепно-мозговую травму при падении с электросамоката и был госпитализирован.

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