27 августа 2023, 03:58

Запрет на передвижение на самокатах введен в Сочи

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На Приморской набережной, в Кооперативном и Комсомольском скверах и на улице Навагинской в Сочи запрещено движение самокатов. Всего в исторических границах города определены 23 зоны, где будет введен запрет.

Власти Сочи определили 23 зоны в городе, где нельзя будет передвигаться на самокатах. Это исторические границы города, куда входят Центральный и Адлерский районы.

22 запрещающих знака уже установлено на Приморской набережной, в Кооперативном и Комсомольском скверах и на улице Навагинской. Прокатчики должны внести изменения в программное обеспечение самокатов запрет на движение в указанных зонах. Сдавать самокаты в аренду на этих территориях также нельзя, сообщает 26 августа телеграм-канал "Сочи официальный".

Прокатчикам уже направлены уведомления о расторжении договоров аренды мест размещения велосипедов, роликов, самокатов, а также велопарковок, сообщил в своем телеграм-канале глава Сочи Алексей Копайгородский.

Одна из комментаторов спросила, распространяется ли запрет на детские самокаты, на что получила ответ, что детские самокаты не являются средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Многие пользователи поддержали запрет, отметив, что жители, которые передвигаются на самокатах, часто сбивают пешеходов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2019 году в Сочи была запущен пилотный проект "Транспорт последней мили", в рамках которого в городе были установлены мини-станции аренды самокатов и велосипедов. Любители пеших прогулок, впрочем, заявили, что движение по узким велосипедным дорожкам создает угрозу для пешеходов.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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