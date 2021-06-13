13 июня 2021, 12:23

Врачи назвали тяжелым состояние мэра Кисловодска

Врачам удалось стабилизировать послеоперационное состояние мэра Кисловодска Александра Курбатова, получившего травму головы при падении с электросамоката, но чиновник остается в реанимации в тяжелом состоянии.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня мэр Кисловодска Александр Курбатов получил тяжелую черепно-мозговую травму при падении с электросамоката и был госпитализирован.

К 11 мск 13 июня врачам Кисловодской городской больницы удалось стабилизировать состояние Александра Курбатова, но оно остается тяжелым, сообщила администрация города.

"По поручению губернатора Владимира Владимирова из Ставрополя прибыла бригада врачей [...] и специалисты Национального медицинского исследовательского цента нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко", - говорится в публикации, размещенной сегодня на странице мэрии в Instagram.

По словам представителя мэрии, Александра Курбатова прооперировали, он находится в реанимационном отделении больницы, информирует сегодня "Интерфакс".

Напомним, инцидент с Курбатовым произошел на фоне подготовки ограничений при использовании электросамокатов. Так, Совет Федерации предложил продавать в России электросамокаты со встроенным лимитом скорости. Власти Москвы с июня ограничили скорость передвижения на них в общественных пространствах до 15 километров в час, а в Санкт-Петербурге на улицах с плотным турпотоком и рядом с основными достопримечательностями скорость электросамокатов ограничили до 10-15 километров час, в остальной части города - до 20 километров в час.

Примечание:

"Пользователи соцсети поспорили по поводу жесткой критики губернатора в адрес мэра Кисловодска", "WWF счел тактической победой отмену тендера на строительство велотерренкура в Кавминводах", "Велосипедисты указали Дадаеву на неприспособленность Махачкалы для велопоездок".

Автор: "Кавказский узел"

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