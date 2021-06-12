Мэр Кисловодска Александр Курбатов во время посещения приюта для безнадзорных животных в посёлке Новокисловодском 24 апреля 2021 года. Скриншот со страницы Курбатова в Instagram https://www.instagram.com/p/CODVCPTHftr/.

12 июня 2021, 20:25

Мэр Кисловодска госпитализирован после падения с электросамоката

Глава Кисловодска Александр Курбатов получил тяжелые травмы при падении с электросамоката, ему потребовалась операция.

Скриншот публикации о госпитализации мэра Кисловодска, https://www.instagram.com/p/CQBlgtThEo1/Курбатова оперируют, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. "Очень неудачное падение с электросамоката. Состояние тяжелое. Сейчас врачи борются за его жизнь", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Александр Курбатов не справился с управлением и упал. Градоначальника госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой, сообщил "Блокнот-Ставрополь".

Инцидент с Курбатовым произошел на фоне подготовки ограничений при использовании электросамокатов. Совет Федерации предложил продавать в России электросамокаты со встроенным лимитом скорости, в Совете по правам человека рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в Правила дорожного движения, передало сегодня РИА "Новости".

Власти Москвы с июня ограничили скорость передвижения на них в общественных пространствах до 15 километров в час, а в Петербурге городской комитет по транспорту 9 июня подписал с каршеринговыми компаниями соглашения о полном запрете на движение электросамокатов в историческом центре города. На питерских улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями скорость электросамокатов ограничили до 10-15 километров час, в остальной части города предельная скорость электросамокатов — 20 километров в час, сообщила 11 июня Lenta.

Как писал "Кавказский узел", Александр Курбатов занял пост главы города-курорта Кисловодска 4 декабря 2015 года. В октябре 2020 года широкий резонанс вызвал видеоролик, в котором губернатор Ставрополья эмоционально отчитывает мэра Кисловодска из-за невнятного ответа на вопрос о строительстве дороги.

Примечание:

"WWF счел тактической победой отмену тендера на строительство велотерренкура в Кавминводах", "Жители Сочи раскритиковали проект "Транспорт последней мили"", "Велосипедисты указали Дадаеву на неприспособленность Махачкалы для велопоездок".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

12 июня 2021, 19:34

12 июня 2021, 19:18

12 июня 2021, 18:39

12 июня 2021, 18:14

  • Глава Турага согласился уйти в отставку на фоне жалоб сельчан

    Руководитель администрации Турагского сельского поселения в Дагестане Абульфет Шихимиев проиграл судебную тяжбу с депутатами и решил более не опротестовывать свою отставку. При Шихимиеве на бывших муниципальных землях появились карьеры, а в селении Ничрас закрылись детский сад и медпункт, указал депутат Кунагбег Сефербеков.

12 июня 2021, 18:02

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи