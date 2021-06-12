12 июня 2021, 20:25
Мэр Кисловодска госпитализирован после падения с электросамоката
Глава Кисловодска Александр Курбатов получил тяжелые травмы при падении с электросамоката, ему потребовалась операция.
Курбатова оперируют, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. "Очень неудачное падение с электросамоката. Состояние тяжелое. Сейчас врачи борются за его жизнь", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.
Александр Курбатов не справился с управлением и упал. Градоначальника госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой, сообщил "Блокнот-Ставрополь".
Инцидент с Курбатовым произошел на фоне подготовки ограничений при использовании электросамокатов. Совет Федерации предложил продавать в России электросамокаты со встроенным лимитом скорости, в Совете по правам человека рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в Правила дорожного движения, передало сегодня РИА "Новости".
Власти Москвы с июня ограничили скорость передвижения на них в общественных пространствах до 15 километров в час, а в Петербурге городской комитет по транспорту 9 июня подписал с каршеринговыми компаниями соглашения о полном запрете на движение электросамокатов в историческом центре города. На питерских улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями скорость электросамокатов ограничили до 10-15 километров час, в остальной части города предельная скорость электросамокатов — 20 километров в час, сообщила 11 июня Lenta.
Как писал "Кавказский узел", Александр Курбатов занял пост главы города-курорта Кисловодска 4 декабря 2015 года. В октябре 2020 года широкий резонанс вызвал видеоролик, в котором губернатор Ставрополья эмоционально отчитывает мэра Кисловодска из-за невнятного ответа на вопрос о строительстве дороги.