Мэр Кисловодска госпитализирован после падения с электросамоката

12 июня 2021, 20:25

Глава Кисловодска Александр Курбатов получил тяжелые травмы при падении с электросамоката, ему потребовалась операция.

Курбатова оперируют, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. "Очень неудачное падение с электросамоката. Состояние тяжелое. Сейчас врачи борются за его жизнь", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Александр Курбатов не справился с управлением и упал. Градоначальника госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой, сообщил "Блокнот-Ставрополь".