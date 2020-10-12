Пользователи соцсети поспорили по поводу жесткой критики губернатора в адрес мэра Кисловодска

12 октября 2020, 19:19

Видеоролик о том, как глава Ставрополья эмоционально отчитал мэра Кисловодска из-за невнятного ответа на вопрос о строительстве дороги, вызвал резонанс в сети. Одни кисловодчане поддержали мэра, другие – высказали претензии к его работе, некоторые комментаторы призвали Владимирова призвать к ответу мэров других ставропольских городов.

Как сообщал "Кавказский узел", Александр Курбатов занял пост главы города-курорта Кисловодска 4 декабря 2015 года.

Губернатор Владимиров устроил "разнос" мэру Курбатову

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров жестко раскритиковал работу мэра Кисловодска Александра Курбатова, пригрозив ему увольнением в ходе селекторного совещания. Видео с этого селекторного совещания, было опубликовано 11 октября на сайте издания "Блокнот. Ставрополь".

В начале ролика Владимиров высказывает возмущение тем, что Курбатов не может привести конкретных данных о проекте строительства дороги к новой школе и за него постоянно отвечают чиновники областного правительства. "Александр Вячеславович, ты либо глава, либо не глава, на хрен. Задолбало это уже все. Дорога есть или нет?" - потребовал отчета губернатор. В ответ Курбатов заявил, что дорога на сегодняшний день есть, по каждому объекту "цифры летят". Он добавил, что проект делался, чтобы не упустить финансирование, и город брал гарантийные письма, чтобы успеть "заявить его в Минкавказ". "Зачем этот вопрос поднимать по дороге? [...] Кто сегодня этот вопрос поднимает с точки зрения необходимости что-то делать?" - парировал мэр.

После этого Владимиров разозлился еще больше. "Александр Вячеславович, если ты думаешь, что ты Герой Советского Союза, то ни фига ты не герой", - заявил Владимиров. Он указал мэру, что если тот взялся за дорогу, то надо было вспоминать про нее в начале года. Затем он жестко спросил, готовы ли проект и экспертиза по дороге, и потребовал от Курбанова предоставить их в этот же день. "Не предоставишь — иди вон тогда. Я посмотрю, чтоб ты перестал врать", - заключил глава региона.

Это видео недельной давности, прояснили ситуацию в пресс-службе администрации Кисловодска. Как сообщил сотрудник пресс-службы, речь шла о строительстве школы на 1000 мест и детского сада на 280 мест в микрорайоне Мичурина/Заозерная и о проектировании дороги к этим объектам, которые должны быть сданы в эксплуатацию в 2021 году. "Проект существует, после совещания был предоставлен губернатору. За это время уже прошли другие совещания, на которых обсудили данный вопрос", – рассказал сотрудник пресс-службы, слова которого привел 11 октября NewsTracker.

Сегодня сам Александр Курбатов прокомментировал скандальный видеоролик. "Это рабочая обстановка, она зачастую носит эмоциональный характер. Очень высокая ответственность стоит перед всеми за реализацию нацпроекта. Люди работают на пределе, и надо выполнять задачи. А Владимир Владимирович отвечает за миллион вопросов в крае. Это рабочая ситуация, я думаю, у всех такое бывает", - сказал Курбатов, слова которого "Блокнот" сегодня разместил на своей странице в Instagram. На вопрос о том, обсуждали ли они с Владимировым утечку ролика в сеть, Курбатов ответил отрицательно. Также глава Кисловодска не взялся предположить, кто и зачем "слил" видео в сеть.

Комментаторы поспорили о работе Курбатова и посоветовали Владимирову призвать к ответу других мэров

Комментаторы жесткого разговора губернатора с мэром разделились на два лагеря. Часть из них осудили Владимирова за резкость и поддержали Курбатова, другие высказали претензии к работе мэра.

"Мы последняя надежда, чтобы сохранить его в кресле мэра!" - говорится в подписи к видеоролику разговора Владимирова с Курбатовым, опубликованному сегодня в Instagram-паблике "Типичный Кисловодск". Это сообщество имеет 55,5 тысячи подписчиков. Публикация за семь часов собрала 582 отметки "Нравится" и 144 комментария.

"Деловой, много сделал для Кисловодска, а какой он принял город???? Бюджет разворованный, да и не одним мэром. Надо помогать, а не критиковать", - пишет в обсуждении nataliatitorova. "Пусть идёт на отдых! Разочаровал очень. Конечно, он лучше, чем Луценко (Наталья Луценко руководила Кисловодском с ноября 2008 года по июль 2014-го – прим. "Кавказского узла") и все её предшественники. […] Что за руководитель, который даже диалог не умеет вести??" - отмечает k_a_w_a_s_a_k_i_ninja.

"Хороший у нас мэр. Чё вы гоните?! Лучше, чем все, кто был до него вместе взятые", - считает vegakmv. "Нормальный мэр у нас. Город принял после предшественников в руинах и полностью разворованный. Сделал достаточно и идёт на диалог с горожанами. Если все сошли с ума и верят, что появится святой, который не будет воровать и выполнять все капризы - то могу разочаровать, этого не будет никогда", - согласен felice_lana24.

"Почему нет ответа по поводу освещения на улицах. Как можно оставить людей без света. Дети вечером возвращаются с занятий по темноте. Кто ответит, в чем причина, это ведь продолжатся уже месяца три", - в свою очередь, высказывает претензии к Курбатову kononova82. "Нарзанные ванны перестали быть ваннами, а стали отелем. То, как их отреставрировали - отдельная история. А детские площадки... Слов нет!" - указывает katerinasljubovju, добавляя, что в городе всего две таких площадки, причем одна – "рядом с администрацией для показухи, на которой обосновались бездомные собаки". "Полный бардак, дороги просто жесть - ямы на ямах, постоянно бьём машины" - пишет goog21066.

"Он очень старается улучшить наш город", - заступается за Курбатова gulnarachipchikova. "Промахиваться может любой, а где гарантия, что придёт другой и не станет только хуже, с этим хоть понятно все и более-менее адекватно... Если посмотреть на соседние города в нашем регионе, то у нас не все так плохо, хоть сходить есть куда. С предыдущими мэрами вообще одно воровство было", - рассуждает niki_hissun.

"Это не мэр... При нем в администрацию вернулись все, кого оттуда выводили", - в свою очередь, пишет dr.cherenko, который поддержал Владимирова смайликом, означающим одобрение.

Поспорили пользователи соцсети и на странице "Блокнота" в Instagram (насчитывает 146 тысяч подписчиков), где также был размещен скандальный ролик. Публикация за сутки собрала 62,6 тысячи просмотров и 338 комментариев.

"Во т это губернатор дал! Жёстко он его", - пишет medovarnya_grechushnikovih. "Жёстко! Но справедливо. Молодец! Так и надо", - считает johnsef1. "Давно пора гнать, дороги хреновые по всему городу", - указывает mihasergeevich.

"Не верю в серьёзность "разгона" губернатора", - отмечает tamaraadigeeva. "По-моему, здесь просто показательное выступление", - считает valentinaevsik_. "Весь мир - театр, и люди в нем - актеры", - замечает nadezhda_malyuzh. ""Задолбали". А как вы нас всех задолбали, чинушки", - указывает anna_126rus.

Часть комментаторов посоветовала Владимирова призвать к ответу мэров других ставропольских городов.

"Правильно! Еще бы губернатор жестко поговорил с руководством администрации Ставрополя", - пишет marnat1506. "Пусть приедет в Будённовск, посмотрит на Аллею Памяти за 36 миллионов (качество выполненных работ), и в Буденновскую больницу, в которой люди лекарства, шприцы, капельницы за свой счёт покупают", - советует Владимирову aleksandr_kovalenko_77. "Надо каждому мэру таких разгонов давать, а то привыкли резину тянуть, да деньги в карман грести", - высказывается natalikva.