Аналитики оценили риски Меликова в решении вопроса о границе с Чечней

06 июня 2021, 12:50

Бывший глава Дагестана Владимир Васильев заморозил работу по уточнению границы с Чечней из-за угрозы потерять авторитет, и сменивший его Сергей Меликов рискует при решении этого вопроса столкнуться с недовольством, как жителей приграничных сел, так и федерального центра, указали опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", руководство Дагестана заморозило работу по уточнению границы с Чечней, но обязано будет выполнить требование федерального закона о госрегистрации недвижимости и решить этот вопрос до конца 2021 года, сообщил юрист Аббас Гайдаров. Без установленных границ Дагестан не сможет участвовать в федеральных программах, пояснил представитель общественной комиссии по определению границы Магомед Магомедов.

2 июня замглавы Минимущества Дагестана признал, что на границе Чечни и Дагестана есть спорные участки, судьбу которых необходимо решать путем переговоров, а глава министерства добавил, что границы должны быть условными, хоть и нуждаются в юридическом закреплении. Чеченская сторона готова приступить к переговорам в любое время, заверил спикер заксобрания Чечни Магомед Даудов.

У дагестанской стороны, в отличие от чеченской, нет единого мнения и "единоначалия" в вопросе определения и уточнения региональных границ, и именно это сыграло ключевую роль в приостановке уточнения границы между Дагестаном и Чечней, несмотря на то, что власти Дагестана упомянули в качестве основных технические причины, сказал корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

"С дагестанской стороны единоначалия не было, и здесь было сразу несколько голосов: правительственная комиссия, общественная комиссия и отдельные общественники", - пояснил он.

Журналист подчеркнул, что были и другие причины, которые побудили местные власти приостановить процедуру уточнения границ, но они были "менее важными" по сравнению с наличием "многих мнений с дагестанской стороны", которые не удалось свести к "общему знаменателю". "Поэтому никто не взял на себя смелость принять какое-то непопулярное для каких-то групп решение", - сказал Фатуллаев.

6 октября 2020 года Владимир Путин принял отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана и назначил врио главы республики члена Совета Федерации от Ставропольского края Сергея Меликова.

Определение и уточнение границ непосредственно на месте осуществляется сходами жителей сёл, местными приграничными муниципалитетами и республиканскими властями, а федеральному центру отведена роль наблюдателя в этом процессе, но новое руководство Дагестана при желании сможет решить вопрос с уточнением и определением границ, считает он.

Если новое руководство Дагестана возобновит уточнение границ с теми же процедурными подходами, которые были ранее, то это чревато повторением конфликтов на местном уровне, которые происходили на этой почве в предыдущие годы. "Если она [процедура по уточнению границ] возобновится с теми же характеристиками в объеме по той же теме, что было раньше, то [местные жители среагируют] также", - отметил он. Журналист также не исключил, что реакция может быть острее.

В июне 2019 года жители Кизляра демонтировали установленные чеченской стороной дорожные знаки "Шелковской район", что вызвало резонанс в обеих республиках. О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

Процессы по уточнению границ между Дагестаном и Чечней и настроения народа, возникшие связи с этим, могут быть использованы политическими силами на фоне приближающихся выборов, добавил Милрад Фатуллаев.

Бывший глава Дагестана Владимир Васильев приостановил процесс уточнения границы с Чечней, опасаясь последствий для своего политического авторитета и избегая возможного недовольства федерального центра, считает дагестанский политолог Эдуард Уразаев. "Владимир Васильев почувствовал, что добиться устраивающих всех решений по спорным участкам будет трудно, а виновным его сделают обе стороны, да ещё и какие-то деятели из "башен Кремля" будут недовольны. Он не захотел рисковать репутацией, и его расчёт оправдался в очередной раз уже в виде победы на праймериз партии "Единая Россия", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Советник президента Владимир Васильев, исполняющий обязанности заместителя секретаря генсовета "Единой России", победил в партийных праймериз по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы от Тверской области, сообщило 1 июня РИА "Новости".

По мнению политолога, разморозка процессов определения и уточнения границы между Дагестаном и Чечней может произойти в ближайшие месяцы, при этом руководство Дагестана будет решать судьбу спорных приграничных участков путем переговоров. "Видимо, Сергей Меликов рассчитывает на то, что аккуратными переговорами можно договориться по спорным участкам, и есть вероятность их начала в ближайшие месяцы", - предположил Эдуард Уразаев.

При необходимости уступки территорий будут происходить на взаимной основе, а кулуарное решение судьбы спорных участков является рискованным политическим шагом, считает политолог. "Уступки, если и будут, то, скорее, на взаимной основе, исходя или из географической, или экономической целесообразности. А закулисные ходы и уступки в этих вопросах слишком рискованны для любого политика", - сказал Уразаев.

Установление и уточнение границы между Дагестаном и Чечней на всех этапах проводятся и контролируются местными властями, а федеральный центр выступает только в качестве наблюдателя, считает политолог. "Но если процесс обострится, то тогда придётся координировать для удержания ситуации в правовых рамках. В других регионах роль федеральных властей несколько шире, но в СКФО федеральные власти более осторожны", - отметил Эдуард Уразаев.

Реакция жителей Дагестана будет спокойной только в случае соблюдения принципов прозрачности и открытости, а также если будет осуществляться информирование населения о судьбе спорных приграничных участков, отметил Уразаев, не исключив, что вопрос об определении и уточнении межрегиональной границы может быть использован в политических целях.

В начале июня 2020 года землемеры чеченской стороны установили на землях, граничащих с Гумбетовским районом Дагестана, колышки для вырисовывания границы, а Магомед Даудов призвал руководство Дагестана завершить демаркацию границы. Власти Дагестана проигнорировали это заявление, несмотря на резкий тон высказываний Даудова, заявившего, что уточнение границы инициировано именно дагестанской стороной.

Автор Telegram-канала "Спросите у Расула" Расул Асад также считает, что заморозка всех процедур по определению границы между Дагестаном и Чечней была продиктована нежеланием Владимира Васильева вступать в процессы, которые могли бы ударить по его политическому авторитету.

Васильев не захотел рисковать, потому что понимал, что он временно работает на Кавказе, считает Расул Асад. "Сама тема уточнения границ очень сложная, и любой исход мог бы отразиться на его политическом авторитете, и, соответственно, им этот вопрос был заморожен. При том что у Васильева был достаточно серьёзный политический вес", - сказал блогер корреспонденту "Кавказского узла".

Асад считает, что в случае возобновления процесса уточнения границ политика Дагестана не изменится, несмотря на смену руководства республики. По мнению блогера, важную роль в уточнении границ будут играть руководители сельских поселений и жители приграничных районов. "Властям нужно будет удовлетворить запрос жителей, которые живут в этих районах. Главный вопрос: смогут ли власти защитить права жителей приграничных сел", - сказал Асад.

По его мнению, для решения этого вопроса таким образом, чтобы были удовлетворены все стороны, нужен серьёзный политический ресурс и поддержка населения. "Здесь политическая патовая ситуация. Любое бездействие республиканской власти тоже сыграет против, как и любая активность", - пояснил он.

Власти должны считаться с мнением жителей, особенно жителей приграничных районов, не допуская никакого вмешательства и возможности манипулирования мнением людей, считает Расул Асад. По его мнению, ключевая роль в уточнении границ между субъектами остаётся за населением региона и региональными властями, а федеральный центр заинтересован лишь в окончании процедур по уточнению и закреплению региональных границ. Однако это не исключает возможность влияния каких-либо политических фигур на демаркационные процессы на федеральном уровне, отметил блогер.

"Думаю, что процессы по уточнению границ пройдут без политического вмешательства на федеральном уровне, хотя общая координация этих процессов федеральным центром все же проводится", - пояснил Расул Асад.

По мнению блогера, в возобновлении и завершении уточнения границ заинтересованы, прежде всего, жители приграничных районов, так как этот затянувшийся процесс создаёт "определенное напряжение" у жителей этих районов и служит "стимулятором неприязненных отношений". "У жителей приграничных сел бывают хорошие отношения, и никто не хочет из-за этой границы ссориться с соседями. И им всем хочется, чтобы все [процессы уточнения границ] побыстрее закончились", - пояснил Асад.

Он также не исключил, что политики могут попытаться использовать процессы уточнения границы между Дагестаном и Чечней в политических целях на фоне приближающихся выборов, однако попытки таких политических манипуляций будут "жёстко" пресекаться федеральным центром, считает Асад.

"Федеральный центр, скорее всего, не допустит использования этого вопроса в политических целях. Любые попытки такого рода будут пресекаться, в том числе с помощью силовиков, а любой политик, который захочет использовать этот вопрос в своих целях, может заплатить за это очень дорого", - сказал Расул Асад.

По мнению блогера, единственной политической силой, которая может, как выиграть, так и проиграть из-за процессов по уточнению границ, - это республиканские власти и лично Сергей Меликов. При этом врио главы Дагестана сможет заработать максимальный политический авторитет и рассчитывать на поддержку народа, если решит вопрос с границей с максимально возможным учётом мнения жителей республики, считает блогер.

Владимир Васильев, будучи руководителем Дагестана, приостановил процесс уточнения границы между Дагестаном и Чечней, так как этот вопрос приобретал остроту и стимулировал негативные настроения среди населения, подтвердил заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

"Этот вопрос был отложен на неопределенное время при взаимной договоренности спикеров парламентов Чечни и Дагестана - Магомеда Даудова и Хизри Шихсаидова", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что работа по определению и уточнению границы между двумя республиками до сих пор приостановлена.

Журналист выразил надежду, что смена руководства Дагестана и приход Сергея Меликова положительно повлияет на ситуацию. "Надо надеяться, что Сергей Меликов как глава Дагестана будет отстаивать интересы дагестанского народа", - отметил Магомедов.

При этом он подчеркнул, что в рамках обсуждения вопроса по уточнению границ возможны и допустимы взаимные равнозначные компромиссы. Процесс определения и уточнения региональных границ - это прерогатива местных муниципальных властей, хотя при определенных условиях эти процессы могут затронуть и федеральные структуры, отметил Магомедов.

По его мнению, если процесс уточнения и определения границы будет носить односторонний характер, не учитывая интересы обеих республик, и будут "определенные элементы несправедливости", то это может вызвать протесты у местных жителей. А протестные настроения, возникшие на фоне процессуальной несправедливости, могут быть использованы в политических целях, сказал Магомедов.

"Они [протестные настроения] могут политизироваться и использоваться разными силами на фоне приближающихся выборов", - пояснил он, добавив, что любые политические силы, включая действующие правительственные партии, смогут заработать авторитет, используя тему определения и уточнения границ между Дагестаном и Чечней.

Напомним, спорные земли на границе Ножай-Юртовского района Чечни и Гумбетовского района Дагестана используются сельчанами для сезонного выпаса скота. Между чабанами из Чечни и Дагестана, которые пасут отары на отгонных землях, конфликты не возникали, заявили ранее жители Ножай-Юртовского района. При этом они настаивают, что спорные земли всегда принадлежали Чечне.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".