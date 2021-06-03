Чечня и Дагестан отчитались о готовности к переговорам по границе

03 июня 2021, 15:58

На границе Чечни и Дагестана есть спорные участки, судьбу которых необходимо решать путем переговоров, заявил замглавы Минимущества Дагестана, а глава ведомства счел, что границы должны быть условными, хоть они и нуждаются в юридическом закреплении. Чеченская сторона готова приступить к переговорам в любое время, отреагировал сегодня спикер заксобрания Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 июня 2020 года дагестанское издание "Новое дело" опубликовало статью Андрея Меламедова и Гаджимурада Сагитова, в которой говорилось о том, что руководство республики не отстаивает интересы жителей Гумбетовского района в споре с Чечней о границах. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов выразил готовность доказать некорректность озвученных в статье данных. Главред "Нового дела" Гаджимурад Сагитов в ответ назвал главной проблемой в споре о границах молчание дагестанских властей. Для наименее конфликтного разрешения вопроса следует задействовать механизмы шариатского права, полагает глава дагестанского отделения партии "Гражданская инициатива" Мухаммад Цези. Спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов 23 июня 2020 года объяснил молчание по вопросу определения границы с Чечней переключением внимания на проблемы, связанные с эпидемией, а также организацией голосования по поправкам в Конституции России.

В начале июня 2020 года землемеры чеченской стороны установили на приграничных с Гумбетовским районом Дагестана землях колышки для вырисовывания границы. После этого спикер чеченского парламента Магомед Даудов призвал руководство Дагестана завершить демаркацию границы. Власти Дагестана проигнорировали это заявление, несмотря на резкий тон высказываний Даудова, заявившего, что уточнение границы инициировано именно дагестанской стороной.

Чечня готова к переговорам по поводу границы с Дагестаном, заявил сегодня спикер законодательного собрания Чечни Магомед Даудов.

"Мы в любое время готовы сесть за стол переговоров. Любой вопрос наши братские республики могут и должны решать сообща, учитывая взаимные интересы и руководствуясь укреплением добрососедских отношений", – процитировали его слова "Вести республики".

Физическая работа по установлению границ Дагестана уже проведена, сообщило 2 июня Минимущество Дагестана в своем Instagram.

На границе Чечни и Дагестана есть спорные участки, сообщил замминистра Минимущества Дагестана Хабиб Джанаев. "Чеченская Республика внесла данные в ЕГРН по муниципалитетам, нами эта работа была проведена ещё в 2008 году. В связи с этим выявляется накладка. Мы заявили правительству, что готовы к переговорам. Такая же позиция и у соседней республики. Мы готовы обсуждать, вносить коррективы, вносить данные в ЕГРН для постановки на учёт", – привел его слова 2 июня "Черновик".

Участки границы, о принадлежности которых могут возникнуть споры, уже известны, отметил глава Минимущества Дагестана Заур Эминов. "Хотя в моём представлении границы между субъектами должны быть условными. Я понимаю, что есть юридическая сторона этого дела, должны внести в реестр. Исторически так сложилось, что вот здесь моя территория, вот здесь моего соседа. И если люди с твердым намерением садятся за стол переговоров, они придут к компромиссу, сделают шаг для сохранения добрососедских отношений, чтобы могли ходить к друг к другу", – привело его слова издание.

Спорные земли на границе Ножай-Юртовского района Чечни и Гумбетовского района Дагестана используются сельчанами для сезонного выпаса мелкого рогатого скота. Между чабанами из Чечни и Дагестана, которые пасут отары на отгонных землях, конфликты не возникали, заявили ранее жители Ножай-Юртовского района. При этом они настаивают, что спорные земли всегда принадлежали Чечне.

"Кавказский узел" сообщал, что в июне 2019 года жители Кизляра демонтировали установленные чеченской стороной дорожные знаки "Шелковской район", что вызвало резонанс в обеих республиках. О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".