Аналитики указали на ключевую роль Кремля в демаркации между Чечней и Дагестаном

10 июня 2021, 19:46

В вопросе о границе между Чечней и Дагестаном выиграет сторона, поддержанная федеральным центром, полноценные переговоры между республиками исключены, считают глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и политолог Али Магомадов.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший глава Дагестана Владимир Васильев, по мнению аналитиков, заморозил работу по уточнению границы с Чечней из-за угрозы потерять авторитет, а сменивший его Сергей Меликов рискует при решении этого вопроса столкнуться с недовольством как жителей приграничных сел, так и федерального центра - закон о госрегистрации недвижимости предписывает решить этот вопрос до конца 2021 года. Без установленных границ Дагестан не сможет участвовать в федеральных программах, отметил представитель общественной комиссии по определению границы Магомед Магомедов.

2 июня замглавы Минимущества Дагестана признал, что на границе Чечни и Дагестана есть спорные участки, судьбу которых необходимо решать путем переговоров, а глава министерства добавил, что границы должны быть условными, хоть и нуждаются в юридическом закреплении. Чеченская сторона готова приступить к переговорам в любое время, заверил спикер заксобрания Чечни Магомед Даудов.

На демаркации границ между Чечней и Дагестаном настаивает именно Кремль, власти Чечни не стали бы поднимать тему границ без согласования с федеральным центром либо прямого указания сверху, указал глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. По его мнению, демаркация не нужна, а полноценных переговоров об этом между Чечней и Дагестаном не будет.

"Зачем-то переделываются устоявшиеся границы, снова вскрывается кавказская рана передела земель, нанесенная во время чечено-ингушской демаркации. Из-за передела чеченцы и ингуши чуть ли не воюют! И в данной ситуации нет слова «договориться». Чечня лишь спросит у Кремля: разрешаете нам менять границы? Оттуда и будет решение", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Кутаев.

Соглашение о чечено-ингушской границе, подписанное в сентябре 2018 года, привело к массовым народным протестам. Активисты обвинили главу Ингушетии Юнуса-Бека Евкурова в передаче части ингушских земель соседней республике. В мае были избиты сотрудники ингушского заповедника "Эрзи", часть которого оказалась на территории Чечни. "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", рассказывая о проследовании противников соглашения.

Как Меликов поведет себя на переговорах о границе, не важно, потому что решение о демаркации принимает не он, заявил Кутаев. ""Сила позиций", "опыт Меликова", "переговоры" – это лишь слова. Решение принимается сверху, а засим и опыт не важен", -пояснил Руслан Кутаев. По его мнению, то, что Чечня уже сейчас фактически использует спорные участки, говорит о готовности Кремля окончательно передать эти земли республике.

Проблема спорных участков создается искусственно, считает политолог Али Магомадов. Еще в 1983 году на границе Ножай-Юртовского района Чечни и Гумбетовского района Дагестана работали геодезисты, и согласно кадастровой карте, спорные земли были официально признаны частью территории тогдашней Чечено-Ингушетии, указал он корреспонденту "Кавказского узла"

"В то время, да и сейчас тоже, на этих пастбищах пасут свои отары дагестанцы. Раньше это были угодья самого крупного колхоза имени Калинина в Ножай-Юрте, сейчас это земли ножай-юртовского госхоза. Между чабанами двух республик никогда не было никаких конфликтов. Но кому-то нужно поднимать этот вопрос о границах. Думаю, это не нужно ни Чечне, ни Дагестану", - заявил политолог.

Важнее, по его мнению, претворить в жизнь территориальные изменения, предусмотренные принятым 26 апреля 1991 года законом "О реабилитации репрессированных народов". "Выполнение этого закона, как и в случае с Ингушетией, так и в случае Чечни и Дагестана, всегда остается на самом последнем месте", - посетовал Магомадов.

Чеченцы, проживающие в Новолакском районе Дагестана, вот уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, на территории которого жили их предки до сталинской депортации. Власти обещали выполнить их требования, но камнем преткновения стала необходимость переселить лакцев, живущих на этой территории. За что ауховцы упрекают дагестанских чиновников, и как власти планируют решить их проблему, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Как считает политолог, есть две правды: правда историческая, которая за чеченской стороной, и правда сегодняшнего дня, которая за дагестанской стороной. "Но есть и третий участник этого спора, который старается в этих спорных вопросах держаться в стороне - это федеральный центр. Именно он делает все, чтобы заморозить выполнение закона о территориальной реабилитации, потому что территориальная реабилитация должна проводиться с учетом каких-то компенсационных выплат людям, которые вынуждены будут покидать обжитые ими места", - полагает Али Магомадов.

В отличие от Руслана Кутаева, Магомадов считает, что федеральный центр уклоняется от решения вопроса о границе между двумя республиками, хотя как раз и должен этим заниматься. "В плане демаркации границ между Чечней и Дагестаном Васильев ничего не сделал, и со сменой власти в Дагестане передал Маликову нерешенные территориальные проблемы. Хотя, по большому счету, ни Чечня, ни Дагестан не должны решать эти территориальные вопросы. Это должен решать федеральный центр, который на сегодняшний день с красивой миной при плохой игре хочет быть сторонним арбитром", - заявил политолог.

По мнению Магомадова, проблема приграничных земель, которая возникла между Чечней и Ингушетией и возникает между Чечней и Дагестаном, в недалеком будущем будет актуальна для всего Северного Кавказа. "И это произойдет, как только в России ослабнет федеральный центр. Территориальные претензии друг к другу множатся с каждым днем, и нет метода справедливого их решения. Сегодня же реальность такова, что прав будет только тот, кто сильнее. И кого поддерживает федеральный центр", - заключил политолог.

Еще одной спорной территорией на Северном Кавказе является Пригородные район, который после депортации ингушей и чеченцев в 1944 году был выделен из состава Чечено-Ингушской АССР и передан Северной Осетии. После распада СССР это привело к вооруженному конфликту, сообщается в справочном материале "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

В свою очередь, историк Муса Зелимханов считает, что специальная рабочая группа сможет успешно разрешить спорные вопросы о границе между Чечней и Дагестаном. При этом он не считает заявления спикера чеченского парламента Магомеда Даудова попыткой сильной стороны навязывать свои правила игры.

"Здесь не идет речи об отторжении каких-либо земель. Указанная необходимость продиктована сегодняшними реалиями с целью разграничения хозяйственной деятельности, более эффективного использования угодий, относящихся к тому или иному субъекту. Несмотря на то, что земельный вопрос на Кавказе с давних пор считается актуальным, все же в разрешении возникшей ситуации априори не может возникнуть особых разночтений, так как в наличии у обеих сторон имеются карты и прочие документы, являющиеся надежным безошибочным ориентиром", - сказал Зелимханов корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".