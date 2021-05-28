Избиение в заповеднике "Эрзи" стало следствием демаркации границы Чечни и Ингушетии

28 мая 2021, 16:39

Треть заповедника "Эрзи" оказалась на территории Чечни в результате соглашения о новой административной границе Ингушетии в сентябре 2018 года. После избиения сотрудников работа на чеченском участке уже не ведется, сообщило руководство заповедника.

"Кавказский узел" писал, что четыре сотрудника заповедника "Эрзи" написали в полицию заявления об избиении 21 мая на чеченском участке заповедника. Один из избитых был госпитализирован с сотрясением мозга, у остальных диагностированы ушибы и гематомы. И МВД Чечни, и МВД Ингушетии начали проверку.

Заповедник "Эрзи" частично оказался на территории Чечни в 2018 году, в результате демаркации границы между двумя республиками. К разделению заповедника это не привело, поскольку он находится в федеральном ведении, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель директора по охране заповедника. Всего заповедник занимает около 36 тысяч гектаров, к Чечне теперь относятся 12 из них. Граница между республиками проходит на этом участке по реке Фортанге, с одного берега на другой можно перебраться вброд. Появление сотрудников "Эрзи" на территории Чечни было абсолютно законным, подчеркнул замдиректора по охране.

Соглашение о чечено-ингушской границе, подписанное в сентябре 2018 года, привело к массовым народным протестам. Активисты обвинили главу Ингушетии Юнуса-Бек Евкурова в передаче части ингушских земель соседней республике. "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", рассказывая там о проследовании противников соглашения.

Нападавшие сожгли автомобиль сотрудников заповедника

Люди, напавшие на сотрудников заповедника, сожгли их служебный автомобиль UAZ Hunter, сообщил замдиректора заповедника, осмотревший сгоревшую машину на следующий день после инцидента. Автомобиль остался на территории, и замдиректора по охране заповедника встретили около 20 вооруженных сотрудников ОМВД по Серноводскому району республики. Силовики, по словам замглавы заповедника, расспросили, зачем тот приехал, а затем отпустили.

"Мне удалось осмотреть машину. Я не заметил на ней пулевых отверстий. Но она полностью выгорела. Стоит выжженный каркас. Очевидно, ее подожгли", - сказал замдиректора по охране.

После нападения на сотрудников заповедника их коллеги уже не пытались работать на чеченском участке, добавил заместитель директора. О том же корреспонденту "Кавказского узла" сообщил и начальник отдела охраны "Эрзи". "После того, как часть заповедника перешла Чечне, наши сотрудники покинули территорию соседней республики и больше туда не возвращались. Чеченская сторона, насколько мне известно, не ведет работ", - сказал он.

Как утверждает замглавы "Эрзи", избиение четырех сотрудников - первый инцидент такого рода со времени демаркации. "До этого никаких проблем не возникало. Работали [на территории Чечни] спокойно", - сообщил он, подчеркнув, что и сам часто посещал чеченскую часть "Эрзи". Чеченцы "были скорее дружелюбными", указал замдиректора заповедника. "Например, как-то раз у меня спустило колесо. И мне сразу на подмогу приехали чеченцы, отремонтировали, и я спокойно уехал", - рассказал замдиректора по охране.

В отличие от него, начальник отдела охраны заявил, что прежде не раз сталкивался с агрессией в чеченской части "Эрзи". По его словам, местные силовики несколько раз срывали работы на этой территории. "Они требуют покинуть территорию, так как тут действует режим КТО (контртеррористической операции. - Прим. "Кавказского узла"). Каждый раз нам говорили: вы находитесь здесь незаконно", - рассказал глава отдела.

Избитый сотрудник "Эрзи" остается в больнице

В Сунженской районной больнице остается один из четырех избитых экологов. По словам замдиректора по охране заповедника, его состояние улучшилось. В медучреждении корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что пациент пошел на поправку, однако речь о выписке не идет. Помимо сотрясения мозга, у него многочисленные гематомы на ногах, болят почки.

По данным замдиректора по охране заповедника, МВД Ингушетии завершило проверку и передало всю информацию чеченским коллегам. Однако представитель ингушской полиции Арсамак Аушев не смог ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. "Этим данными я не обладаю", - сказал Аушев корреспонденту "Кавказского узла". В МВД Чечни отказались давать комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

Проблема границы сохраняется на неофициальном уровне

Напряженность в вопросе о границе сохраняется на уровне жителей Чечни и Ингушетии, считает старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Есть проблема не на уровне регионов, а между населением Чечни и Ингушетии. Власти уже обо всем договорились - вряд ли можно говорить о том, что руководство республик втянуто в конфликт", - сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Магомед Даудов в начале мая встретился с лидерами ингушского движения "Мехк-Кхел", чтобы обсудить вопрос о спорных землях. Переговоры прошли в спокойной обстановке, что дает надежду на разрешение спора цивилизованным путем, указали пользователи соцсетей. Любые переговоры о спорных землях на границе Ингушетии и Чечни лучше, чем конфронтация, указали в связи с этим Руслан Кутаев и Екатерина Сокирянская.

В случае обострения конфликта Ярлыкапов не исключил новые аресты активных участников протестов в Ингушетии. "Власти уже продемонстрировали, что будет с теми, кто ведет активную деятельность", - отметил ученый.