Сотрудники заповедника "Эрзи" озвучили подробности конфликта на границе с Чечней

26 мая 2021, 16:54

Один из избитых на границе с Чечней сотрудников ингушского заповедника "Эрзи" остается в больнице, еще трем госпитализация не потребовалась. Инцидент произошел на территории заповедника "Эрзи", которая административно расположена в Чечне, уточнили сотрудники заповедника на условиях анонимности. В МВД Ингушетии отказались оглашать детали происшествия.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая четверо соцсети сообщили, что четверо сотрудников заповедника "Эрзи" были задержаны полицией Чечни и доставлены в райотдел и были избиты. Полиция Ингушетии и Чечни приступила к совместной проверке сообщения.

Инцидент произошел 21 мая на территории Сунженского района Чечни, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник заповедника "Эрзи", отказавшийся назвать свое имя. По его словам, в тот день четверо сотрудников заповедника перешли с левого берега реки Фортанги, разделяющей Ингушетию и Чечню, на правый, то есть на чеченскую сторону. В лесу их встретили сотрудники чеченской части заповедника и потребовали покинуть территорию. Сотрудники заповедники повиновались, но когда дошли до Фортанги, наткнулись на нескольких мужчин без опознавательных знаков. Те избили их и сбросили их в реку, сообщил сотрудник заповедника.

Пострадавшие перешли на территорию Ингушетии и отправились в больницу, где у них диагностировали ушибы и гематомы. У одного из избитых обнаружили сотрясение мозга, рассказал сотрудник заповедника. Серьезных травм, по его словам, у пострадавших нет.

Другой сотрудник заповедника, также не назвавший своего имени, уточнил корреспонденту "Кавказского узла", что все четверо работников заповедника получили медпомощь в Сунженской районной больнице. Троих сразу отпустили домой, а четвертый был госпитализирован и до сих пор находится в больнице. В больнице корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили данную информацию, отметив, что госпитализированный пациент находится в состоянии средней тяжести, жизни больного ничто не угрожает.

После снятия побоев пострадавшие написали заявление в полицию, их приняло Сунженское РОВД Ингушетии, указал сотрудник заповедника. Поскольку инцидент произошел на территории Чечни, расследованием дела будут заниматься чеченские полицейские - заявления, поданные в Ингушетии, передадут в Чечню, отметил он. "Как это будет осуществляться, пока вопрос. Сейчас расследование ведет Чечня", - подчеркнул сотрудник заповедника.

По его информации, руководство "Эрзи" обратилось в Минприроды РФ с просьбой взять ситуацию на контроль и направило заявление в Генпрокуратуру РФ с просьбой проконтролировать ход следствия. Оба сотрудника заповедника указали "Кавказскому узлу", что территория, на которой произошло избиение, находится в ведении заповедника "Эрзи", хотя административно расположена в Чечне.

Расследование ведется и МВД Чечни, и МВД Ингушетии, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель ингушской полиции Арсамак Аушев. По его словам, взаимодействие ведомств необходимо, потому что инцидент произошел на административной границе. "В данный момент проводится проверка. Давать подробную информацию мы не можем, так как эпизод чувствителен для общественности. Непроверенная или половинчатая информация может серьезно усугубить ситуацию. По моим данным, проверка не затянется и займет еще несколько дней", - сказал Аушев. В МВД Чечни "Кавказскому узлу" в комментариях отказали.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением информации об обращениях администрации заповедника "Эрзи" в Минприроды России и Генпрокуратуру, сайта у заповедника нет.