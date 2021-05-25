25 мая 2021, 19:56

Полиция начала проверку задержания сотрудников заповедника "Эрзи" на границе Чечни и Ингушетии

Четверо сотрудников заповедника "Эрзи" были задержаны полицией Чечни и доставлены в райотдел, трое сотрудников были избиты, следует из сообщения в социальных сетях. Полиция Ингушетии и Чечни приступила к совместной проверке сообщения.

21 мая трое сотрудников государственного заповедника "Эрзи", которые находились по службе  в районе реки Фортанги,  были незаконно захвачены, избиты и доставлены в Серноводский РОВД Чечни, следует из сообщения в Instagram-паблике "Новости Ингушетии". Полицейские также подожгли служебный транспорт сотрудников заповедника. 22 мая также был задержан и незаконно доставлен в Серноводский РОВД один из руководителей заповедника, отмечается в сообщении.

Полиция Ингушетии начала проверку задержания сотрудников заповедника. "По факту задержания сотрудников ФГБУ "Государственный природный заповедник "Эрзи" и повреждения их имущества МВД по Республике Ингушетия совместно с МВД по Чеченской Республике проводит проверку", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, в сентябре 2018 года руководители Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе, которое вызвало массовые протесты среди ингушей. В марте 2019 года на акции в Магасе произошли столкновения между протестующими и силовиками. За этим событием последовали массовые аресты ингушских активистов. К 16 апреля 2021 года были осуждены 34 активиста. С ноября 2020 года на Ставрополье рассматривается дело семи лидеров ингушских протестов, обвиненных в создании экстремистского сообщества.

Как писал "Кавказский узел", соглашение о границе между Чечней и Ингушетией поставило вопрос о судьбе заповедника "Эрзи", расположенного в горах Северного Кавказа на территории Джейрахского и Сунженского районов Ингушетии, территория которого граничит в том числе и с Чеченской Республикой. Экологи опасались, что из-за соглашения из заповедника "Эрзи" будут исключены территории, которые отошли Чечне. При этом ингушские активисты сообщали о строительных работах и вырубке деревьев на участке заповедника, который был отнесен к Чечне.

Примечание:

"Пользователи соцсетей отреагировали на встречу ингушских активистов с Даудовым", "Аналитики приветствовали идею провести переговоры о границе Ингушетии и Чечни", "Чеченские зрители положительно оценили ленту о протестах в Ингушетии".

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