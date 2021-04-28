Аналитики приветствовали идею провести переговоры о границе Ингушетии и Чечни

28 апреля 2021, 02:11

Любые переговоры о спорных землях на границе Ингушетии и Чечни лучше, чем конфронтация, заявили Руслан Кутаев и Екатерина Сокирянская, комментируя сообщение о подготовке встречи лидеров "Мехк-Кхела" и спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. Федеральный центр для себя вопрос с границей уже закрыл, но ингушские активисты периодически к нему возвращаются, отметил Тимур Акиев.

Как писал "Кавказский узел", ингушское движение "Мехк-Кхел" 25 апреля разместило обращение к спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову с предложением встретиться и оценить аргументы, которые приводят в споре о землях ингушская и чеченская стороны. Даудов ответил на обращение 26 апреля. Он предложил провести встречу в Пятигорске.

В сентябре 2018 года руководители Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе, которое вызвало массовые протесты среди ингушей. В марте 2019 года на акции в Магасе произошли столкновения между протестующими и силовиками. За этим событием последовали массовые аресты ингушских активистов. К 16 апреля 2021 года были осуждены 34 активиста. С ноября 2020 года на Ставрополье рассматривается дело семи лидеров ингушских протестов, обвиненных в создании экстремистского сообщества.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев приветствует инициативу провести встречу старейшин "Мехк-Кхела" и спикера парламента Чечни Магомеда Даудова.

"В любом случае то, что они договорились встретиться и обсудить вопросы границы - уже хорошо. Мне кажется, Даудов доведет до собеседников, что вопрос границ - это не в компетенции ни чеченских, ни ингушских властей. В целом нет сомнений, что это обсуждения можно только приветствовать. Любая встреча лучше любой конфронтации", - сказал он 27 апреля корреспонденту "Кавказского узла".

В декабре 2020 года представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых, к которому принадлежит Сираждин Султыгов, сделали видеообращение с критикой чеченских властей за то, что те не выдают тела уроженцев республики, погибших при нападении на силовиков в Грозном, и не отпускают задержанных родственников погибших. Это вызвало резко негативную реакцию властей Чечни, а родственники убитого полицейского объявили ингушскому тейпу кровную месть. Примирение произошло в ходе последовавшего за этим визита Тимурзиевых и Султыговых в Грозный. Пользователи соцсетей предположили, что представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых пошли на поводу у чеченских властей и согласились участвовать в организованном ими примирении кровников ради того, чтобы освободили задержанных в Чечне уроженцев Ингушетии.

По мнению Кутаева тот факт, что один из лидеров "Мехк-Кхела" Сираждин Султыгов является представителем тейпа Тимурзиевых-Султыговых, никак не ослабляет позицию ингушской стороны на переговорах. "В "Мехк-Кхеле" не только они, но и представители других тейпов. Я уверен, что эту встречу представителей "Мехк-Кхела" с Даудовым не стоит рассматривать в контексте событий, связанных с Тимурзиевыми-Султыговыми. Вопрос касается границ, а не других событий", - отметил он.

Руководитель ингушского регионального отделения Правозащитного центра "Мемориал"* Тимур Акиев считает позитивным явлением возможное обсуждение с Даудовым вопроса о границах.

"Я не вижу ничего плохо в том, что Султыгов или кто-либо другой будет обсуждать этот вопрос с председателем парламента Чечни. Или ещё с кем-то с чеченской стороны. Если есть такая необходимость обсуждать, если обе стороны считают, что есть, что обсуждать - то почему бы и нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, если есть возможность вести диалог, то надо воспользоваться этим, даже несмотря на позицию федерального центра. "Несмотря на то, что федеральный центр для себя этот вопрос с границей уже закрыл, как минимум с ингушской стороны общественность периодически к нему возвращается. И, очевидно, эти сигналы доходят до руководства Чечни. Хорошо, что они именно так реагируют, приглашают к диалогу, а не игнорируют полностью мнение ингушской стороны", - отметил он.

Один из авторов обращения, представитель "Мехк-Кхела" Сираждин Султыгов отметил, что позиция организации - это солидарная точка зрения, а не частная инициатива.

"Это не только мнение нескольких людей, это общая позиция организации. Все согласны с этим решением", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, решение вести обсуждение исходит из логики общественной дипломатии. Он также сообщил, что сейчас ведутся переговоры о месте и времени проведения встречи.

Директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская считает положительной такого рода "народную дипломатию" для снятия напряженности в отношениях между чеченцами и ингушами.

"Если не было никакого принуждения, и эта встреча по обоюдному согласию, то в общем и целом ничего плохого нет, наоборот, замечательно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Сокирянской, такую встречу можно назвать прогрессом. "Диалог же всегда прогресс. Всегда лучше говорить, чем ругаться. Поэтому любой конструктивный диалог, тем более какой-то неформальный, мне кажется, всегда хорош", - резюмировала она.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о пограничных спорах Чечни с соседними республиками - на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".