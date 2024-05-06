06 мая 2024, 01:55

Две сотрудницы конезавода на Ставрополье уволены после информации о гибели лошадей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Александровском округе Ставропольского края уволены две сотрудницы конезавода, которые рассказали о массовой гибели лошадей.

Как писал "Кавказский узел", в Ставропольском крае в начале мая возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными на конезаводе в Александровском округе. О массовой гибели от голода лошадей заявляли в соцсетях зоозащитники, после чего этой историей заинтересовались в МВД, прокуратуре и Следственном комитете.

Две работницы конезавода в Александровском округе уволены за то, что рассказали журналистам о гибели лошадей. Их не пустили на работу, сообщив, что они уволены, пишет 5 мая издание "Подъем" в своем телеграм-канале.

По словам депутата Госдумы Владимира Бурматова, такое увольнение - "явное нарушение трудового законодательства, потому что для увольнения должны быть основания". "Они явно уволены просто, скажем так, по политическим мотивам, то есть как люди, не согласные с этой абсолютно вопиющей ситуацией, связанной с издевательством над животными", - приводит его слова издание.

Бурматов также заявил, что направил запросы в прокуратуру и трудовую инспекцию.

Зоозащитники, которые подняли тревогу из-за ситуации на конезаводе, сообщили, что, несмотря на усилия ветеринаров, накануне умерла еще одна из лошадей, информируют "Вести Ставрополье".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле сочинские зоозащитники подали в прокуратуру заявление с требованием добиться ужесточения наказания по делу о жестоком обращении с животным. Мужчина был приговорен к условному сроку за жестокую расправу над собакой в общественном месте. Суд назначил ему по части 1 статьи 245 УК РФ полтора года условного срока.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"В акции против жестокого обращения с животными в Краснодаре приняли участие 30 человек", "На объявленный в Сочи тендер на утилизацию бродячих животных не подано ни одной заявки", "В Адыгее в результате нападения собак пострадал 11-летний ребенок".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 мая 2024, 02:54

06 мая 2024, 00:56

05 мая 2024, 23:57

05 мая 2024, 22:58

05 мая 2024, 21:59

  • Правозащитники признали политзаключенной Ление Умерову

    Уголовное преследование Ление Умеровой, которая была задержана на КПП в Северной Осетии и обвинена в шпионаже, противоречит Женевской Конвенции о защите гражданского населения, заявил правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи