Две сотрудницы конезавода на Ставрополье уволены после информации о гибели лошадей

06 мая 2024, 01:55

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В Александровском округе Ставропольского края уволены две сотрудницы конезавода, которые рассказали о массовой гибели лошадей.

Как писал "Кавказский узел", в Ставропольском крае в начале мая возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными на конезаводе в Александровском округе. О массовой гибели от голода лошадей заявляли в соцсетях зоозащитники, после чего этой историей заинтересовались в МВД, прокуратуре и Следственном комитете.

Две работницы конезавода в Александровском округе уволены за то, что рассказали журналистам о гибели лошадей. Их не пустили на работу, сообщив, что они уволены, пишет 5 мая издание "Подъем" в своем телеграм-канале.

По словам депутата Госдумы Владимира Бурматова, такое увольнение - "явное нарушение трудового законодательства, потому что для увольнения должны быть основания". "Они явно уволены просто, скажем так, по политическим мотивам, то есть как люди, не согласные с этой абсолютно вопиющей ситуацией, связанной с издевательством над животными", - приводит его слова издание.

Бурматов также заявил, что направил запросы в прокуратуру и трудовую инспекцию.

Зоозащитники, которые подняли тревогу из-за ситуации на конезаводе, сообщили, что, несмотря на усилия ветеринаров, накануне умерла еще одна из лошадей, информируют "Вести Ставрополье".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле сочинские зоозащитники подали в прокуратуру заявление с требованием добиться ужесточения наказания по делу о жестоком обращении с животным. Мужчина был приговорен к условному сроку за жестокую расправу над собакой в общественном месте. Суд назначил ему по части 1 статьи 245 УК РФ полтора года условного срока.