Зоозащитники добились внимания силовиков к гибели лошадей под Ставрополем

02 мая 2024, 10:29

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В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными на конезаводе в Александровском округе. О массовой гибели от голода лошадей заявляли в соцсетях зоозащитники, после чего этой историей заинтересовались в МВД, прокуратуре и Следственном комитете.

Около полусотни лошадей погибли от голода на конезаводе в Ставропольском крае, животные были вынуждены питаться собственными экскрементами, утверждали местные зоозащитники.

Трупы лошадей лежат на территории завода по несколько месяцев, а живые кони просто по ним ходят, передал телеканал "Звезда" со ссылкой на волонтера Яну Кучеренко.

Как рассказала 1 мая заводчица Тамара Калашникова, под угрозой оказалась Терская порода лошадей, которую создали еще по инициативе маршала Буденного для комплектования кавалерии Красной Армии отечественными лошадьми с улучшенными качествами. По ее словам, основное поголовье этих животных содержится именно на этом конном заводе в Ставропольском крае.

Позже в службе заявили, что специалисты краевого управления ветеринарии во время выезда обнаружили на конном заводе истощенных животных и дефицит кормов, но погибших животных в день выезда не территории не было, передает ТАСС.

В региональном МВД 1 мая сообщили, что по факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело и заявленные зооволонтерами сведения проверяются.

Ход и результаты расследования уголовного дела также контролирует прокурора края, отметили в прокуратуре Ставрополья.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по этой истории. Ведомство также ходатайствовало о передаче в ему этого уголовного дела от МВД, сказано в сообщении, опубликованном 1 мая в телеграм-канале СКР России.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле сочинские зоозащитники подали в прокуратуру заявление с требованием добиться ужесточения наказания по делу о жестоком обращении с животным. Мужчина был приговорен к условному сроку за жестокую расправу над собакой в общественном месте. Суд назначил ему по части 1 статьи 245 УК РФ полтора года условного срока.