Истощенные лошади. Фото: Северо-Кавказское управление Россельхознадзора

02 мая 2024, 10:29

Зоозащитники добились внимания силовиков к гибели лошадей под Ставрополем

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными на конезаводе в Александровском округе. О массовой гибели от голода лошадей заявляли в соцсетях зоозащитники, после чего этой историей заинтересовались в МВД, прокуратуре и Следственном комитете.

Около полусотни лошадей погибли от голода на конезаводе в Ставропольском крае, животные были вынуждены питаться собственными экскрементами, утверждали местные зоозащитники.

Трупы лошадей лежат на территории завода по несколько месяцев, а живые кони просто по ним ходят, передал телеканал "Звезда" со ссылкой на волонтера Яну Кучеренко.

Как рассказала 1 мая заводчица Тамара Калашникова, под угрозой оказалась Терская порода лошадей, которую создали еще по инициативе маршала Буденного для комплектования кавалерии Красной Армии отечественными лошадьми с улучшенными качествами. По ее словам, основное поголовье этих животных содержится именно на этом конном заводе в Ставропольском крае.

Позже в службе заявили, что специалисты краевого управления ветеринарии во время выезда обнаружили на конном заводе истощенных животных и дефицит кормов, но погибших животных в день выезда не территории не было, передает ТАСС.

В региональном МВД 1 мая сообщили, что по факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело и заявленные зооволонтерами сведения проверяются.

Ход и результаты расследования уголовного дела также контролирует прокурора края, отметили в прокуратуре Ставрополья.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по этой истории. Ведомство также ходатайствовало о передаче в ему этого уголовного дела от МВД, сказано в сообщении, опубликованном 1 мая в телеграм-канале СКР России.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле сочинские зоозащитники подали в прокуратуру заявление с требованием добиться ужесточения наказания по делу о жестоком обращении с животным. Мужчина был приговорен к условному сроку за жестокую расправу над собакой в общественном месте. Суд назначил ему по части 1 статьи 245 УК РФ полтора года условного срока.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"В акции против жестокого обращения с животными в Краснодаре приняли участие 30 человек", "На объявленный в Сочи тендер на утилизацию бродячих животных не подано ни одной заявки", "В Адыгее в результате нападения собак пострадал 11-летний ребенок".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 мая 2024, 12:03

02 мая 2024, 11:21

  • Трое военных со Ставрополья убиты на Украине

    Алексей Плетников, Игорь Галенин и Юрий Юрченко убиты в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 356 военнослужащих из Ставропольского края.

02 мая 2024, 11:13

02 мая 2024, 10:44

  • Участники акции протеста в Киранце отпущены из полиции

    Полицейские освободили всех участников акции протеста в селе Киранц, задержанных ранее за неподчинение, сообщило МВД Армении. Жители Киранца лишены медпомощи, так как силовики заблокировали все дороги в село, информировали местные СМИ. Во время задержания полиция неоправданно применяла силу и спецсредства, сообщили жители села.

02 мая 2024, 09:39

  • 31 противник делимитации границы задержан в Тавушской области

    Силовики задержали в Тавушской области 31 участника акции протеста за неподчинение требованию представителя власти. МВД Армении заявило, что идет подготовка к делимитации границы в районе села Киранц. В село стянуто большое количество полицейских, рассказал источник.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи