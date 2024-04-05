05 апреля 2024, 06:51

Зоозащитники потребовали ужесточить приговор за убийство собаки в Сочи

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Сочинские зоозащитники подали в прокуратуру заявление с требованием добиться ужесточения наказания мужчине, приговоренному к условному сроку за жестокую расправу над собакой в общественном месте.

Как писал "Кавказский узел", в феврале полицейские в Сочи задержали 35-летнего приезжего из Алтайского края, подозреваемого в жестокой расправе над собакой на рынке в Хостинском районе. У мужчины изъяли складную косу, которой он нанес животному смертельное ранение. Дело было возбуждено по части 1 статьи 245 УК РФ, предусматривающей до трех лет лишения свободы.

В феврале в Сочи за неделю были убиты две бездомные собаки: одну застрелили, а другую зарезал мужчина на территории ярмарки на улице Фабрициуса, сообщили местные зоозащитники. Администратор ярмарки Ирина Косминчук сообщила "Кавказскому узлу", что написала заявление в полицию после убийства животного.

4 апреля 70 зоозащитников подали в прокуратуру Хостинского района заявление с требованием обжаловать решение мирового судьи участка № 97, который приговорил мужчину за убийство собаки по часьи 1 статьи 245 УК РФ к полутора годам условного срока. Авторы обращения сочли слишком мягким такое наказание за расправу над животным на глазах взрослых и детей общественно опасным способом, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" авторы заявления.

В подаче заявления участвовали, в частности, руководитель приюта «Право на жизнь» Евгения Савенкова, волонтер этого приюта Георгий Козлов, зоозащитница Ксения Маркова, хозяйка собаки Ирина Косминчук, общественный инспектор по обращению с животными Арина Хоцевич и другие сочинцы, которые отслеживали историю своих заявлений в полицию по поводу убийства собаки.

Согласно данным на сайте суда, дело поступило в судебный участок 15 марта, а 26 марта судья вынес приговор Алексею Лихачеву.

По словам участницы процесса и заявительницы Ирины Косминчук, она была приглашена на процесс. "Сам Лихачев оказался на свободе, несмотря на заявление полиции о его аресте, а прокурор и суд отклонили мое ходатайство о признании меня потерпевшей, а дали роль свидетеля. Суд длился с 14 до 19 часов. Говорил много гособвинитель из прокуратуры Хостинского района, адвокат Лихачева, заслушивали меня… Но было понятно: суд и прокуратура не намерены брать во внимание факты, отягчающие вину подсудимого: убийство общественно опасным способом, на глазах покупателей на ярмарке среди бела дня", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

После приговора, по словам Косминчук, она сообщила о решении суда зоозащитникам, которые интересовались ходом дела.

Общественный инспектор по обращению с животными Арина Хоцевич рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что, узнав о мягком приговоре, 4 апреля приехала на прием к прокурору Хостинского района с заявлением, в котором выразила требование о подаче апелляции на приговор суда с целью его ужесточения. Она добавила, что встретила там других зоозащитников, которые писали и подписывали заявление от общественности Сочи.

По словам зоозащитницы Ксении Марковой, она была 70-й, кто поставил свою подпись под требованием о подаче апелляции. "Мы могли бы собрать гораздо больше подписей, но мы хотели, чтобы прокуратура скорее приняла меры до вступления приговора в силу, потому что общественность такой суд, такие жесткие преступления и легкие наказания не устраивают", - сказала зоозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

Ксения Маркова добавила, что активистов "исключили из дела". "Я, к примеру, писала заявление, но мне на него даже не дали ответ, а к участию в деле вообще не привлекли. Мы даже не могли узнать, на какое число назначен суд", - пожаловалась она.

Волонтер приюта «Право на жизнь» Георгий Козлов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что на приеме у прокурора сдал заявление, которое подписали 70 человек.

В заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", в частности сказано: "Мы, зоозащитники и просто неравнодушные люди г. Сочи, возмущены столь мягким приговором... Мы не согласны с вынесенным приговором по ст. 245 ч. 1 УК РФ… Просим прокуратуру опротестовать столь непонятно мягкий приговор".

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Примечание:

"В акции против жестокого обращения с животными в Краснодаре приняли участие 30 человек", "На объявленный в Сочи тендер на утилизацию бродячих животных не подано ни одной заявки", "В Адыгее в результате нападения собак пострадал 11-летний ребенок".

Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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