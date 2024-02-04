Сочинские зоозащитники сообщили о жестоком убийстве двух бездомных собак

04 февраля 2024, 03:53

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В Сочи за короткий промежуток времени были убиты две бездомные собаки. Одну застрелили, другую зарезал мужчина, который был задержан, сообщили местные зоозащитники. По их словам, подобные преступления возможны из-за равнодушия властей и правоохранителей.

Как писал "Кавказский узел", в начале ноября 2023 года сочинские зоозащитники сообщили о массовой травле бездомных собак.

Сообщение о том, что в Сочи в конце января была убита бездомная собака, пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 2 февраля. "Пострадала собака. К сожалению, не совместимые с жизнью ранения. Пули в голове. Люди уже не боятся ничего. На закон им плевать. Использование огнестрельного оружия в общественном месте", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, приложения Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

«В Сочи за неделю общественно опасным способом в общественных местах были убиты днем две собаки, в одном из случаев убийца задержан. Во втором случае полиция бездействует», - рассказала 2 февраля корреспонденту "Кавказского узла" зоозащитница Ксения Маркова.

Она рассказала, что у нее жила собака, которую она приютила с целью социальной адаптации, но 29 января она убежала. "Я стала разыскивать эту собаку и в этот же день около 12 часов дня мне прозвонили знакомые и сказали, что моя собака, истекающая кровью, лежит на проезжей части в селе Барановка <...>. Я в срочном порядке приехала на место, где обнаружила мою собаку. Еще живую я довезла ее до ветеринарной клиники, где ей был сделан рентген, который показал, что в голове у собаки две пули от огнестрела. Собака, естественно, умерла из-за несовместимых с жизнью ранений. Сейчас собака находится в морозильнике в ветклинике, где ей делали рентген. Я ожидаю назначения экспертизы по постановлению следователя. В день события, в 17:00 мной было написано заявление с требованием найти вооруженного преступника, так как он или они опасны для окружающих. Мне 29 января в 17.00 был выдан талон уведомление о принятии заявления. В 21 час приехали сотрудники полиции «на осмотр места происшествия», но, естественно, ночью они ничего не увидели и уехали. И все! Впечатление, что на этом работа полиции закончилась. Как я полагаю, полиция была обязана в дневное время осмотреть место происшествия, опросить очевидцев, которые работают на кладбище в том числе в мастерских по изготовлению памятников, которые наверняка видели убийц, взять записи видеокамер, но никто до сего дня ничего не сделал. И хотя бы промежуточное решение полиции мне не выдано, не говоря о том, чтобы направить собаку на экспертизу", - рассказала она. По словам Марковой, 3 февраля она через интернет-приемную направила жалобу на бездействие полиции прокурору города.

Юрист Олег Барсов пояснил, что «решение о возбуждении уголовного дела либо отказе от него принимается в течение трех суток с момента, когда стало известно о преступлении, согласно ст. 144 УПК РФ. За это время проводится все необходимые следственные мероприятия, если проверку надо продлить, то об этом следователь пишет ходатайство своему руководителю, а заявителю в течение трех суток обязаны дать хотя бы промежуточный ответ о принимаемых мерах, в обратном случае полиция сама нарушает закон».

Он сказал корреспонденту "Кавказского узла", что считает действия Марковой правильными, а также пояснил, что в полномочиях полиции возбудить дело в отношении неустановленных лиц, сообщить об этом заявителю и затем заниматься расследованием и поиском подозреваемых.

«Статья 245 УК РФ за такие преступления предусматривает лишение свободы до трех лет. Правоохранителям предстоит выяснить, согласно статьям 222-223 УК РФ, законно ли у одного убийцы находится огнестрельное, а у второго холодное оружие и каким путем оно попало к ним. За незаконное получение, хранение и обращение с оружием можно получить до 10 лет тюрьмы», - добавил юрист.

Администратор ярмарки на улице Фабрициуса Ирина Косминчук рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на глазах детей и взрослых молодой мужчина в камуфляжной форме зарубил острым ножом, сделанным типа серпа, миролюбивую собаку по кличке Буся. Ирина рассказала, что эту собаку подкинули на ярмарку неизвестные 4 года назад. «Я Бусю лично отвезла в ветклинику на стерилизацию. Ей были сделаны все необходимые прививки. Буся жила на ярмарке и была любимицей ее посетителей и работников. А ночью сторожила ярмарку. 3 февраля на территорию ярмарки за горячительными напитками пришел гражданин в камуфляжной форме. На видео видно, как собака просто гавкнула, после чего он полез в карман, вытащил орудие убийства, похожее на складной серп, и разрубил собаку. Она, истекая кровью, скончалась. Когда посетители ярмарки стали возмущаться, он пообещал сделать тоже самое с ними», - рассказала Косминчук, которая написала заявление в полицию Хостинского района.

По ее словам, сотрудники ярмарки вызвали полицию, которая задержала мужчину. «Полиция одела ему наручники, он сопротивлялся, кричал, угрожал всем вокруг. Полицейские опросили очевидцев на месте события, сделали фото убитой собаки. Труп собаки обещали отправить в ближайшее время на экспертизу в Краснодар. Ее тело сейчас находится в одной из ветлечебниц в морозильнике», - рассказала Косминчук.

Она рассказала, что в полиции ей сообщили, что мужчина арестован на 15 суток.

«Молодой мужчина пришел на рынок, в общественное место с оружием, похожим на серп. Он явно пришел с целью поиска жертвы, потому что видео показывает, что он начал приставать к собакам, а потом на глазах людей зарезал одну из них. Адекватность этого человека будут, конечно, оценивать специалисты. Но от себя хочу сказать, что такие люди опасны для нашего общества, и если они при первом же своем преступлении не получают достойного законного наказания, то уверовав в свою безнаказанность, будут продолжать совершать аналогичные преступления», - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сочинка Марина Савинова.

По мнению волонтера Марины Лядовой, такие "вопиющие" преступления против бездомных собак возможны лишь потому, что в государстве "нет четкой позиции администрации, нет четкой позиции правоохранительных органов". "Мы ждём, как общественники, чёткой позиции правоохранительных органов и, естественно, будем держать это на контроле и при необходимости обращаться к тем политикам, которые защищают животных", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее "Кавказский узел" писал", что в январе сочинские зоозащитники пожаловались, что частные приюты для бездомных животных на Барановке находятся под угрозой из-за отсутствия воды и электроэнергии, а единственная дорога к ним наполовину обрушилась из-за стройки неподалеку. По их словам, в приютах содержится 1250 собак, волонтеры тратят на них собственные средства, а чиновники не обращают внимания.

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