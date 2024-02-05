05 февраля 2024, 00:48

Житель Алтая арестован за убийство собаки в Сочи

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Приезжий из Алтайского края, подозреваемый в жестоком убийстве бездомной собаки на рынке, заключен под стражу, сообщила полиция Сочи.

Как писал "Кавказский узел", в Сочи за неделю были убиты две бездомные собаки: одну застрелили, а другую зарезал мужчина на территории ярмарки на улице Фабрициуса, сообщили местные зоозащитники. Администратор ярмарки Ирина Косминчук рассказала "Кавказскому узлу", что написала заявление в полицию Хостинского района после убийства животного.

Полицейские задержали 35-летнего приезжего из Алтайского края, который подозревается в том, что жестоко расправился с собакой на рынке в Хостинском районе. "У мужчины изъяли складную косу, которой он ударил животное, причинив смертельное ранение", - говорится в публикации в телеграм-канале УВД Сочи. 

После проведенной проверки в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ. "Он находится под арестом. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы", - сообщила сегодня полиция Сочи.

Статья 245 УК РФ, в зависимости от части, предусматривает от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы. Лишение свободы до трех лет предусмотрено частью 1 этой статьи.

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Примечание:

"В акции против жестокого обращения с животными в Краснодаре приняли участие 30 человек", "На объявленный в Сочи тендер на утилизацию бродячих животных не подано ни одной заявки", "В Адыгее в результате нападения собак пострадал 11-летний ребенок".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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