Житель Алтая арестован за убийство собаки в Сочи

05 февраля 2024, 00:48

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Приезжий из Алтайского края, подозреваемый в жестоком убийстве бездомной собаки на рынке, заключен под стражу, сообщила полиция Сочи.

Как писал "Кавказский узел", в Сочи за неделю были убиты две бездомные собаки: одну застрелили, а другую зарезал мужчина на территории ярмарки на улице Фабрициуса, сообщили местные зоозащитники. Администратор ярмарки Ирина Косминчук рассказала "Кавказскому узлу", что написала заявление в полицию Хостинского района после убийства животного.

Полицейские задержали 35-летнего приезжего из Алтайского края, который подозревается в том, что жестоко расправился с собакой на рынке в Хостинском районе. "У мужчины изъяли складную косу, которой он ударил животное, причинив смертельное ранение", - говорится в публикации в телеграм-канале УВД Сочи.

После проведенной проверки в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ. "Он находится под арестом. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы", - сообщила сегодня полиция Сочи.

Статья 245 УК РФ, в зависимости от части, предусматривает от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы. Лишение свободы до трех лет предусмотрено частью 1 этой статьи.

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